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ТрВ № 21 (265) за 2018 г.: Спасение «Союза»

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Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 265 от 23 октября 2018 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Спасение «Союза»
Александр Хохлов про аварийный старт пилотируемого космического корабля «Союз МС-10» — стр. 1

Система аварийного спасения: краткий исторический очерк
Рассказывает Антон Первушин — стр. 3

Еще два вторых тура
Сергей Шпилькин анализирует выборы в Хабаровском крае и Владимирской области — стр. 7

NAUKA 0+ 2018
Фоторепортаж Кирилла Соколова с XIII Московского фестиваля науки — стр. 8−9

Фантастические штудии
Антон Первушин задается вопросом, применим ли опыт Science Fiction Studies в России, — стр. 10

Бытие науки
Наталья Тоганова о проблеме платных научных журналов; Наталья Кирсанова — о диссоветах-перестраховщиках — стр. 12−13

Климат и инновации
Сергей Измалков и Наталия Демина беседуют о Нобелевских премиях по экономике — стр. 15

Телеуроки итальянского
Евгения Литвин о том, как создавали Италию и итальянцев, — стр. 16

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