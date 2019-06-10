Метаплагиат

От этой первой творящей короны происходит вторая, с теми же ангелами, властителями и престолом, которые основывают еще одно нижестоящее небо, полностью симметричное первоначальному. Этот второй конклав воспроизводится в третьем, тот — в нижеследующем, и так вплоть до 365-го.

Хорхе Луис Борхес. Оправдание Псевдо-Василида

Каких только чудес ни приходилось нам видеть в исполнении приснопамятного диссертационного совета Д 222.020.01 при Стандартинформе. Тут и 71 списанная диссертация [1], защищенная под надежным крылом Михаила Ивановича Ломакина [2] — заместителя председателя диссовета и по совместительству заместителя председателя ныне распущенного за многие прегрешения Экспертного совета ВАК по отраслевой и региональной экономике [3, 4], и железобетонные отказы признавать плагиат плагиатом, потому что он не затрагивает «научной новизны», а относится только к «общеизвестным сведениям» — сие есть так называемая доктрина Докукина, названная в честь рядового по должности, но не по влиянию члена диссовета Александра Владимировича Докукина [5], и настоятельная просьба последнего не называть в его честь вышеизложенное умозаключение [6], и неудавшаяся попытка засудить Минобрнауки от имени двух лишенных степени фигурантов из Орла (их представителем был всё тот же доктор Докукин [7]), и попытка от имени «Диссернета» наехать на заместителя министра Трубникова, когда тот согласился, что не стоит направлять заявление о лишении ученой степени на рассмотрение в тот самый совет, который ее присудил, и предложил внести соответствующую поправку в Положение о защитах ученых степеней [8].

Именно из-за этого пункта «Диссернет» после нескольких неудачных попыток [9, 10] временно перестал подавать заявления по степеням, присвоенным в Стандартинформе: против Ломакина — Докукина нет приема. Однако коллеги перехитрили сами себя: они настолько затягивали рассмотрение уже поданных заявлений, что переполнили чашу терпения ваковского начальства, которое вынуждено было объясняться с прокурорами, реагировавшими на жалобы о нарушении сроков. Диссовет был закрыт, а «Диссернет» открыл ящики своих письменных столов и достал оттуда подготовленные ЗоЛУСы, ждавшие своего часа. Обновленный Экспертный совет по экономике стал направлять их в разные диссертационные советы, многие из которых заявления поддержали, согласившись с заявителями, что дословно списанный текст — это не то, что заслуживает присуждения ученой степени.

Многие, но не все. В некоторых заключениях диссоветов зазвучал знакомый докучливый бубнеж: «Бу-бу-бу простое изложение общеизвестных положений учебных пособий… Бу-бу-бу не является охраноспособным научным результатом… Бу-бу-бу являются известными научными результатами третьих лиц… Бу-бу-бу хрестоматийные и общепринятые академические понятия… Бу-бу-бу общеизвестный общетеоретический характер… Бу-бу-бу недочеты в оформлении работы являются техническими и не могут служить основанием для лишения степени…». Внимательное же чтение принесло поистине удивительный результат: сами эти заключения содержат точные совпадения с текстом одного из стандартинформовских заключений.

Давным-давно, четыре года назад, стандартинформовский диссовет не согласился лишить степени кандидата экономических наук некую Г. В. Батеневу [10, 11] (забавно, впрочем, что она тогда, а, возможно, и до сих пор работала старшим научным сотрудником в Республиканском исследовательском научно-консультационном центре экспертизы — это тот самый РИНКЦЭ, которые проводит конкурсы и экспертизы научных исследований по заказам Минобрнауки и других ведомств). Немного необычно было то, что в заключении диссовета обильно цитировалось письмо, якобы написанное самой Галиной Владимировной, в котором подробно излагались некоторые соображения, потом легшие в основу доктрины Докукина. Надо сказать, что в принципе такой подход можно было бы приветствовать: в идеальной ситуации диссовет, а за ним и ЭС ВАК должны быть арбитрами в споре между обладателем степени и теми, кто хочет его этой степени лишить. Но, разумеется, это должен быть добросовестный арбитр.

И вот куски из этого письма и обрамляющего его стандартинформовского текста обнаружились в заключениях, принятых 11.12.2018 диссоветом Д 212.080.16 на базе Казанского национального исследовательского технологического университета по делу Д.А. Гайворонского [12] и 11.01.2019 года диссоветом Д 212.196.14 на базе Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова по делу Л.А. Чудакова [13].

«Изучение данного Заявления показало наличие в нем грубых нарушений требований, установленных законодательством. Данные требования установлены в постановлении Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 30.07.2014 г. , действовавшей на момент подачи заявления) „О порядке присуждения ученых степеней“). В ст. 67 данного постановления определено…» — пишет Г. В. Батенева, процитированная стандартинформовским диссоветом, и приводит далее длинную выписку из постановления.

«Изучение данного Заявления показало наличие в нем нарушений требований, установленных действующим законодательством. Данные требования установлены в постановлении Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 30.07.2014 г. , действовавшей на момент подачи заявления) „О порядке присуждения ученых степеней“). В ст. 67 данного постановления определено…» — пишет плехановский диссовет. (Да, я вижу три отличия — а ты, уважаемый читатель?)

«Таким образом, в редакции Положении (sic! — М.Г.) о порядке присуждения ученых степеней (нет запятой! — М.Г.) актуальной на момент подачи заявления, бремя доказательства безусловно возлагается на подателя заявления о лишении ученой степени, в том числе содержится требование приложения документов, подтверждающих указанные в нем доводы. Отсутствие доказательств, подтверждающих доводы, является бесспорным основанием для отклонения заявления», — продолжается письмо Г. В. Батеневой.

«Таким образом, в редакции Положении о порядке присуждения ученых степеней актуальной на момент подачи заявления, бремя доказательства безусловно возлагается на подателя заявления о лишении ученой степени, в том числе содержится требование приложения документов, подтверждающих указанные в нем доводы. Отсутствие доказательств, подтверждающих доводы, является бесспорным основанием для отклонения заявления», — продолжает плехановский диссовет. (Внимательный читатель, ты, конечно, заметил повторенные грамматические ошибки и предположил, что авторы заключения плехановского диссовета не списывали с бумажного экземпляра или скана, а произвели прямое копирование из файла.)

«Таким образом, заявление о лишении ученой степени должно, согласно обязательному требованию законодательства, включать документы, подтверждающие доводы Заявителя о недобросовестных заимствованиях», — хором сообщают нам Стандартинформ (устами, точнее пером Г. В. Батеневой) и РЭУ им. Плеханова.

Стандартинформ уже без помощи Галины Владимировны пишет далее: «Что касается утверждения о нарушении ГОСТ Р 7.0.5−2008 „Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления“, равно и каких-либо других стандартов — данные утверждения не относятся к существу вопроса об обоснованности присуждения ученой степени, поскольку в Федеральном законе от 27.132.2002 (sic! — М.Г.) „О техническом регулировании“ № 184-ФЗ, принятом в 2002 году (bis! — М.Г.), однозначно заявлена добровольность применения национальных стандартов <…> Таким образом, поскольку Батенева Г. В. не брала на себя обязательство по соблюдению указанного ГОСТ, то вменять ему (sic! — М.Г.) в вину его нарушение некорректно».

«Что касается утверждения о нарушении ГОСТ Р 7.0.5−2008 „Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления“, равно и каких-либо других стандартов — данные утверждения не относятся к существу вопроса об обоснованности присуждения ученой степени, поскольку в Федеральном законе от 27.132.2002 „О техническом регулировании“ № 184-ФЗ, принятом в 2002 году, однозначно заявлена добровольность применения национальных стандартов <…> Таким образом, поскольку Гайворонский Д.А. не брал на себя обязательство по соблюдению указанного ГОСТ, то вменять ему в вину данное нарушение некорректно», — исправляет ошибки другой диссовет — теперь уже КНИТУ.

Терпеливый читатель! Не буду мучить тебя неизвестностью и сразу покажу последние фрагменты мозаики. Оппонентом на защитах и Л.А. Чудакова-Плехановского, и А.А. Гайворонского-Казанского был А.В. Докукин. Обе работы были выполнены в Госакадемии повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и жилищно-коммунального комплекса и защищены в Стандартинформе с разницей в два месяца: 27.12.2011 и 21.02.2012, соответственно. А научным руководителем Л.А.Чудакова был В.Н. Щеблыкин [14], у которого научным консультантом при защите докторской 28.03.2012 всё в том же Стандартинформе был всё тот же доктор Докукин. Эпопею о том, как генерала ФСБ Щеблыкина не лишили степени, можно прочитать в недавних номерах ТрВ-Наука [15, 16]. Я не буду лишать тебя, проницательный читатель, возможности самому сделать напрашивающийся вывод.

Мы непременном поинтересуемся у председателя диссовета КНИТУ профессора Сергея Владимировича Киселёва, ученого секретаря этого совета доцента Александра Викторовича Морозова, председателя диссовета РЭУ им. Плеханова профессора Николая Сергеевича Яшина и ученого секретаря доцента Елены Анатольевны Нацыпаевой, а также членов комиссий по рассмотрению заявлений — профессоров Михаила Петровича Посталюка, Дильбар Шамилевны Султановой, Эльмиры Шамилевны Шаймиевой (в КНИТУ) и Игоря Михайловича Кублина, Александра Владимировича Гугелева, Ольги Николаевны Гримашевич (в РЭУ), — как оно так неаккуратно вышло.

Ну и, конечно, изложенные факты представлены на рассмотрение экспертному совету по экономике и президиуму ВАК. Посмотрим, что они нарешают.

Михаил Гельфанд

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи