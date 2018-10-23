ТрВ № 21 (265) за 2018 г.: Спасение «Союза»
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 265 от 23 октября 2018 года в PDF
Анонс номера
Спасение «Союза»
Александр Хохлов про аварийный старт пилотируемого космического корабля «Союз МС-10» — стр. 1
Система аварийного спасения: краткий исторический очерк
Рассказывает Антон Первушин — стр. 3
Еще два вторых тура
Сергей Шпилькин анализирует выборы в Хабаровском крае и Владимирской области — стр. 7
NAUKA 0+ 2018
Фоторепортаж Кирилла Соколова с XIII Московского фестиваля науки — стр. 8−9
Фантастические штудии
Антон Первушин задается вопросом, применим ли опыт Science Fiction Studies в России, — стр. 10
Бытие науки
Наталья Тоганова о проблеме платных научных журналов; Наталья Кирсанова — о диссоветах-перестраховщиках — стр. 12−13
Климат и инновации
Сергей Измалков и Наталия Демина беседуют о Нобелевских премиях по экономике — стр. 15
Телеуроки итальянского
Евгения Литвин о том, как создавали Италию и итальянцев, — стр. 16
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Метки: #265, trv, Архив, газета, Максим Борисов, Наталия Демина
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