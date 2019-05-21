ТрВ № 10 (279) за 2019 г.: В астероидной пыли впервые обнаружена вода

21.05.2019 / № 279 /  Выпускающие редакторы: Алексей Огнёв и Мария Молина /  Архив / 518 просм., 357 — сегодня /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 279 от 21 мая 2019 года в PDF

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Анонс номера

Трилингва из ахеменидской гробницы
Мария Молина о находке древней надписи на персидском, эламитском и аккадском языках — стр. 3

Спор о Большом терроре
Павел Колосницын дает обзор документов о массовых репрессиях в СССР — стр. 4−5

Кавказ за два миллиона лет до нашей эры
Археолог Хизри Амирханов объясняет, почему эректусы были людьми в полном смысле этого слова, — стр. 6

Денисовец на Тибете
Биологи исследовали челюсть Homo sapiens denisovan, найденную буддистским монахом (комментирует Михаил Гельфанд), — стр. 7

Моллюск, змея и птица в бирманском янтаре
Фоторазворот от Максима Борисова — стр. 8−9

Этика в генетике
Кирилл Мошков о «редактуре» эмбрионов в Китае и перипетиях открытия структуры ДНК — стр. 10−11

Борис Яковлевич Зельдович: in memoriam
Воспоминания коллег о специалисте в области физической и нелинейной оптики — стр. 12−14

От марсианских атлантов до лунного заговора
Рецензия Антона Нелихова на новую книгу Антона Первушина — стр. 14

Отечественная авиационная отрасль под лупой «Диссернета»
Фальшивая диссертация ректора МГТУ им. Н. Э. Баумана и другие катастрофы (обзор Ларисы Мелиховой) — стр. 15

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