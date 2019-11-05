Перерекомендация

Много стало в последнее время рекомендаций. Минобрнауки рекомендует, как правильно встречаться с иностранцами, ВАК рекомендует игнорировать РИНЦ при определении журналов, в которых следует публиковать результаты диссертационных исследований. Точнее, рекомендовал.

Согласно опубликованному документу1, пленум ВАК 26 июня 2019 года, в частности, констатировал, что «в отдельных случаях наблюдается злоупотребление правом, когда издания, включенные приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по рекомендации Президиума ВАК в соответствующий „Перечень ВАК“, произвольно исключаются из РИНЦ, что ставит под сомнение юридическую значимость такого приказа, поскольку в соответствии с пунктом 9 Требований к рецензируемым научным изданиям, утвержденных Мин­обрнауки России, все научные издания, прежде, чем быть включены в „Перечень ВАК“, должны быть включены в РИНЦ» и далее предложил «3.2. В связи с проводимой РИНЦ политикой произвольного исключения из РИНЦ изданий, уже включенных в утвержденный Минобрнауки России по рекомендациям Президиума ВАК Перечень научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее — Перечень), исключить из приказа Минобрнауки России от 12 декабря 2016 года № 1586 пункт 9 Требований к рецензируемым научным изданиям, касающийся обязательности регистрации научного издания в РИНЦ» (здесь и ниже жирный шрифт мой, для удобства сравнения. — М. Г.).

Откуда эта рекомендация взялась, понятно: в последнее время РИНЦ вместе с Ассоциацией научных редакторов и издателей и Комиссией РАН по противодействию фальсификациям научных исследований ведет довольно активную работу по чистке публикационных механизмов — в том числе исключая журналы, редакции которых не придерживаются минимальных требований научной этики. Видимо, осколки начали долетать до называющего себя председателем ВАК В. М. Филиппова.

Проблема, однако, в том, что пленум этот пункт обсудил (по свидетельству присутствовавших, большинство выступавших были с ним не согласны), но на голосование он поставлен не был. На это официально указала член Президиума ВАК Анна Владимировна Дыбо в письме на имя министра М. М. Котюкова, кстати, тоже присутствовавшего на том заседании. И вот 20 сентября 2019 года вышла новая рекомендация уже не ВАК, а Президиума ВАК2.

«С учетом обращения члена Президиума ВАК, члена-корреспондента РАН, доктора наук А. В. Дыбо» президиум теперь рекомендует «3.2. В связи с проводимой РИНЦ политикой произвольного исключения из РИНЦ изданий, уже включенных в утвержденный Минобрнауки России по рекомендациям Президиума ВАК Перечень научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее — Перечень), рассмотреть вопрос об обязательном требовании включения в РИНЦ научных изданий, входящих в Перечень».

То есть не удалось отвязать свой Перечень от РИНЦ, давайте привяжем РИНЦ к Перечню. Осталось только понять, к кому эта рекомендация обращена. РИНЦ не подчиняется Минобр­науки, поэтому министерство может «рассматривать» что угодно, но вот обязать РИНЦ что-то куда-то включить не может. Не говоря уж о том, что президиум не может поправлять решения пленума, даже такие, которых не было…

В фокусах Филиппова ничего необыч­ного нет. Непонятно другое. Когда меня еще не выпилили из ВАК, довелось общаться с главным ученым секретарем ВАК, доктором юридических наук И. М. Мацкевичем и даже совместно сформулировать ряд полезных положений. Будучи часто не согласен с ним по конкретным вопросам, я не мог не отдать должное его юридически точно сформулированной позиции. И вот тут загадка: он-то как подписал эти два документа — сперва практически подложный, а потом бессмысленный?

Михаил Гельфанд

1 vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=35&name=3397129001&f=3544

2 vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=35&name=90959860002&f=4474

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