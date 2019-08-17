Сбор подписей в поддержку Заявления Совета ОНР об отмене приказа Минобрнауки от 11.02.2019

ЗАЯВЛЕНИЕ

Совета Межрегионального общества научных работников

«Отменить приказ Минобрнауки от 11 февраля 2019 г.!»

Мы, работники науки и образования РФ, крайне обеспокоены появлением приказа Минобрнауки № 1дсп от 11 февраля 2019 г. «Об утверждении рекомендаций по взаимодействию с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями и приему иностранных граждан в территориальных органах и организациях, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации». Вводимые им «рекомендации» (фактически — распоряжения, обязательные к исполнению) сделают невозможным нормальное сотрудничество российских и зарубежных ученых. Тем самым будет нанесён тяжелый удар по науке и образованию в нашей стране, по позициям России на мировом рынке исследований, разработок и образования.

«Рекомендации», вводимые этим приказом, нарушают конституционные права российских ученых и преподавателей. Согласно п. 4 ст. 29 Конституции РФ: «Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом». Конечно, государственные органы вправе регламентировать контакты с иностранцами для ученых, имеющих доступ к гостайне, но эти ограничения не должны распространяться на всех.

Реализация «рекомендаций» делает невозможным выполнение национального проекта «Наука». Одной из целей этого проекта, определённых Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г., выступает «обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации для российских и зарубежных ведущих учёных и молодых перспективных исследователей». Но о какой привлекательности российской науки можно говорить, если у каждого входящего в научный институт или университет иностранного коллеги и даже нашего соотечественника, работающего в иностранной организации, рекомендовано изымать компьютеры, планшеты, сотовые телефоны и даже часы?

Личное общение и переписка с иностранными коллегами — это необходимая часть каждодневной работы современного ученого. «Рекомендация» получать разрешения от администрации на все контакты с иностранцами, а потом отчитываться о них, вводит запредельную бюрократическую нагрузку на учёного, не оставляя ему времени на научную работу. Сейчас, при наличии современных средств коммуникации, подобные «рекомендации» выглядят глубоким анахронизмом, едва ли осуществимым на практике.

Наконец, «рекомендации» исходят из предположения, что любой иностранец — это потенциальный вражеский агент, а любой российский ученый, участвующий в международном сотрудничестве — его пособник. Такие подозрения оскорбительны для нас и наших зарубежных коллег. Мы крайне обеспокоены насаждением подобной шпиономании, наносящей вред прежде всего нашей стране. Мы с тревогой и возмущением следим за судьбой наших коллег из ЦНИИмаш, обвиняемых в государственной измене за участие в международном проекте, согласованном со всеми уполномоченными органами и получившем все необходимые разрешения. Современная фундаментальная наука интернациональна и открыта. Мы, российские ученые, считаем себя частью международного научного сообщества и выступаем против любых барьеров, мешающим нам сотрудничать с коллегами из других стран.

Нас не убеждают разъяснения Минобрнауки о том, что «рекомендации направлены прежде всего для учета показателей роста международных связей». Для такого учета совершенно не требуется регламентировать число человек, которые встречаются с иностранным ученым, помещения, в которых происходят встречи, требовать письменные отчеты, а тем более — запрещать нашим гостям пользоваться компьютерами, телефонами и прочими устройствами. Следование «Рекомендациям» без вреда для нормального рабочего процесса технически невозможно. Это и не нужно: Минобрнауки получает исчерпывающую информацию о международных связях ученых из их ежегодных отчетов, всегда включающих списки совместных публикаций.

Таким образом, «рекомендации», вводимые приказом Минобрнауки № 1дсп от 11 февраля 2019 г., противозаконны, безусловно вредны для отечественной науки и образования, и унизительны для нас и наших зарубежных коллег. Этот заведомо невыполнимый приказ создаёт повод для необоснованного преследования любого российского специалиста, участвующего в международном сотрудничестве.

Мы требуем немедленной отмены приказа Минобрнауки № 1дсп от 11 февраля 2019 г. и привлечения к ответственности должностных лиц, причастных к его разработке.

Принято на заседании Совета ОНР № 5(74) 16 августа 2019 г.

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