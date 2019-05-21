Лица отечественного авиапрома в ландшафте Диссернета

Всё выше, и выше, и выше

Стремим мы полет наших птиц…

Und höher und höher und höher

wir steigen trotz Haß und Verbot…

Катастрофа самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево вызвала множество дискуссий, в том числе о достоинствах и недостатках этого самолета. Уже около девяти лет назад в эфире федерального канала (удивительно, но факт) появился сюжет о том, что проверка выявила десятки фальшивых дипломов о высшем образовании у сотрудников Комсомольского авиастроительного завода, где происходит сборка Superjet 100. При этом лишь двое из них после скандала уволились по собственному желанию. Другие продолжили свою трудовую деятельность, якобы потому что подделка документов — недостаточный повод для увольнения с режимного предприятия [1]. Сейчас разоблачение подобных случаев не выглядит сенсацией. Не претендуя на полноту, в этом номере мы дадим краткий обзор отечественной авиационной отрасли с точки зрения «Диссернета». Выводы читатель может сделать самостоятельно.

Вначале обратимся к проекту «Диссеропедия вузов», которому уже было посвящено несколько публикаций ­ТрВ-­Наука [2−4].

МГТУ им. Баумана — один из ведущих технических университетов, где готовят специалистов по производству летательных аппаратов, а также по инженерии космических приборов и систем. Ректор университета, А. А. Александров, склеил свою диссертацию из трех чужих работ [5]. Читатель волен задуматься, как такой ректор может руководить университетом. На странице Бауманки в «Диссеропедии» отражена невеселая ситуация: обнаружено 87 кейсов фальшивых защит у преподавателей вуза, 37 списанных диссертаций защищено в диссоветах университета [6].

Московский авиационный институт (МАИ) тоже стал фигурантом «Диссеропедии» [7]. Обратите внимание на филиал этого университета: его место расположения — знаменитый подмосковный Жуковский — национальный центр авиастроения еще с советских времен. Открыв страницу филиала в «Диссеропедии», вы увидите, что и. о. директора филиала МАИ «Стрела» — доцент А. Н. Чеботарев, шесть раз участвовавший в защитах списанных диссертаций в качестве оппонента [8]. Если выбрать режим «Показ с учетом исторических данных», то окажется, что до недавнего времени филиалом руководил доцент В. С. Максимов, официально лишенный в 2013 году ученой степени [9]. Трудно было его не лишить: диссертация получена методом аккуратного склеивания двух чужих работ, написанных на 7 лет раньше. Возможно, вы скажете: «Отлично! Хотя бы этот умелец не руководит теперь нашими авиаконструкторами. Может быть, система начала самоочищаться?»

Увы, придется вас разочаровать: экс-директор был аккуратно снят со своего места и переставлен на другое — теперь он заместитель генерального директора Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского (ЦАГИ), и аннулированная ученая степень нисколько ему в этом не мешает. Наверное, Максимову было комфортно работать в ЦАГИ с заместителем А. В. Никитовым1, склеившим свою диссертацию из четырех чужих работ [10]; однако недавно Никитов пошел на повышение и теперь руководит Авиаметтелекомом (Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации).

Б. П. Елисеев, ректор Московского государственного технического университета гражданской авиации, недавно был лишен ученой степени доктора технических наук [11]. Но профессор оказался запасливым: загодя запасся еще степенью доктора юридических наук, которой его уже не лишить ввиду срока давности. Так что он продолжает ректорствовать.

Между прочим, Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации — тоже фигурант «Диссеропедии» [12], но в основном благодаря физкультурникам. Здесь трудится наш давний знакомый профессор А. Э. Болотин, входящий в первую десятку работающих лидеров по числу кейсов участия в липовых защитах: у него таких кейсов не меньше 38, и при этом он спокойно продолжает заседать в трех диссертационных советах. Коллега Болотина по физкультурной кафедре Ю. Р. Ахватова лишена ученой степени, но продолжает обучать студентов (надеемся, успешно). Ее диссертация представляет собой то, что в «Диссернете» называют «карбункулом», — это текст, полностью переписанный с одного источника (упомянутый выше В. С. Максимов хотя бы склеил два источника).

Еще один питерский авиационный вуз, Государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП), занимает почетное место в антирейтинге «Диссернета» [13]. В частности, благодаря своему ректору. В отличие от Ю. Р. Ахватовой с ее примитивным физкультурным карбункулом, ректор ГУАП Ю. А. ­Антохина [14] немало потрудилась над своей диссертацией, которая слеплена из нескольких источников: тут и статьи, и фрагменты книг, и даже учебное пособие. Описанный в учебном пособии эксперимент на ткацкой фабрике полностью перенесен в докторскую диссертацию Ю. А. Антохиной: сама ткацкая фабрика превращена в лабораторию микроэлектроники ГУАП, а ткацкие станки и ткачихи везде заменены на, соответственно, стенды и операторов. Понятно, что на результаты эксперимента все эти замены не повлияли. Тем не менее ВАК отказался лишать ректора ученой степени, так что ей не грозит переход гендиректором в другую авиаконструкторскую фирму, и можно спокойно продолжать руководить университетом, выпускающим авиационных инженеров.

Отметим, что вылавливание жуликов от науки похоже на игру в «морской бой»: зацепили одного — начинаем искать поблизости, освещая новые куски ландшафта. Конечно, что-то остается в тени. Даже ректоры, которых мы проверяем специально, легко могут скрыться от проверки — просто потому, что они меняются, а у «Диссернета» нет ресурсов отслеживать все перемещения, так что наши находки часто носят случайный характер.

В заключение приведем несколько отдельных персонажей, попавших под лупу «Диссернета».

М. И. Кулинкович [15]: начальник правового управления Ракетно-космического центра «Прогресс». Как сообщается на сайте РКЦ «Прогресс», эта организация — «один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса <…> Благодаря высокому уровню надежности самарские ракеты-носители получили признание на мировом уровне». Надежность — вот главное, чего требует от своих подчиненных кандидат экономических наук, «участник многочисленных семинаров, форумов, конгрессов и программ» в области разных важных вопросов, включая противодействие коррупции. К сожалению, главный бухгалтер организации (тоже со списанной диссертацией) С. А. Кирилина [16] оказалась фигурантом уголовного дела по обвинению как раз в коррупции [17]. Эти люди защищались в Самарском университете им. легендарного академика Королёва, — разумеется, университет тоже входит в список «Диссеропедии вузов» [18].

Ю. Н. Макаров [19]: директор Департамента стратегического планирования и организации космической деятельности Госкорпорации «Роскосмос», а также профессор РУДН. Списанная докторская диссертация и две статьи с неоформленными заимствованиями в самом мусорном журнале из списка «Диссеропедии журналов» дают мало надежды на успешную организацию космической деятельности.

И. А. Андриевский [20]: председатель совета директоров «Инжиниринговой компании „2К“», первый вице-президент Российского союза инженеров. Делал заключение о «подлинности» снимка из космоса, иллюстрирующего версию атаки малазийского «Боинга» реактивным истребителем, размах крыльев которого имеет размеры поля под ним.

И в заключение вспомним разоблаченных сотрудников Комсомольского авиастроительного завода. Интересно, сколько из них за эти годы переступили порог высшего учебного заведения?

«У нас специализация узкая… К пуговицам претензии есть?»

Лариса Мелихова

1 Соавтор высоконаучной статьи «Плагиат в работах студентов и аспирантов: проблема и методы противодействия» / А. В. Никитов, О. А. Орчаков, Ю. В. Чехович // Университетское управление: практика и анализ. — 2012. — № 5. — С. 61−68

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