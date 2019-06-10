Метаплагиат

От этой первой творящей короны происходит вторая, с теми же ангелами, властителями и престолом, которые основывают еще одно нижестоящее небо, полностью симметричное первоначальному. Этот второй конклав воспроизводится в третьем, тот — в нижеследующем, и так вплоть до 365-го.
Хорхе Луис Борхес. Оправдание Псевдо-Василида
Каких только чудес ни приходилось нам видеть в исполнении приснопамятного диссертационного совета Д 222.020.01 при Стандартинформе. Тут и 71 списанная диссертация [1], защищенная под надежным крылом Михаила Ивановича Ломакина [2] — заместителя председателя диссовета и по совместительству заместителя председателя ныне распущенного за многие прегрешения Экспертного совета ВАК по отраслевой и региональной экономике [3, 4], и железобетонные отказы признавать плагиат плагиатом, потому что он не затрагивает «научной новизны», а относится только к «общеизвестным сведениям» — сие есть так называемая доктрина Докукина, названная в честь рядового по должности, но не по влиянию члена диссовета Александра Владимировича Докукина [5], и настоятельная просьба последнего не называть в его честь вышеизложенное умозаключение [6], и неудавшаяся попытка засудить Минобрнауки от имени двух лишенных степени фигурантов из Орла (их представителем был всё тот же доктор Докукин [7]), и попытка от имени «Диссернета» наехать на заместителя министра Трубникова, когда тот согласился, что не стоит направлять заявление о лишении ученой степени на рассмотрение в тот самый совет, который ее присудил, и предложил внести соответствующую поправку в Положение о защитах ученых степеней [8].
Именно из-за этого пункта «Диссернет» после нескольких неудачных попыток [9, 10] временно перестал подавать заявления по степеням, присвоенным в Стандартинформе: против Ломакина — Докукина нет приема. Однако коллеги перехитрили сами себя: они настолько затягивали рассмотрение уже поданных заявлений, что переполнили чашу терпения ваковского начальства, которое вынуждено было объясняться с прокурорами, реагировавшими на жалобы о нарушении сроков. Диссовет был закрыт, а «Диссернет» открыл ящики своих письменных столов и достал оттуда подготовленные ЗоЛУСы, ждавшие своего часа. Обновленный Экспертный совет по экономике стал направлять их в разные диссертационные советы, многие из которых заявления поддержали, согласившись с заявителями, что дословно списанный текст — это не то, что заслуживает присуждения ученой степени.
Многие, но не все. В некоторых заключениях диссоветов зазвучал знакомый докучливый бубнеж: «Бу-бу-бу простое изложение общеизвестных положений учебных пособий… Бу-бу-бу не является охраноспособным научным результатом… Бу-бу-бу являются известными научными результатами третьих лиц… Бу-бу-бу хрестоматийные и общепринятые академические понятия… Бу-бу-бу общеизвестный общетеоретический характер… Бу-бу-бу недочеты в оформлении работы являются техническими и не могут служить основанием для лишения степени…». Внимательное же чтение принесло поистине удивительный результат: сами эти заключения содержат точные совпадения с текстом одного из стандартинформовских заключений.
Давным-давно, четыре года назад, стандартинформовский диссовет не согласился лишить степени кандидата экономических наук некую Г. В. Батеневу [10, 11] (забавно, впрочем, что она тогда, а, возможно, и до сих пор работала старшим научным сотрудником в Республиканском исследовательском научно-консультационном центре экспертизы — это тот самый РИНКЦЭ, которые проводит конкурсы и экспертизы научных исследований по заказам Минобрнауки и других ведомств). Немного необычно было то, что в заключении диссовета обильно цитировалось письмо, якобы написанное самой Галиной Владимировной, в котором подробно излагались некоторые соображения, потом легшие в основу доктрины Докукина. Надо сказать, что в принципе такой подход можно было бы приветствовать: в идеальной ситуации диссовет, а за ним и ЭС ВАК должны быть арбитрами в споре между обладателем степени и теми, кто хочет его этой степени лишить. Но, разумеется, это должен быть добросовестный арбитр.
И вот куски из этого письма и обрамляющего его стандартинформовского текста обнаружились в заключениях, принятых
«Изучение данного Заявления показало наличие в нем грубых нарушений требований, установленных законодательством. Данные требования установлены в постановлении Правительства Российской Федерации
«Изучение данного Заявления показало наличие в нем нарушений требований, установленных действующим законодательством. Данные требования установлены в постановлении Правительства Российской Федерации
«Таким образом, в редакции Положении (sic! — М.Г.) о порядке присуждения ученых степеней (нет запятой! — М.Г.) актуальной на момент подачи заявления, бремя доказательства безусловно возлагается на подателя заявления о лишении ученой степени, в том числе содержится требование приложения документов, подтверждающих указанные в нем доводы. Отсутствие доказательств, подтверждающих доводы, является бесспорным основанием для отклонения заявления», — продолжается письмо Г. В. Батеневой.
«Таким образом, в редакции Положении о порядке присуждения ученых степеней актуальной на момент подачи заявления, бремя доказательства безусловно возлагается на подателя заявления о лишении ученой степени, в том числе содержится требование приложения документов, подтверждающих указанные в нем доводы. Отсутствие доказательств, подтверждающих доводы, является бесспорным основанием для отклонения заявления», — продолжает плехановский диссовет. (Внимательный читатель, ты, конечно, заметил повторенные грамматические ошибки и предположил, что авторы заключения плехановского диссовета не списывали с бумажного экземпляра или скана, а произвели прямое копирование из файла.)
«Таким образом, заявление о лишении ученой степени должно, согласно обязательному требованию законодательства, включать документы, подтверждающие доводы Заявителя о недобросовестных заимствованиях», — хором сообщают нам Стандартинформ (устами, точнее пером Г. В. Батеневой) и РЭУ им. Плеханова.
Стандартинформ уже без помощи Галины Владимировны пишет далее: «Что касается утверждения о нарушении ГОСТ Р 7.0.5−2008 „Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления“, равно и каких-либо других стандартов — данные утверждения не относятся к существу вопроса об обоснованности присуждения ученой степени, поскольку в Федеральном законе от 27.132.2002 (sic! — М.Г.) „О техническом регулировании“ № 184-ФЗ, принятом в 2002 году (bis! — М.Г.), однозначно заявлена добровольность применения национальных стандартов <…> Таким образом, поскольку Батенева Г. В. не брала на себя обязательство по соблюдению указанного ГОСТ, то вменять ему (sic! — М.Г.) в вину его нарушение некорректно».
«Что касается утверждения о нарушении ГОСТ Р 7.0.5−2008 „Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления“, равно и каких-либо других стандартов — данные утверждения не относятся к существу вопроса об обоснованности присуждения ученой степени, поскольку в Федеральном законе от 27.132.2002 „О техническом регулировании“ № 184-ФЗ, принятом в 2002 году, однозначно заявлена добровольность применения национальных стандартов <…> Таким образом, поскольку Гайворонский Д.А. не брал на себя обязательство по соблюдению указанного ГОСТ, то вменять ему в вину данное нарушение некорректно», — исправляет ошибки другой диссовет — теперь уже КНИТУ.
Терпеливый читатель! Не буду мучить тебя неизвестностью и сразу покажу последние фрагменты мозаики. Оппонентом на защитах и Л.А. Чудакова-Плехановского, и А.А. Гайворонского-Казанского был А.В. Докукин. Обе работы были выполнены в Госакадемии повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и жилищно-коммунального комплекса и защищены в Стандартинформе с разницей в два месяца:
Мы непременном поинтересуемся у председателя диссовета КНИТУ профессора Сергея Владимировича Киселёва, ученого секретаря этого совета доцента Александра Викторовича Морозова, председателя диссовета РЭУ им. Плеханова профессора Николая Сергеевича Яшина и ученого секретаря доцента Елены Анатольевны Нацыпаевой, а также членов комиссий по рассмотрению заявлений — профессоров Михаила Петровича Посталюка, Дильбар Шамилевны Султановой, Эльмиры Шамилевны Шаймиевой (в КНИТУ) и Игоря Михайловича Кублина, Александра Владимировича Гугелева, Ольги Николаевны Гримашевич (в РЭУ), — как оно так неаккуратно вышло.
Ну и, конечно, изложенные факты представлены на рассмотрение экспертному совету по экономике и президиуму ВАК. Посмотрим, что они нарешают.
Михаил Гельфанд
- rosvuz.dissernet.org/dissovet/85 703
- biblio.dissernet.org/person/55 597
- Доклад «Диссернета» [II]. О деятельности двух Экспертных советов ВАК по экономическим наукам в 2013—2017 гг.
09.02.2018. dissernet.org/publications/o_ec_vak_po_economicheskim_naukam.htm
- dissernet.org/publications/o_ec_vak_po_economicheskim_naukam.htm
Абалкина А. Стандартинформ больше не по стандарту. ТрВ-Наука № 243,
05.12.2017. trv-science.ru/2017/12/05/standartinform-bolshe-ne-po-standartu/
- rosvuz.dissernet.org/person/55 687
- Ответ в «Троицкий вариант» А.В. Докукина. trv-science.ru/2019/03/02/otvet-v-troickij-variant/
- М. Г. Процесс. ТрВ-Наука № 201
от 05.04.2016. trv-science.ru/2016/04/05/process/
- Заякин А. Кто плагиатит «Диссернет»? // Новая газета № 3 (15.01.2018). novayagazeta.ru/articles/2018/01/11/75 113-kto-plagiatit-dissernet
- Котляр П. «Системная генерация диссертационной лажи». За что «Газету.Ru» выгнали из секретного ФГУП «Стандартинформ» // Газета.Ru,
21.10.2015. gazeta.ru/science/2015/10/21_a_7 832 969.shtml
- Шутова Е. «Это самый ужасный диссертационный совет». Как трех кандидатов не лишили ученой степени // Газета.Ru,
21.10.2015. gazeta.ru/science/2016/05/17_a_8 246 189.shtml
- dissernet.org/expertise/78/batenevagv2011.htm
- dissernet.org/expertise/GajvoronskijDA2011.htm
- dissernet.org/expertise/ChudakovLA2011.htm
- dissernet.org/expertise/ScheblykinVN2012.htm
- Заякин А. Как один генерал министерство науки в заложники взял // ТрВ-Наука № 274
от 12.03.2019. trv-science.ru/2019/03/12/vak-v-plenu-u-fsb/
- Заякин А. ВАК в плену у ФСБ — 2, или Как генерал разучил математика считать // ТрВ-Наука № 275
от 26.03.2019. trv-science.ru/2019/03/26/vak-v-plenu-u-fsb-2/
С одной стороны, да — не след каждый раз Е=mc2 ставить в кавычки и цитировать Эйнштейна. Но с другой — какую литобзора диссертации можно посвящать этим «общеизвестным истинам»? Раз уж они общеизвестны? А тем более в Результатах?
фамилии у всех этих гавриков как-будто из какой-то истории салтыкова-щедрина списывались…
Хэштег #математик здесь что означает?