Нелегкие будни диссертантов, или Заставь диссовет богу молиться, он и лоб расшибет

Как человек, мечтающий в обозримом будущем защитить докторскую диссертацию, я, естественно, интересуюсь всем, что связано с этой непростой процедурой. И вот пару лет назад я впервые услышала интересную историю про то, как знакомая коллега месяц переписывала свою докторскую в целях повышения оригинальности. Может, она оказалась злостной плагиатчицей? Нет, отнюдь нет. Процент оригинальности при проверке снижали ее собственные, размещенные в открытом доступе в Интернете, статьи, в которых были опубликованы материалы диссертационного исследования.

В тот момент я покрутила пальцем у виска (какой маразм!), а потом потыкала этим пальцем в «Положение о присуждении ученых степеней», в частности, в следующие пункты (нормативно-правовая база — наше всё). Итак, следите за пальцем.

Пункт 11: «Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях (далее — рецензируемые издания)».

Пункт 14: «В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство» (курсив мой. — Н. К.).

Пункт 20: «Основанием для отказа в приеме диссертации к защите является:

в) невыполнение требований к публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных пунктами 11 и 13 настоящего Положения;

г) использование в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов".

По идее, если следовать букве закона, соискателю научной степени достаточно тем или иным образом отметить в диссертации то обстоятельство, что он использовал в диссертации результаты научных работ, выполненных им лично и (или) в соавторстве. Всё!

Но есть закон, а есть священное «В ВАКе сказали!», которое, как выяснилось, перевешивает все законы.

Не расценив полученную информацию как тревожный звоночек, я продолжала спокойно работать над диссертацией, публиковать статьи, выступать на конференциях и т. д. и т. п. , но в последние несколько месяцев звоночки слились в колокольный набат.

Коллега, также мечтающая надеть погоны доктора наук, рассказала мне уже о двух разных диссоветах, где ей выдали примерно одно и то же указание: избегать заимствований из своих собственных статей.

Примерно так: всё цитирование собственных статей и монографий оформляется в кавычки наравне с цитированием иных источников, авторство — неважно, цитата она и есть цитата. Поэтому рекомендовано монографии и статьи писать на свободные темы в рамках направления работы. Все боятся того, что, написав качественные статьи и отразив в них результаты исследования в полном объеме, уже не смогут пересказать то же самое на должном уровне другими словами для повышения оригинальности диссертации.

Дальше — больше. На одном из круглых столов, посвященных проблемам научных коммуникаций, счастливая обладательница степени кандидата юридических наук обратилась к присутствующему там представителю «Антиплагиата.ру» с криком души: помогите чем можете! При защите заставляют переписывать своими словами законы, чтобы не было высокого процента заимствований. На что указанный представитель, как и я когда-то, покрутил пальцем у виска и сказал, что это всё «городские легенды» и что мы можем жить и творить дальше спокойно (наивный!). Как вы понимаете, мы только скептически покивали ему головами и поулыбались. Ученые секретари диссоветов почему-то не воспринимают это как «городские легенды», а любой соискатель знает, что спорить с ученым секретарем себе дороже.

И последней каплей стало письмо в редакцию научного журнала, сотрудником которого я являюсь. Привожу это письмо дословно: «Здравствуйте, Наталья! Хотел бы узнать, можно ли временно снять свои публикации с сайта. Сейчас проверяем диссертацию на антиплагиат, оригинальность выходит меньше. Или есть какие-нибудь варианты? (Ссылки на все публикации прилагаю)».

Ну что тебе ответить, дорогой ты мой автор? Конечно, нет, нельзя временно убрать статью с сайта, и не временно — тоже.

Закончить хочу обращением к Высшей аттестационной комиссии с просьбой в официальном письме разъяснить сложившуюся ситуацию и выработать методические рекомендации по проверке диссертационных исследований на некорректные заимствования. Ведь переписывание другими словами оригинального труда не приносит отечественной науке никакой пользы!

Наталья Кирсанова

Неофициальный комментарий ученого секретаря ВАКа И. М. Мацкевича Позиция ВАКа по системам Антиплагиат следующая. ВАК считает, что диссертационное исследование — это самостоятельное оригинальное сочинение. ВАК не устанавливает никаких процентных соотношений степени оригинальности. Такой ответ был направлен разработчикам системы «Антиплагиат». От себя добавлю. Если ученый сомневается в степени оригинальности своей работы, может, ему рано выходить на защиту? У одного из моих учеников как-то выявился низкий процент оригинальности. Он пришел ко мне и сказал, что готов отстаивать каждый пункт, который высветил «Антиплагиат». Была подготовлена справка, которую я подписал, и мы настояли на принятии работы к защите. Разумеется, я понимаю, что со мной просто не хотели спорить по понятным причинам, но почему наши ученые действуют в более-менее спорных ситуациях, прикрываясь ВАКом? Их настойчивость и решительность какая-то избирательная. Когда всё плохо — виноват ВАК, когда надо принять самостоятельное решение — пусть ВАК даст разъяснение. Соглашусь, действующая система предоставляет ученому и диссертационному совету большие полномочия и права.

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