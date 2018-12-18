ТрВ № 25 (269) за 2018 г.: Неновогодние итоги
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 269 от 18 декабря 2018 года в PDF
Анонс номера
Что нового во Вселенной
Борис Штерн о двух важнейших публикациях по астрофизике — стр. 2
Молоток, тиски и клещи
Лариса Мелихова об итогах работы «Диссернета» в 2018 году — стр. 3
Конфликты как основа сложности
Михаил Кацнельсон и Евгений Кунин о загадке феномена жизни — стр. 4−6
Самая необычная статья в моей жизни
Валерий Аджиев, Алексей Иванов, Сергей Нечаев, Сергей Попов и Александр Фрадков о том, как они опубликовались и не погибли, — стр. 8−9
Все смыслы обречены
Российские поэты о духе 2018 года — стр. 9
Гамбургский счет
Владимир Магун о российских ценностях, движущихся в сторону индивидуализма, — стр. 10−11
Живой язык
Ирина Фуфаева о «Словаре перемен 2015−2016» Марины Вишневецкой — стр. 12
Первоисточник
Илья Мирмов к 65-летию Андрея Макаревича — стр. 16
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Метки: #269, trv, Архив, газета, Наталия Демина
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