Лариса Мелихова рассказала, как «Диссернет» в 2018 году расширил набор инструментов для изучения ландшафта российской псевдонауки.

Мне нужны такие вещи:

Молоток,

Тиски

И клещи,

Ключ,

Напильник

И ножовка,

А всего нужней —

Сноровка!

Б. Заходер

Четыре года назад мы с одним из отцов-основателей «Диссернета» Андреем Ростовцевым придумали новый проект: «Российские вузы под лупой „Диссернета“» [1]. То, что сначала задумывалось как «выбрать 50 „диссернетообразующих“ вузов и прогнать их преподавателей через нашу базу данных», за это время разрослось в два больших проекта: «Диссеропедия вузов» [2] и «Диссеропедия журналов» [3], обросло различными функциями и сущностями, по которым можно не только оценивать вузы и научные журналы, но и — как говорит профессор Ростовцев — «изучать ландшафт российской науки». Я бы только сказала — псевдонауки, ведь специфика «Диссернета» — это вылавливать фальшак, и для этой задачи у нас появляется всё больше инструментов.

Между тем для стороннего наблюдателя — в том числе и «нашего», заинтересованного наблюдателя из числа ученых, следящих за деятельностью «Диссернета», — это расширение инструментария не всегда заметно, ведь у ­"Диссернета" нет мощных пиар-ресурсов, чтобы нести свою работу в массы, да и вообще ресурсов очень мало, далеко не соразмерно создаваемому шуму и ругани со стороны власть предержащих (что мы, конечно, ставим себе в заслугу!). Поэтому, в преддверии наступающего 2019 года, мы решили сделать обзор хотя бы того нового, что появилось за истекающий год в работе двух «Диссеропедий».

Февраль 2018: категории журналов

Начало года ознаменовалось улучшениями «Диссеропедии журналов». Для начала мы рассортировали журналы по категориям — чтобы не сваливать в одну кучу совсем ужасные, «хищнические» журналы, и журналы, у которых обнаружились некоторые (при желании — исправимые) нарушения в области публикационной этики. Теперь посетитель сайта может выбрать категорию и посмотреть отфильтрованный список журналов. А совсем недавно в списке из почти 900 журналов появилась новая, раньше невиданная категория: «журналы с недочетами» — нормальные журналы, в которых обнаружилось 1−2 небольших нарушения. Всё же за два года, в течение которых мы выкладываем журналы в открытую часть ­"Диссеропедии", кажется, запас самых плохих журналов (по крайней мере из перечня ВАКа) начинает истощаться!

Март 2018: подсчет ретрагированных публикаций

В списке журналов «Диссеропедии» добавилась колонка «Количество статей изъято», показывающая, сколько опубликованных некорректных статей из обнаруженных «Диссернетом» в данном журнале было изъято (ретрагировано). Если вы не поняли, о чем речь, не переживайте: еще год назад даже многие профессиональные сотрудники редакций журналов не поняли бы. Однако новая колонка показывает, что ситуация неуклонно меняется: на сегодня в колонке суммарно почти полторы сотни статей. В базе ретрагированных публикаций АНРИ (Ассоциации российских редакторов и издателей) значатся уже сотни изъятых статей, и их количество постоянно растет. Это огромная работа, триггером к которой послужил труд четырех человек из команды «Диссеропедии журналов».

Кстати сказать, совершенно неслучайно, что лидеры по числу ретракций — журналы из категории «работающие над улучшением», а не, например, «журналы с грубыми нарушениями», у которых количество найденных некорректных публикаций исчисляется десятками. Как раз такие журналы, как правило, ничего не ретрагируют, а на соответствующие вопросы, посланные волонтерами АНРИ, отвечают примерно так, как ответил научно-редакционный отдел издательской группы «Юрист»: «Сообщаем, что, к сожалению, отозвать статьи в журналах, которые уже вышли в свет и разосланы по подписным агентствам, не представляется возможным по объективным причинам». Международный опыт показывает, что изъятие некорректных статей — показатель как раз ответственного журнала; больше всего отозванных статей у самых престижных и высокорейтинговых журналов, берегущих свою деловую репутацию.

Апрель 2018: скандальное решение диссовета

В конце марта 2018 года диссовет Д 212.203.29 при РУДН принял решение, что ректор Курганского университета К. Г. Прокофьев [4] заслуженно получил свою ученую степень в 2014 году. Решение было принято несмотря на то, что именно на этом заседании была продемонстрирована монография профессора, датированная 2010 годом, не упомянутая в автореферате к диссертации и не замеченная ни в одной библиотеке мира до 2017 года, — с которой якобы была списана диссертация. Монография, в которой автор периодически пишет «данное диссертационное исследование», дословно цитирует абзац из решения Конституционного суда, принятого на три года позже, а также предсказывает будущее: в 2010 году он уже знает, какое число партий будет в РФ в 2013 году… [5]

Короче говоря, решение диссовета показалось нам таким вопиюще позорным, что для подобных случаев в «Диссеропедии вузов» была создана новая сущность: «Скандальное решение диссовета». Пока писался этот текст, пришла новость о повторном признании лжекниги и, следовательно, диссертации курганского ректора, теперь в Саратовской юридической академии («Достоверное установление даты выхода монографии Прокофьева не представляется возможным») — так что по диссертации Прокофьева будет целых два скандальных решения.

Пока таких сущностей единицы, но их и не должно быть много: сюда для будущих поколений записываются наиболее одиозные решения — пока диссоветов, а в будущем, возможно, добавятся и некоторые решения экспертных советов ВАКа.

Август 2018: лидеры «мусорных кейсов»

Активность проекта «Диссеропедия журналов» оказала влияние не только на процессы ретрагирования публикаций. Руководство «Научной электронной библиотеки» eLibrary.ru в конце концов озаботилось ситуацией, в которой откровенно «мусорные» журналы индексируются в РИНЦ, — что позволяет их авторам повышать свои показатели и получать гранты на исследования, просто заплатив за публикации статей, которые вряд ли кто-то будет читать (не для того эти журналы существуют, чтобы их читали, а для того, чтобы зарабатывать деньги).

Результатом озабоченности оказалось сначала исключение из РИНЦ трехсот с лишним самых плохих, но в то же время чрезвычайно активных журналов (много выпусков, тысячи статей в год), а затем исключение из индекса цитирования восьми тысяч (!) сборников конференций. В порядке бонуса «Диссернет» получил список авторов — лидеров по числу публикаций в изданиях, выкинутых из РИНЦ.

Пока список не пришел, мы с коллегами не были уверены, что нам удастся эти данные наглядно представить публике: возможно, цифры окажутся не слишком показательными. Что получилось — судите сами. На странице «Персоны» [6] (в нее можно зайти из любой «Диссеропедии») добавилась новая колонка «Число мусорных кейсов»: это — число публикаций данной персоны в тех самых выкинутых из РИНЦ журналах и сборниках конференций.

Давайте отсортируем список по этой колонке. На первом месте — доктор технических наук, профессор Московской академии водного транспорта [7]: он опубликовал в мусорных изданиях не 20, не 40, и даже не 100 статей, а 626! На третьем и четвертом местах, судя по фамилии и отчествам, сын и отец, оба относятся к высшему руководству ЦНИИ «Электроника», а сын еще профессорствует в МАИ. 469 и 342 публикации соответственно! Ну и так далее. Есть подозрение, что эти публикации не читают не только сотрудники и читатели журналов — но, возможно, и сами авторы: ведь метод копипаста не требует проникновения в суть текста.

Сентябрь 2018: отчеты по грантам

Выкладывая множественные журнальные публикации, мы обратили внимание на то, что нередко такие публикации являются отчетами по грантам различных фондов; то есть авторы используют свои собственные ранее опубликованные статьи для отчета за выполненную по гранту работу и освоенные средства. Такая информация теперь отражается на странице «Отчеты по грантам» в «Диссеропедии журналов» [8], а также на странице автора публикации-отчета и журнала, в котором опубликована такая «осетрина второй свежести». Например, восемь из девяти множественных публикаций профессора МГУ [9] оказались отчетами по грантам, а среди множественных публикаций журнала «Фундаментальные науки» тоже оказалось не меньше восьми отчетов по грантам разных авторов [10].

Октябрь 2018: число защит в вузе

Первоначально «Диссеропедия вузов» задумывалась для того, чтобы рассмотреть через лупу преподавателей каждого вуза (этакое пособие для абитуриентов: посмотрите, кто работает в вузе, в который вы собрались поступать!). Причем рассмотреть не только плагиаторов, списавших свою диссертацию, но и тех, кто им в этом помог: научный руководитель и оппоненты. Каждое такое участие в липовой защите мы назвали «диссернет-кейсом», а «Диссеропедия вузов» позволяет сосчитать, сколько кейсов («своих» и «чужих») у каждого преподавателя, и сколько их суммарно у вуза. Нам казалось, что это просто — но такая система породила постоянное недопонимание: «кейсы вуза» часто воспринимались как защиты, прошедшие в вузе, — а это вовсе не так, ведь преподаватели могут защищаться и защищать других в самых разных местах, после чего прийти работать в вуз и портить ему диссернет-статистику.

Наконец, в октябре 2018 года это противоречие было устранено. Теперь для каждой организации из списка «Диссеропедии» считается суммарное число липовых защит, прошедших через ее диссоветы. Соответственно, ­в ­"Диссеропедии вузов" появилась новая сущность: «число защит в вузе» — не путать с «числом кейсов сотрудников вуза». Для каждого вуза легко найти и ту, и другую цифру.

При сортировке по числу защит в вузе первое и второе место практически поделили ­РАНХиГС и МПГУ (для МПГУ это во многом заслуга Даниловского совета [11] — то, с чего начиналась работа «Диссернета» по выявлению фабрик липовых диссертаций [12]), дальше ожидаемо следует питерский СПбГЭУ, за ним — наш давний знакомый Тамбовский университет им. Державина, затем РГСУ (помните клан Жуковых-Федякиных? [13]) и, конечно, любимое наше «дворянское гнездо» — Орловский университет им. Тургенева. При сортировке по числу кейсов преподавателей в основном те же вузы тасуются в несколько другом порядке.

Ноябрь 2018: псевдонаучные диссертации

Последний новый инструмент 2018 года — «псевдонаучные диссертации», по образцу давно действующего понятия «псевдонаучной статьи» (например, скопусовский журнал «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины» [14] исследовал бесконтактную передачу информации от умирающей крысы к рождающейся).

Главная проблема с такими публикациями — что тут, в отличие от случаев плагиата, нужно вникать в содержание текста, так что приходится искать специалиста, который напишет хотя бы короткий комментарий. То же самое с диссертациями. Но помог опять случай: в распоряжении «Диссернета» оказался список диссертаций по гомеопатии, являющихся, на взгляд как собравших его специалистов, так и специалистов по медицине и биологии в «Диссернете», рекламой конкретных коммерческих продуктов, не имеющей никакого отношения к какой бы то ни было науке.

Кроме того, в случае гомеопатических диссертаций мы можем ссылаться на Меморандум Комиссии РАН по борьбе с лженаукой «О лженаучности гомеопатии» [15], так что можно обойтись без комментария специалиста. Чтобы посмотреть на эти диссертации, нужно в любой «Диссеропедии» открыть список «Персоны» и в графе «Своих кейсов» выбрать в вариант «Псевдонауч.» — тогда вы увидите авторов гомеопатических диссертаций. А если хотите найти участников этих защит (научруков/оппонентов), то же самое «Псевдонауч.» нужно выбрать в колонке «Чужих кейсов». Пока этих кейсов не много — как сказано выше, ресурсов «Диссернета» (в данном случае — волонтеров) явно не хватает для обслуживания того фонтана идей, который выдают некоторые участники сообщества.

Впрочем, мы надеемся, что со временем появятся и другие виды псевдонаучных диссертаций. Например, ждет своего звездного часа диссертация по биологии, автор которой успешно лечил коров, вводя некое неуказанное вещество прямо в коровьи чакры!

О планах на будущее

А вот с этим у нас как раз плохо. Не потому, что нет планов — их всегда полно, но потому, что обычно мы планируем одно, а вскоре начинаем делать совсем другое. Хотя у ­"Диссернета" (повторю в третий раз) мало ресурсов — зато высокая мобильность и отсутствие бюрократического аппарата позволяет быстро откликаться на запросы научного сообщества и самой жизни. А жизнь нынче такая, что опережает самые прекрасные схемы. Так что про планы лучше умолчим, зато важно одно — мы не останавливаемся. Как говорит сооснователь ­"Диссернета" Сергей Пархоменко: «Ужас будет продолжаться!»

Лариса Мелихова

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

(9 оценок, среднее: 4,78 из 5)

оценок, среднее:из 5)