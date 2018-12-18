Поэты, провожая 2018 год и встречая 2019…

Редакция ТрВ-Наука обратилась к современным российским поэтам с просьбой прислать стихотворение, которое, по их мнению, отражает дух уходящего года.

Провожая 2018 год…

По дороге съедали ручку от калача

или бок калорийной булки с изюмной мушкой.

В магазине любимом на площади палача

примеряли сапожки, выпрашивали игрушку.

«Виноградной косточки» списывали слова,

пили сок венгерский в чекушках под звон капели.

Если нам казалось, что Родина не права,

мы качали права — как маленьких в колыбели.

Мы спешили дышать синевою иных начал

и бессонные окна распахивали ночами.

Кто-то пел, а кто-то молчал и ногой качал,

но замкнулся круг на старом своем начале.

Жаль, игрушку выпросить не у кого, хоть плачь,

виноградные косточки выметены норд-остом,

и улыбчивый за плечами встает палач —

только бороду сбрил и сделался меньше ростом.

Марина Бородицкая

* * *

Мелькают дни, их слишком много,

Им не бежать в толпе гурьбой,

Дни расползаются по блогам

И высыхают в перегной,

И остается лишь незряшный

Один-единственный денек,

Он солнцем освещен изящно,

Он деревенский паренек,

Домой вернувшийся с работы,

Чтоб выпить кружку молока

И засмеяться: ну чего ты,

И задохнуться — облака,

Как каша, лезут прямо в окны,

Подсиненные голубым,

И снег замельтешил не мокрый,

А мягкий, словно с яблонь дым.

Весь день смотреть: так невесомы

Неторопливо и светло

Порхают лица; все знакомы,

Хотя и виделись давно.

Николай Рекубратский

… и встречая 2019

Ю. Арабову

сутулые фонари отбрасывают длинные тени

перечеркивая хайтек автотрасс

оглядываясь назад оказываемся не теми

за кого принимали себя

да и другие нас

вроде бы не боялись не верили не просили

мастырили как умели ампир во время чумы

ночью все кошки серы

все города красивы

все странники оцифрованы

все смыслы обречены

ночью пространство скукожено как догорает бумага

покуда мы здесь обозначены точками, А и В

сумма углов треугольника

с вершиной в окрестности Бога

больше равна судьбе

Евгений Бунимович

* * *

Мы говорили о литературе:

Кленовском, Корвине и Степуне

У моря, там, где чайки в контражуре

Над соснами сновали в вышине.

Нам помолчать бы, посмотреть на чаек,

На валуны, песок и облака,

Но мы мололи чушь, не замечая

Ни валунов, ни чаек, ни песка.

Когда мы шли назад, мигали звезды,

Вдруг хлынул дождь, и мир исчез в дожде.

Мы замолчали, правда слишком поздно —

Не видно было ничего вообще.

Дмитрий Веденяпин

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