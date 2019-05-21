Кавказ рос на глазах первобытного человека

Миллионы лет назад в эпоху нижнего палеолита на территории современной России жили наши предки — древние люди. Как мы узнаем об особенностях их быта и культуры? Что мы знаем о том климате, в котором они жили? В передаче Ольги Орловой «Гамбургский счет» на Общественном телевидении России Хизри Амирханов объяснил, как современные археологи используют геологический подход, и рассказал, что Кавказ выглядел совсем иначе, чем сейчас, когда там селились люди вида Homo erectus. По традиции публикуем расшифровку этой беседы.

— Хизри Амирханович, расскажите, пожалуйста, где и когда на территории современной России были обнаружены следы древнейших людей.

Хизри Амирханович Амирханов — зав. отделом археологии каменного века Института археологии РАН. Родился в 1949 году в селе Анди в Дагестане. В 1972 году окончил Дагестанский государственный университет. В 1977 году защитил кандидатскую диссертацию о верхнем палеолите Северного Кавказа. В 1989 году — докторскую диссертацию на тему «Палеолит юга Аравии». С 1977 года работает в Институте археологии РАН. В 2003 году избран членом-корреспондентом РАН. Участник и руководитель экспедиций на Северном Кавказе, в Сибири, Казахстане, Подмосковье и Йемене. Член редколлегий ведущих археологических журналов. Автор более 280 научных работ, в том числе 9 монографий.

— С 2005 года специалисты московского Института археологии РАН, новосибирского Института археологии и этнографии СО РАН, махачкалинского Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН ведут работы в определенных районах Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Ставропольского края и Дагестана. До нас, лет 40 назад и ранее, тут уже работали археологи, но тогда они и представить себе не могли, что в этих широтах могут быть памятники такой древности. Тогда такой вопрос вообще не возникал. Потребовалось не менее полувека, чтобы памятники древностью 1,5 млн и более лет назад были обнаружены вне прародины человечества — Африки. И, конечно, не только на территории России.

— С чем это связано? Появилось новое ­оборудование?

— Гуманитарная наука археология в гораздо большей степени способна получить новую информацию, если она выступает в союзе с естественными науками, например, геологией, палеонтологией и другими направлениями. Это отражается и на методике поиска. Раньше ученые смотрели на окружающий ландшафт с точки зрения его приспособленности для жизни в наше время: могли там жить люди по представлениям современного человека? От этого зависело, где начинать раскопки.

Наш подход совершенно другой, не гуманитарный, а геологический. Ключевой вопрос: есть ли в районе геологические отложения, которые могут по возрасту и характеру заключать в себе остатки человеческой деятельности? Проверяется возможность или невозможность обнаружения в данных геологических условиях памятников требуемого времени.

Этот метод дифференцируется в отношении приморских районов. Например, здесь мы исходим из выявления древних морских террас и отложений этих террас, заведомо датированных — известно, когда они сформировались. В горах совершенно другой подход. Там другая форма рельефа, речные террасы, и геологический подход иной, связанный с континентальным характером образования слоев.

— Как вы объясняете, что древние люди селились в горных зонах Кавказа? В районах Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии очень суровые места. Как там выращивать продовольственные культуры?

— Вот и я говорю, что нужно отрешиться от наших представлений, насколько тяжело или легко древним людям было там жить. Есть очевидные факты: дело в том, что сами ландшафты и животный и растительный мир были совершенно другими в те далекие времена, о которых идет речь: от 1 млн до 2 млн лет назад. Мы далеко не всё знаем о том, как они выглядели, и будем это устанавливать как раз по найденным нами памятникам.

Кавказ, как известно, — молодые горы. У геологов есть такое выражение: «Кавказ рос на глазах у первобытного человека». Известно, что за 1 млн лет Кавказские горы, по приблизительным подсчетам геологов, должны были подняться на 1 км. За 2 млн лет, до которых мы докопались, — примерно, на 2 км. Следовательно, если говорить о горах нынешнего Дагестана и других районов Кавказа, нужно иметь в виду, что 1,5−2 млн лет назад они не были такими высокими. Сейчас уровень высоты, на которой расположены памятники, раскапываемые нами, составляют 1600−1700 м. Но в то время, когда там жили люди, высота их составляла не более 300−500 м. Это совсем невысоко. Иногда, в периоды трансгрессий Каспийского моря (выхода за обычные границы), оно плескались прямо у этих памятников, что существенно выше современной береговой линии моря.

— Древнейшие стоянки — это Мухкай I, ­Мухкай II и Айникаб, правильно?

— Да. Там сейчас выявлено и в разной степени исследовано восемь памятников.

— Восемь разных стоянок?

— Что такое стоянка? Место, где одна группа древних людей обитала определенное время. Так вот, стоянок в этих восьми памятниках — сто. Разрезы составляют по мощности более 70 м. Культурных слоев только на одном памятнике выявлено 34. Это означает как минимум 34 стоянки в одном створе. Количество культурных слоев на исследуемых нами памятниках разное, но геологическая эпоха, общая датировка, содержание, состав материалов и характер культуры одинаковые.

— Вы можете описать мир глазами древнего человека на Мухкай I — что он видит вокруг? Ландшафт, зверей, растения?

— Лет десять назад мы ничего не могли на этот счет сказать, а сейчас у нас есть конкретный материал. Установлено, какие поблизости обитали виды животных, какие произрастали древесные, травянистые и другие растения. Мы видим по сумме всех данных, что климат тогда отличался. Нынешний климат резко континентальный, четыре сезона. Там четырех сезонов не было. Было два выраженных сезона — более влажный и более сухой, жаркий. Напоминает ландшафты современной саванны, Африки. Безусловно, есть африканские аналогии, особенно в составе фауны. Какие виды ни перечислить: так называемый южный слон, древний жираф, зебровидная лошадь, антилопы, — это саванновая фауна и в это время она была представлена на Кавказе. Они определены по костям, обнаруженным нами на конкретных археологических памятниках.

— Неужели на Кавказе жили слоны?

— Действительно, на высоте 1700 м слоны вряд ли бы гуляли. Но таких высоких гор там не было тогда. Да, слоны. Да, жирафы. Да, антилопы разных видов: винторогие и горалоподобные антилопы, древний вид оленя. Хищники были выявлены — такой же древности. Палеонтологи подтверждают древний возраст всего комплекса фауны, о которой идет речь.

Так что не только по климату, но и по составу животных и по некоторым видам растительности Кавказ, включая и Северный, был похож на Африку. Но не был тождественным ей. Все-таки здесь присутствуют евразийские элементы. Кавказ находился на стыке, имея с одной стороны черты юга, а с другой стороны — евразийские черты севера.

— Какого мнения придерживаются палеоантропологи относительно того, что за биологический вид древних людей жил на Кавказе?

— На это указывают материалы из памятников у Дманиси в Восточной Грузии, ровесники находок на Мухкай I и Мухкай II. Они имеют калий-аргоновую датировку: 1,8 млн лет. Эти древние люди определены как вид Homo erectus.

Как известно, эректусу предшествовал Homo habilis. Представители этого вида жили в Африке. И, возможно, даже позже, чем кавказские эректусы. Казалось бы, по времени на Кавказе тоже мог быть Homo habilis, создатель олдованской культуры. Но нет, здесь эректус. Считается, что было две разновидности эректусов. В Африке тоже был эректус, безусловно, но он имел некоторые отличия от евразийского эректуса.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о геологических методах, применяемых при раскопках палеолитических памятников.

— Началу раскопок всегда должно предшествовать понимание стратиграфии — и геологической, и археологической. Для этого на всю толщину геологических отложений закладывается траншея, благодаря которой обнажается вся последовательность напластований. С этого начинаются все исследования. Уже затем археологи вместе с геологами и специалистами нескольких других естественнонаучных дисциплин отбирают многие сотни образцов на разнообразные лабораторные исследования, которые делаются уже в московских и петербургских академических институтах, а также в МГУ.

Пример использования нами геологического подхода при самом поиске памятников реализуется, например, следующим образом. Допустим, вы подходите к геологическому обнажению определенной мощности. Если вы видите такой разрез в долине реки, и если известно, что эта река сформировалась не раньше, но и не сильно позже, чем 800 тыс. лет назад, то понятно, что все эти отложения, прорезанные рекой, не могут быть моложе времени образования самой реки. Результат дальнейших поисков будет зависеть от стечения нескольких других факторов, не исключая удачу.

Выяснение геологических факторов генезиса изучаемых отложений помогает пониманию сущности самого культурного слоя. Например, на стоянке Мухкай II археологи не просто раскапывают слой с беспорядочной взвесью орудий труда и костей животных, а исследуют именно уровень обитания, поверхность, на которой происходили те или иные конкретные акты деятельности конкретных людей. Это места, где люди жили 1,95 млн лет назад, и никак не позже. Там же найдены кости слонов, жирафов, лошадей, антилоп и оленей, то есть комплекс фауны, характерный для того времени.

Функции каменных орудий труда, которые мы обнаруживаем на этих стоянках, ограничиваются той хозяйственной практикой, которая была у этих людей. А какая это практика? Добывание пищи, ее переработка и потребление. Для этого нужны ножи, тяжелые скребущие и рубящие орудия, например, чтобы раскалывать черепа, питаться мозгом крупных животных. Для древних людей это была очень питательная и полезная пища. А есть орудия длиной 3−4 см, которыми можно выполнять тонкие трудовые операции, деликатные действия…

— То есть к деликатным действиям эти люди тоже были способны?

— Да, их кисть была приспособлена к деликатным производственным операциям. А раз кисть была такой приспособленной для подобной работы, соответственно, это отражалось и на других костях и на мышцах, которые ведут к кисти, — в общем, на всём скелете. Эректусы были людьми в полном смысле слова.

— Что вы на данный момент не понимаете про древних людей? Какая для вас самая большая загадка?

— Самая интригующая и важная проблема (безусловно, не только археологическая, а комплексная: антропологическая, философская) — это грань между человеком и царством животных. Теоретически ее нетрудно описать. А вот как инструментально выявить?

— Вы хотите понять, как определить долю Homo в древних людях?

— Мне бы хотелось в тех материальных остатках, которые мы изучаем и относим к человеку, и не сомневаемся, что мы в этом правы, все-таки найти определяющее человеческое свойство, когда его можно безошибочно отличить от деятельности высших обезьян, например шимпанзе. В последние годы много работ по направлению поисков, которое называется «культура шимпанзе». Ведь стая тоже использует орудия, скажем, камни для разбивания орехов. Большой камень с маленьким сочетают, и довольно разумно. А если ты не знаешь, что данная группа предметов оставлена именно шимпанзе, как отличить? Можно подумать, что это следы деятельности человека…

— Хизри Амирханович, огромное спасибо за беседу! Мы желаем Вам новых открытий!

Хизри Амирханов

Беседовала Ольга Орлова

Видео-версия интервью:

otr-online.ru/programmy/gamburgskii-schet/anons-hizri-amirhanov-pervye-lyudi-na-territorii-sovremennoy-rossii-36 547.html

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи