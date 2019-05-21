Трилингва раскрывает секреты царского церемониала

В начале этого года два исследователя, М. Дороди (Mojtaba Doorodi, Shiraz University) и С. Дельшад (Soheil Delshad, Freie Universität Berlin), объявили, что нашли доселе недокументированную надпись-трилингву — написанную на трех языках: персидском, эламитском и вавилонском диалекте аккадского. Более 2 тысячелетий она оставалась скрытой под отложениями осадков и прочей грязи, и вот наконец пришло ее время. Расположена надпись в районе могилы Дария I в Накше-Рустам (Naqsh-e-Rustam), археологической зоны в 6 км к северу от Персеполя. Здесь находятся знаменитые скальные изображения и гробницы великих царей, древнейшим рельефам около 3000 лет, а гробница Дария I относится к началу V века до н. э. Первая публикация о находке появилась в журнале ARTA 2019.001 [1].

Надпись кодирована как DNf, и заметил ее ­Моджтаба Дороди, когда вместе с профессиональным фотографом приехал 23 октября 2018 года делать снимки на гробнице Дария. «Оказавшись в правильном месте в правильное время (14:00), когда тень в правом углу была короче всего, им удалось сделать снимки», — говорится в статье в ARTA. Сохейл Дельшад, которому Моджтаба отправил получившиеся фотографии, подтвердил, что надпись новая, до сих пор не введенная в научный оборот. Все три варианта надписи на разных языках начинаются с имени собственного и этнонима. Она довольно сильно повреждена — предположительно, около трети изначальной длины надписи потеряно. Как и другие надписи этого памятника, DNf относится к фигуре, высеченной в скале под надписью, и описывает ее. Отличие и ценность именно этой надписи, по сравнению с другими подобными, — DNf включает в себя глагол, описывающий, что именно делает фигура. Имя собственное, к сожалению, не сохранилось ни в одной версии, но зато ­может быть восстановлен этноним, *pātišuvariš, Патишувариш. Напомним, что к этому роду относят Гобрия, соратника Дария. Несмотря на неточности интерпретации, которые могут возникнуть, поскольку надпись сильно повреждена, она, безусловно, описывает высеченную ниже фигуру как совершающую некое церемониальное действие перед великим царем.

По мнению археолога Воутера Хенкельмана (Wouter F. M. Henkelman, Ecole Pratique des Hautes Etudes / Chicago University Oriental Institute), занимающегося ахеменидским некрополем, открытие этой надписи имеет большое значение для древнеперсидских исследований, как археологии, так и лингвистики. Он отмечает, что надпись добавляет новые, неизвестные ранее глаголы к словарям всех трех мертвых языков. «Мы надеемся, что в этом районе, Накше-Рустам, где уже десятилетия активно ведутся работы, обнаружатся и другие ценные надписи», — говорит Хенкельман. Обнаружение и прочтение новых надписей позволит нам лучше понимать генеалогию и имена аристократических семей ахеменидского периода, в частности, та надпись, о которой сейчас идет речь, раскрывает больше информации о советниках и приближенных ахеменидского царя, объясняет Хенкельман.

Мария Молина

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