Необычные заключенные бирманского янтаря

Янтарь — это кусочки застывшей смолы древних деревьев, попавшие когда-то в воду и потому избежавшие быстрого окисления. В мире имеется свыше десятка «янтароносных» регионов, самый нам известный (и распространенный) янтарь — балтийский [1], однако наиболее изумительными инклюзами (включенными внутрь смолы древесными останками, членистоногими и позвоночными) прославился бирманский янтарь — бирмит (научное наименование он носит по старому названию нынешней Мьянмы). Основной центр по его добыче находится в штате Качин на границе с Китаем и Индией. Вообще, янтарь из разных регионов рождался в разное время; бирмит сохранил для нас животных, обитавших в меловом периоде, а, к примеру, балтийский, доминиканский и мексиканский в разы моложе. Радуют и удивляют совсем свежие находки. В 2016 году в куске бирмита удалось обнаружить даже покрытый перьями хвост динозавра, не говоря уж о ящерицах, лягушках и змеях.

Аммонит и Ко

Однако динозавры динозаврами, а нынешнее открытие удивило многих: внутри бирманского янтаря обнаружился вымерший головоногий моллюск, называемый аммонитом (отдаленный родственник нынешних кальмаров) возрастом 99 млн лет. Это первый аммонит и один из самых первых морских организмов, найденных именно в янтаре. (Разумеется, подавляющее большинство обнаруживаемых в окаменевшей древесной смоле существ жило в лесах, а не в воде, что более чем логично.)

Описываемый образец был приобретен коллекционером из Шанхая примерно за 750 долл. у дилера, который утверждал, что внутри заключена сухопутная улитка. Однако рентгеновская компьютерная томография позволила изучить сложные внутренние камеры, характерные для аммонитов. И он сохранился настолько хорошо, что ­палеонтологи уверенно заявляют: это несовершеннолетний ­представитель рода Puzosia. Интересно, что всё в том же трехсантиметровом куске заключено еще по меньшей мере четыре десятка других существ — много клещей, пауков, многоножек, тараканов, жуков, мух, ос и морских брюхоногих моллюсков. Соответствующая статья «An ammonite trapped in Burmese amber» профессора Ван Бо из Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук и его коллег из Европы и США была опубликована 13 мая в PNAS [2].

Чтобы объяснить попадание внутрь янтаря всего этого богатства, исследователи предложили три разных сценария: возможно, смола капала с дерева, росшего на пляже, либо наводнение (штормовой прилив или даже цунами) затопило лесистую низменность, доставив морских существ в лужи смолы, либо, наконец, штормовой ветер просто забросил ракушки в лес. Неполная консервация и отсутствие мягких тканей аммонитовых и морских брюхоногих моллюсков (пустоты, согласно компьютерной томографии, заполняет лишь песок) позволяют предположить, что в момент попадания в смолу эти животные были не просто мертвы: они успели подвергнуться разложению на морском берегу. В любом случае находка оказалась приятным сюрпризом для палеонтологов.

Целая улитка

О первой находке 99-миллионолетней улитки с хорошо сохранившимися мягкими тканями в бирмите было сообщено в журнале Cretaceous Research [3] в конце прошлого года. Найденное брюхоногое относится к обитающему и поныне в этом регионе семейству циклофорид (Cyclophoridae). До этого обнаруживались раковины, однако живыми улитки в смолу как-то еще не попадали… Остается надеяться, что когда-нибудь нам попадется и целый аммонит.

Это очень молодая особь длиной всего 6 мм. Ее чуть вытянутая форма свидетельствует, по-видимому, о попытках высвободиться из смолы. В том же куске янтаря нашли еще одну улитку (плохо сохранившуюся).

Исследование проводилось под руководством Син Лида из Китайского геологического университета.

Скелет змееныша

В янтаре находят и рептилий. Останки скелета древнейшего 99-миллионолетнего змееныша (вместе с фрагментами растений) впервые были описаны год назад [4].

В поздний меловой период змеи уже заселили все континенты. Бирманская находка получила ­видовое название Xiaophis myanmarensis (это дань уважения специалисту по янтарю Цзя Сяо и указание на место находки — Мьянма). При помощи рентгеновской компьютерной томографии удалось рассмотреть почти сотню сочлененных позвонков общей длиной 5 см. Сохранился также десяток позвонков хвостового отдела, ребра и небольшие участки чешуи. Еще около семидесяти позвонков и собственно череп, увы, отсутствуют.

Птенец древней птицы

Еще один экспонат — почти целую тушку птенца энанциорнисовой птицы возрастом 99 млн лет — удалось обнаружить в девятисантиметровом куске бирмита. Два года назад результаты изучения этого куска янтаря методом компьютерной томографии были опубликованы в ­журнале Gondwana Research [5]. Сама находка была сделана в долине Хукон в северной части Мьянмы довольно давно, а в 2014 году ее приобрел директор китайского музея янтаря города Тэнчун (провинция Юньнань). Проектом изучения этого птенца руководил опять же палеонтолог Син Лида (совместно с канадскими учеными).

Сохранившиеся перья свидетельствуют о том, что птенец погиб во время первой линьки, когда ему было не больше нескольких недель от роду. Интересно, что летать он мог практически сразу, как вылупился из яйца, что совсем не похоже на большинство современных птиц.

Реконструкция демонстрирует птенца в той позе, в какой он принял смерть, влипнув в смолу. Смоделировав процесс линьки, исследователи определили цвет перьев — он варьирует от белого и коричневого до темно-серого, поэтому палеонтологи прозвали найденного птенца Белоне (Belone) — от бирманского названия местного вида жаворонков.

Детеныш принадлежал к одной из основных групп птиц, когда-то соседствовавших с динозаврами и вымерших вместе с ними в конце мелового периода 65−66 млн лет назад, — к так называемым энанциорнисовым птицам. Их останки найдены на всех континентах, за исключением Антарктиды, описано свыше шестидесяти видов. В меловом периоде энанциорнисовые птицы успешно заселили существовавшие тогда континенты — Лавразию и Гондвану, а свое название они получили ­из-за «противопоставленности» ­современным (веерохвостым) птицам (род Enantiornis от др.-греч. ἐναντίος — «противоположный» и ὄρνις — «птица») — отличает их и присутствие зубов вместо клюва, и когти на крыльях, и плечевая кость, прикрепленная в обратном, протрагированном положении. Скорлупа яиц энанциорнисовых птиц отличалась прочной трехслойной структурой.

В янтаре и прежде уже находили отдельные фрагменты крыльев энанциорнисов [6], по структуре схожие с маховыми перьями современных птиц. Этот детеныш тоже уже обладал полным набором маховых перьев, однако прочее его оперение оставалось редким и походило больше на нитевидные перья динозавров-тероподов, которые не обладают четко выделенным центральным стержнем. Наличие маховых перьев на такой молодой птице собственно и подтверждает тезис о том, что энанциорнисовые птицы вылуплялись сразу со способностью летать. За это преимущество приходилось расплачиваться медленными темпами роста, что делало этих древних птиц более уязвимыми на протяжении длительного периода времени, о чем свидетельствует изрядное ­количество останков не­со­вершеннолетних энанциорнисов, ­обнаруженных в окаменелостях (по количеству они несопоставимы ни с каким другим молодняком какого-либо другого рода птиц мелового периода).

В определенной степени энанциорнисы ближе к пернатым динозаврам-тероподам, также покрытым протоперьями (не позволявшими им, впрочем, летать).

Хвост динозавра

Несколько исследователей, подписавших предыдущую статью, входили и в группу ученых, сделавших еще одно громкое открытие: в декабре 2016 года было сообщено о находке хвоста пернатого динозавра, тоже в куске бирмита из штата Качин возрастом 99 млн лет (Current Biology [7]).

Образец обнаружил внимательный Син Лида из Китайского геологического университета во время посещения янтарного рынка в Мьянме в 2015 году.

Насекомые, конечно, добавляют этому куску «атмосферности» (пара муравьев и жук также оказались запечатаны в смоле древнего дерева), однако основное тут — всё же оторвавшийся кусок хвоста какого-то теропода-подростка, вероятно, относившегося к самой многочисленной группе динозавров-тероподов — целурозаврам (Coelurosauria). Это двуногие плотоядные ящеры, к которым причисляют и знаменитых тираннозавров и велоцирапторов (последние принадлежат также к манирапторам, в конечном счете превратившимся в птиц).

Безусловно, какое-то время в этом куске янтаря заключалась и ДНК динозавра (гемоглобин вытек в месте обрыва), однако к нашему времени всё это уже необратимо распалось, поэтому возродить динозавров (как в «Парке юрского периода») вряд ли удастся. Но можно изучить некоторые белки, сравнив их с белками современных птиц, чтобы заполнить некоторые пробелы в нашем понимании птичьей эволюции.

Еще интереснее изучить в 3D перья динозавров и помечтать о том времени, когда нам достанется более ощутимый их фрагмент.

Максим Борисов

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