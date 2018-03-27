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ТрВ №6 (250) за 2018 г.: Путь в небеса

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Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 250 от 27 марта 2018 года в PDF

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Анонс номера

От мозга человека до болезней кораллов
Павел Мазин, Мария Тутукина, Елена Набиева, Ольга Вахрушева и Софья Гарушянц рассказывают Надежде Маркиной, над какими научными задачами работают биоинформатики в Сколтехе, — стр. 2–3

«Вкалывают роботы, счастлив человек»
Альберт Ефимов, Сергей Смирнов и Денис Затягов о том, какие исследования, связанные с роботами, проводятся у нас и за рубежом, — стр. 3

Проточная камера в недрах Африки
Алексей Оскольский объясняет, как образовалось крупнейшее месторождение хромитовых руд, — стр. 6–7

Неблагозвучные символы отваги и верности
Павел Квартальнов о происхождении названий «поганых» птиц — стр. 8–9

«Она дарит мне перстень вьюги…»
Ирина Фуфаева о том, как погружение в поэзию позволяет отслеживать изменения языковых норм, — стр. 15

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