В последнее время выходит много книг, посвященных заблуждениям в самых разных областях. Мифы о еде, сексе, эволюции, животных. Уже можно говорить о новом формате в научно-популярной литературе — развенчание заблуждений.

Недавно вышла новая книга, посвященная разоблачению нелепостей: «Космическая мифология. От марсианских атлантов до лунного заговора». Ее автор — писатель Антон Первушин, автор нескольких книг о загадках отечественной истории и историк отечественной космонавтики, занимающийся исследованиями в этой области уже около двадцати лет.

Рассмотренные мифы касаются космонавтики и космонавтов. Формально разобрано тридцать мифов, хотя почти все они сводятся к трем. Первый миф — про инопланетян-космонавтов, якобы прилетающих на нашу планету. Второй — про судьбу и полет Юрия Гагарина. Третий — про лунные проекты американцев. Остальные мифы тесно с ними связаны и развивают схожие мотивы.

В стороне остались многие любопытные заблуждения о космосе, например про целебную силу и заоблачную стоимость метеоритов или про планы Роскосмоса предотвращать удары комет и астероидов. Впрочем, автор подчеркивает, что излагает только те вещи, в которых хорошо разбирается.

Стоит также определиться с понятием «мифы», которое стало использоваться очень широко. Миф — это способ познания, альтернативный науке и так или иначе объясняющий устройство мира. Под это определение в книге попадает немногое, в основном в ней идет речь о заблуждениях, фальсификациях и газетных «утках». Многие из них вряд ли известны широкой публике, к примеру, байки о космонавтах Третьего рейха. Но некоторые, благодаря невежеству желтой прессы, получили небывалый размах: «летающие тарелки», мнения, что инопланетяне посещали Землю чуть ли не во времена динозавров, недоверие к полету американцев на Луну. Как пошутил автор, во многих газетах дилетанты пишут для профанов.

В итоге большинство людей не имеет даже минимального объема знаний по теме и пленяется громкими байками: Гагарина убили спецслужбы, по орбите движутся космические корабли с засекреченными космонавтами, в космосе людей посещают удивительные видения, чуть ли не ангелы с динозаврами…

Степень проработки выбранных заблуждений впечатляет. Развенчание баек, небылиц и слухов строится не только на цитировании авторитетных источников, но и через отслеживание истории появления заблуждений. На любознательного читателя обрушивается целый каскад информации про мистификации прессы, фантазии писателей и самих космонавтов (им тоже нравится повышенное внимание публики). Попутно автор приводит много любопытных и малоизвестных сведений из области отечественной космонавтики.

Книга получилась интересным обзором заблуждений, а также служит хорошим рассказом про отечественные программы освоения космоса. Печально лишь то, что такие книги не оказывают заметного эффекта. По сравнению с телепрограммами и бойкими книжками о чудесах они — капля в море. Но необходимая.

Стоит надеяться, что постепенно просвещение возымеет серьезное воздействие. В конце концов, всего лишь сто лет назад обыватели верили в совершенно дикие вещи: выкапывали трупы «опойцев» во время засухи, массово лечились у знахарей коровьим навозом, рубили самоубийцам головы, чтобы зомби не шастали по ночам.

Может быть, спустя сто лет и нынешние заблуждения будут выглядеть нелепыми и смешными. Сейчас на это работают в основном научно-популярные книги. Они своего рода стали авангардом просвещения, которое в очередной раз вынуждено бороться с гидрой невежества.

Антон Нелихов

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