Еще два вторых тура

Из 22 регионов России, где в единый день голосования 9 сентября прошли всеобщие выборы губернаторов, в четырех — Приморском и Хабаровском краях, Хакасии и Владимирской области — выбрать победителя в первом туре не удалось. В Приморском крае повторное голосование провели ударными темпами — уже через неделю — и со скандалом, который закончился отменой результатов, так что теперь там предстоят новые выборы (см. ТрВ-Наука № 263). В Хакасии действующий губернатор Виктор Зимин, уступивший на выборах Валентину Коновалову от КПРФ, снял свою кандидатуру, после чего повторное голосование (теперь уже с участием занявшего третье место Андрея Филягина от «Справедливой России») по закону было автоматически перенесено с 23 сентября на две недели. Затем с выборов снялся и Филягин, и дата повторного голосования (теперь с участием Коновалова и занявшего четвертое местов первом туре Александра Мяхара от «Партии Роста») сдвинулась еще на две недели. Если все потенциальные соперники Коновалова снимаются с выборов, он может по закону участвовать в выборах один; тогда для победы ему необходимо набрать не менее 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Так в конце концов и получилось: последний соперник Коновалова Александр Мяхар отозвал ранее поданный иск о снятии Коновалова с выборов и сам снял свою кандидатуру. Теперь повторное голосование по выборам губернатора должно состояться 21 октября; для победы Коновалову нужно набрать 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В итоге нам, если не произойдет еще что-либо, предстоит стать свидетелями небывалого зрелища: схватки кандидата от КПРФ с кандидатом «Против всех». В двух оставшихся регионах — Хабаровском крае и Владимирской области — повторное голосование прошло обычным порядком, через две недели после первого тура — 23 сентября. В Хабаровском крае, где во второй тур вышли кандидат от ЛДПР Сергей Фургал и действующий губернатор Вячеслав Шпорт (результаты в первом туре 35,81% и 35,62% соответственно), значительных аномалий при подсчете, как и 9 сентября, не наблюдалось. Количество аномальных голосов, которые можно было бы отнести к припискам или вбросам, по сравнению с первым туром выросло минимально и никакого влияния на результат оказать не смогло: Шпорт с огромным разрывом проиграл Фургалу. При этом в абсолютном исчислении Шпорт получил во втором туре практически столько же голосов, сколько и в первом (131 тыс. против 126 тыс.), а Фургал, похоже, собрал голоса всех голосовавших не за Шпорта в первом туре плюс весь прирост явки (326 тыс. голосов во втором туре против 127 тыс. в первом).

Во Владимирской области во втором туре соперничали действующий губернатор Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин (результаты в первом туре 36,42% и 31,19%). В отличие от Хабаровского края, здесь сразу же наметился конфликт. Первые опубликованные областной избирательной комиссией результаты и первые числа, появившиеся на сайте izbirkom.ru, резко расходились с данными наблюдателей, которые сообщали об уверенном лидерстве Сипягина. В частности, в сравнении с копиями протоколов, полученными наблюдателями, на многих избирательных участках результаты Орловой и Сипягина, похоже, просто меняли местами. Судя по всему, в результате поднявшегося возмущения искажения было решено прекратить и дальше считать честно. Однако следы манипуляций с подсчетами остались в ГАС «Выборы» и хорошо видны, в частности, на распределении голосов по явке: на участках с явкой 45% и более результат Орловой резко догоняет и потом даже обходит результат Сипягина (при этом надо иметь в виду, что фокусы с обменом голосов между кандидатами здесь не видны, так как не влияют на явку на избирательном участке). В конечном счете это не помогло: Орлова всё равно проиграла с результатом 37,46% против 57,03% у Сипягина, собрав правдами и неправдами 163 тыс. голосов избирателей (в первом туре — 136 тыс.). Владимир Сипягин получил во втором туре 247 тыс. голосов против 116 тыс. в первом.

Сергей Шпилькин

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