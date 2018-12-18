Первоисточник

В предыдущем номере ТрВ-Наука поздравил Бориса Гребенщикова с юбилеем. Лично я преисполнился теплых чувств — далеко не всегда коллеги снисходят до мирских дел (смайлик с улыбкой). Но прошло чуть более двух недель, и 11 декабря 2018 года грянул ровно такой же юбилей у второго «отца русского рок-н-ролла» — Андрея Макаревича.

В восприятии многих любителей жанра БГ и АМ всегда идут парой — как вполне равновеликие фигуры, друзья и практически ровесники. Когда-то их творчество противопоставляли, сейчас они только дополняют и расцвечивают друг друга, двигаясь в очень похожем и ПРАВИЛЬНОМ направлении. Более того, они оба давно уже не просто талантливые музыканты, композиторы и поэты, но и общественно значимые фигуры, чье влияние на общество (и на своих антагонистов в том числе) гораздо выше, чем у подавляющего большинства так называемых политических деятелей.

Любой человек моего поколения, заинтересовавшись музыкой, проходил примерно одинаковые стадии развития. Сначала Beatles, Pink Floyd, Deep Purple, Queen, а потом — у тех, кто не считал высокомерно, что рок-н-ролл можно исполнять только на английском языке, — «Машина времени» и «Аквариум». Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков. И несмотря на невысокое качество записи и воспроизведения, русскоязычный рок для многих значил даже больше иностранного, поскольку разговаривал с нами на одном языке и затрагивал понятные и близкие проблемы.

По молодости куда более радикально выглядел БГ — и в музыке, и во взглядах, и в поведении. Чего стоит знаменитый скандал на Тбилисском рок-фестивале. Цитирую «Википедию»: «По сравнению с остальными участниками фестиваля „Аквариум“ вел себя на сцене эксцентрично и эпатажно, но жюри этого не оценило: когда во время концерта Гребенщиков, играя на гитаре, лег на сцену, все члены жюри демонстративно покинули зал. „Аквариум“ обвинили в пропаганде гомосексуализма (так был расценен один из эпизодов выступления), инцеста… и в непристойном поведении и поначалу даже хотели немедленно выслать с фестиваля. О выступлении стало известно в Ленинграде, и в результате БГ лишился работы и был исключен из комсомола».

А «Машина времени» на том же фестивале стала одним из двух победителей. Макаревич в раннем творчестве предпочитал романтику и эзопов язык, так что до поры особых проблем с властями не имел и даже сделал свою группу официальным коллективом «Росконцерта». Другое дело, что со временем личность такого масштаба не могла не вызвать неприятия у властей — так было и в СССР в начале ­1980-х, так и сейчас в России.

Нет смысла пересказывать биографию Андрея Макаревича и его главной группы — в отличие от советских времен, когда подобная информация передавалась в основном в режиме ОБС, сейчас к нашим услугам Интернет со всеми вполне проверенными подробностями. Но оба знаменитых русских рокера не только сохраняют творческую активность и (я бы позволил себе такое выражение) «творческую свежесть», но и проявляют себя настоящими гражданами своей страны. Что, как известно, не всегда трактуется однозначно в официальных кругах. Ведь быть свободным человеком и независимо мыслить чревато у нас ярлыками типа «непатриота» и «пятой колонны». Причем сейчас Андрей Макаревич ведет себя в общественно-политическом пространстве куда ярче и радикальнее коллеги. Это, разумеется, не в укор БГ, которому более свойственна иронично-философская созерцательность и сдержанность в суждениях.

Впрочем, для музыканта все-таки важнее его творчество, с которым у Макаревича и посейчас всё в порядке. И не только в составе «Машины времени», но и в джазовых, акустических и сольных проектах. Макаревич остается одним из немногих редких авторов, чьи произведения по-прежнему интересны и актуальны. А концерты «Машины времени» то собирают полные залы, то отменяются по «неустановленным причинам», что также является одним из показателей популярности.

Мне не раз доводилось спорить с людьми, которые считали, что всё лучшее у АМ осталось во времена «Поворота», «Солнечного острова» и «Марионеток». Оказывается, как правило, эти люди просто (по разным причинам) не следили регулярно за «Машиной времени». Которая с настойчивостью настоящей машины выдавала хиты десятилетиями. А ее создатель и неизменный фронтмен давно превратился из «обычного» культового музыканта в крупную фигуру государственного масштаба, чье поведение вызывает уважение и желание соответствовать.

Кто-то въедливый может спросить: а какое, собственно, отношение Макаревич имеет к ТрВ в частности и к науке в целом? На первый взгляд, прямого отношения не имеет — мы лично не знакомы. С другой стороны, имеет самое непосредственное — как образованный, интеллигентный человек прогрессивных взглядов. Так что от имени нашей газеты и от себя лично поздравляю Андрея Вадимовича с юбилеем и желаю «всего лишь» продолжать в том же духе. Это очень-очень много!

Илья Мирмов

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