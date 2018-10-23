NAUKA 0+ 2018

Фестивали бывают разные. Кино- и рок-фестивали, театральные и литературные, уличной культуры и авторской песни и даже «Дандзири-мацури» — японский фестиваль с участием больших деревянных телег в виде храмов. И всегда это веселое, массовое празднество, сопряженное с демонстрацией достижений в разнообразных областях человеческой деятельности. Вот и в нашей стране уже не первый год осенью во многих городах проводится популярный всероссийский фестиваль NAUKA 0+.

В Москве XIII фестиваль науки пришелся на ­уикенд с 12 по 14 октября. Пресс-релизы рапортуют, что число посетивших фестиваль в этом году достигло рекордной отметки — 870 тыс. человек. На многочисленных площадках фестиваля о своих исследованиях рассказали сотни ученых из России и других стран мира. В этом году к традиционным площадкам прибавились новые. Так, впервые посетителей принимала Российская академия наук в «Золотых мозгах» — здании Президиума РАН на Ленинском проспекте. В открытом год назад парке «Зарядье» работала экологическая площадка, а в павильоне «Космос» на ВДНХ — космическая. В общей сложности в рамках фестиваля науки действовало свыше ста локаций.

Насыщенной была лекционная программа. Специальный гость фестиваля Нобелевский лауреат Кип Торн прочел лекцию на тему «Исследование Вселенной гравитационными волнами: от Большого взрыва до черных дыр». К сожалению, регистрация закрылась еще за несколько дней до мероприятия в связи с переизбытком желающих, а сидевшие на лекции отмечали странную вещь — сама лекция и перевод транслировались одновременно. Однако большинству слушателей праздник это не испортило. Да и помимо Кипа Торна лекций хватало. Нам понравилась, например, лекция Александра Маркова, проходившая в воскресенье в Фундаментальной библиотеке МГУ.

В рамках программы «Золотой лекторий» лекции прочитали и другие знаменитые ученые, в числе которых академик Юрий Оганесян, профессор Владимир Кекелидзе, доцент физического факультета Оксфордского университета Андрей Старинец. В программе «Избранного иностранного лектория» выступили британский эколог Брайан Вильсон, итальянский иммунолог Альберто Мантовани, эксперт Европейского космического агентства из Германии Лаура Винтерлинг и др. Около 400 лекций за два дня было прочитано действующими учеными в Шуваловском корпусе МГУ. Здесь же состоялись телемосты с МКС, Антарктической станцией «Восток» и с CERN. Трансляция телемостов была организована также в парке «Зарядье».

В дни фестиваля в рамках акции «Дней без турникетов» свои двери для посетителей открыли московские музеи, научные центры, наукоемкие предприятия и обычно закрытые для посторонних лаборатории.

Ну, а самое большое удовольствие получали, надо думать, дети всех возрастов — они же самые любознательные посетители фестиваля. С помощью работающих на стендах студентов ставились научные опыты и эксперименты, шагали управляемые детьми роботы, детские глаза прильнули к микроскопам, дети участвовали в многочисленных викторинах, квестах, логических и виртуальных играх…

Эмоции порой били через край, глаза светились не только у детей, но и у их родителей. И только на празднике-фестивале солидный лектор может превратиться в яркого шоумена, в чьих руках скучные колбы участвуют в восхитительной феерии не без дыма и зеркал.

Наука — дело, конечно, серьезное, но, как оказалось, и о серьезных вещах можно рассказывать с большой долей юмора. Студенты МГУ, сами вчерашние школьники и абитуриенты, вводили в новый и загадочный мир вещей и явлений будущих профессоров и академиков. Как могут железные бруски висеть в воздухе, робот — давать осмысленные ответы на животрепещущие вопросы, а жидкости претерпевать различные превращения? С этим стоит немедленно разобраться, ведь любопытство — главный двигатель прогресса!

Немалое количество стендов было отдано под виртуальные пространства, и для того, чтобы надеть шлем и перчатки и почувствовать себя обитателем новой Платоновой пещеры, надо было постоять в очереди. Вдоволь побродив в цифровых джунглях, невольно задаешься вопросом: а существует ли наблюдаемая Вселенная в реальности или мы находимся в супер-мега-компьютерной симуляции и создаем собственные виртуальные миры по ее образу и подобию? Миры внутри миров, внутри миров… Это, как и многое другое еще предстоит выяснить славному виду Homo sapiens, и подобные фестивали выполняют важнейшую задачу: передать не только накопленные знания, но и внутреннее неугасимое пламя — страсть исследователя и первопроходца.

Фундаментальная библиотека МГУ, 14 октября 2018 года

Кирилл Соколов

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