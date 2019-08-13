Иностранец? Снимай часы!

13.08.2019 / № 285 / с. 2 /  Александр Фрадков /  Бытие науки / 375 просм., 375 — сегодня /  Один комментарий
Открытое письмо
министру науки и высшего образования Российской Федерации
М. М. Котюкову

Уважаемый Михаил Михайлович!

В июле 2019 года по организациям, подведомственным Минобрнауки, был разослан подписанный Вами приказ от 11 февраля 2019 года «Об утверждении рекомендаций по взаимодействию с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями и приему иностранных граждан в территориальных органах и организациях, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации».

В утвержденных этим приказом рекомендациях имеется, на мой взгляд, ряд ограничений и несуразностей, препятствующих научным контактам с нашими зарубежными коллегами и чреватых ущербом престижу нашей страны и ее научно-технологическому развитию. А именно:

  1. В разделе III, посвященном приему иностранных граждан в организациях, подведомственных Минобрнауки, без всякой мотивации приводятся требования, ужесточающие правила встреч с иностранными коллегами. Указано, что руководитель организации за пять дней до встречи должен уведомить министерство, указав, в том числе, всех российских участников встречи. При этом работники организации могут участвовать во встречах только по заранее составленному списку, а работники других организаций — по согласованию с руководителями своих организаций. Все встречи с иностранцами проводятся работниками в количестве не менее двух человек. Работникам разрешаются встречи с иностранцами в рабочее и нерабочее время и за пределами организаций, но при условии получения разрешения от руководителя организации. Во всех случаях после встречи руководитель должен направить в министерство отчет о встрече, заверенный круглой печатью. Простые примеры показывают абсурдность и нереализуемость перечисленных мер. Например, если об открытом (городском) семинаре разослано объявление, приглашающее к участию всех желающих, то неужели у гостей теперь нужно требовать при входе разрешение их руководства? И нужно ли запрашивать разрешение руководства, чтобы написать имейл или поговорить с иностранным коллегой по скайпу? Или переписка с иностранцами теперь просто запрещена, если в ней участвует только один работник?
  2. Удивительно указание, что в аналогичном порядке осуществляются контакты с представителями иностранных организаций, имеющими российское гражданство. Должен ли я запрашивать разрешение на встречу с российским гражданином, сотрудником моей лаборатории, если он работает в иностранной организации на территории России по совместительству или по контракту? А если он работает в международной компании, с долей иностранной собственности 10%?
  3. Во времена Интернета, электронной почты и других видов беспроводной связи подобные меры и документы — просто бессмысленный анахронизм. Должен ли я получать разрешение от руководителя на общение с иностранным коллегой по имейлу или по cкайпу? Даже нумерация экземпляров при электронной их доставке бессмысленна, поскольку, хоть всем и рассылается Экз. 1, реальное число экземпляров может быть сколь угодно велико.
  4. Особое недоумение вызывает пункт 17.

П. 17 из приказа от 11 февраля 2019 года «Об утверждении рекомендаций по взаимодействию с государственными органами иностранных государств…»

Даже если предположить, что ужесточение правил встреч с иностранными коллегами обусловлено государственной целесообразностью, неужели у иностранного ученого, приехавшего сделать доклад о своих научных достижениях по приглашению научной организации (т. е. без международного договора РФ), теперь надо при входе в организацию отбирать часы, сотовый телефон и другие технические устройства (видимо, и шариковую ручку тоже)? А что делать, если мы проводим международную конференцию с участием многих иностранцев? У всех отбирать часы и телефоны? Как это соотносится с целью нацпроекта «Наука»: создать привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым?

  1. Странно, что министру неизвестно, что с 2006 года служебная тайна госорганов (информация и документы под служебной отметкой «ДСП») не является охраняемой законом тайной. В вопросах распространения информации госорганы и граждане руководствуются лишь п. 4 ст. 29 Конституции РФ: каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.
  2. Вопреки сказанному в приказе, он противоречит положению о министерстве, утвержденному Постановлением Правительства № 682 от 15 июня 2018 года, в котором указано, что министерство не вправе устанавливать ограничения на осуществление прав и свобод граждан.

В связи с вышеизложенным прошу Вас отозвать или скорректировать приказ от 11.02.2019. Подобные нелепые и невыполнимые приказы не улучшат безопасность нашей страны, а приведут только к росту ее изоляции от развитых стран и к дискредитации власти, затруднив решение задачи попадания в число самых передовых в науке, поставленной Президентом РФ.

Надеюсь также, что по итогам моего обращения будут наказаны те, кто готовил непродуманный приказ, а не те, кто добивался его отмены, информируя о нелепицах общественность страны. К творческим и личным контактам ученых с мировым научным сообществом нужно относиться бережно: ведь они укрепляют мировую стабильность и взаимопонимание между странами и в конечном счете — безопасность нашей страны.

Уважаемый Михаил Михайлович!

К сожалению, в последнее время вводятся и другие ограничения для научных работников, приводящие в некоторых случаях к лишению их свободы. В ряде случаев лишение свободы является следствием отмены или отзыва выданного ранее разрешения на экспорт или открытое опубликование материалов, как это произошло с 75-летним ученым В. В. Кудрявцевым и его коллегами из ЦНИИмаша. Но подзаконные акты, как и закон, не могут иметь обратной силы! Даже если развитие науки или политические причины требуют закрытия работ в какой-то научной области, человек, опубликовавший или передавший по законному контракту свои результаты иностранцам до решения о закрытии, ничего не нарушал и, следовательно, не должен быть наказан. Совет Межрегионального общества научных работников (ОНР), другие общественные организации, президент РАН академик А. М. Сергеев уже выступали с заявлениями о необходимости смягчить меру пресечения В. В. Кудрявцеву и его коллегам (см. onr-russia.ru/content/Sovet-ONR-za-Kudryavtseva). Я призываю Вас прислушаться к мнению научных работников и также поднять этот вопрос на заседании Правительства РФ.

А. Л. Фрадков,
докт. техн. наук, профессор, член совета ОНР, зав. лабораторией ИПМаш РАН

Санкт-Петербург, август 2019 года

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Andrei Ka
Andrei Ka

ну, часы то теперь могут видео регистрировать втихаря… в принципе если паранойя то надо в баню идти и там голыми переговоры вести… хотя может китайцы уже и скрытный микрофон суппозиторий продают на али… тогда фасоли да побольше иностранцу до бани надо скормить… https://ru.aliexpress.com/item/32 975 517 691.html

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