Роботы и мир
В СМИ мы постоянно читаем новости о том, что очередной американский предприниматель-миллиардер предсказал великую опасность роботизации и искусственного интеллекта. Через несколько дней ему оппонирует другой визионер, доказывающий важность и нужность роботов. Между тем беспилотное такси Uber на днях впервые насмерть сбило человека — велосипедистку в Аризоне. Кажется, что это какой-то другой мир, в котором происходит что-то эпохальное, а Россия остается на обочине прогресса. Однако профессионалы робототехники знают, что и у нас проводится много исследований, связанных с роботами. В последнее время в российских госкомпаниях появились корпоративные центры исследований и разработок по этой тематике. Рассказывают Альберт Ефимов, Сергей Смирнов и Денис Затягов из Лаборатории робототехники Сбербанка.
Когда коллеги, друзья и знакомые узнают, что в Сбербанке мы создали Лабораторию робототехники, то все обычно спрашивают: не вы ли те самые парни, которые заменяют бухгалтеров на роботов? Наш ответ обычно такой, что роботы появляются в нашей корпорации не потому, что у нас много работы, которую следует автоматизировать, а потому, что будущее — за сотрудничеством людей с роботами. Только те организации, которые сумеют достичь успеха в создании человеко-машинных симбиотических команд, смогут выжить в следующие десятилетия эпохальных технологических перемен. Всё новое — это лишь хорошо перемешанное старое. Мы наблюдаем не только экспоненциальный рост процессорной мощности, называемый эмпирическим законом Мура, но и постоянное увеличение возможностей рекомбинации различных идей, технологий, инструментов, научных дисциплин, научных областей. Сочетание немыслимых ранее терминов, таких, к примеру, как «мягкая робототехника», приводит к цунами дефиниций и оползням границ применения устоявшихся терминов. Немного перефразируя великого Владимира Набокова, можно сказать, что формальные технические определения жалко пародируют реальную жизнь: попытка определить, что же есть робототехника, основываясь на индустриальных стандартах, таких как ISO 8373:20121, ведет к тому, что мы постоянно задаемся вопросом: а это разве не робот? Именно постоянное «перекрестное опыление» различных трендов и видов роботов вынуждает нас избегать догматизма в попытках разобраться, что такое робот на самом деле.
Мы ищем прикладные решения для критических задач роста нашей экосистемы, поэтому нам важно использовать в работе простое функциональное определение робототехники. Полагаем, что современная робототехника (роботика, robotics) представляет собой скорее обширное семейство исследовательских направлений, технологий, продуктов и изделий, объединенных тремя обязательными признаками:
- устройство способно чувствовать (SENSE) окружающий мир или его элементы (используя сенсоры);
- устройство способно понимать (THINK), обрабатывать получаемую информацию о внешнем мире, создавая и совершенствуя его модель;
- наконец, устройство способно действовать (ACT), изменяя окружающий мир в соответствии с моделью своего поведения.
В сущности, наша работа состоит в создании интерфейсов между виртуальным и физическим миром (Virtual-to-Physical/V2P, или, как еще пишут в современной литературе, Online-to-Offine/O2O). Именно такой подход к разработке роботов и ведет к со зданию устройств, предоставляющих человечеству новые возможности с минимальными рисками.
Разберем на примерах. Согласно нашему определению, автономное транспортное средство можно отнести к робототехнике, поскольку робот-автомобиль обладает сенсорами (SENSE), строит модели, понимает окружающий мир, принимает решения (THINK) и совершает необходимые действия, чтобы двигаться, выполняя свою задачу (ACT), например перевозя пассажиров или груз.
Современный робот может работать в разных окружениях. Робот-автомобиль действует в невероятно сложной, недетерминированной среде, в которой постоянно возникает громадное количество непредвиденных дорожных ситуаций. В отличие от него робот-манипулятор на фабрике имеет простейший сенсор (SENSE) — камеру или лазерный дальномер, — который контролирует происходящее (THINK), следит за наличием людей в рабочей зоне и производит необходимое действие (ACT), например сварку. Эти роботы-автоматы работают в строго детерминированной среде, в которой построенная модель не меняется долгое время.
Устройство же, которое может воспринимать окружающий мир (SENSE) и действовать (ACT), но при этом не нуждается в адаптивной, гибкой модели окружающего мира, можно отнести к простым автоматам. Широко распространенный пример такого устройства — кофейный автомат. Он умеет варить кофе согласно заложенному в него набору опций (в ответ на нажатие кнопок). А если от кофейного автомата пытаться добиться чего-то такого, что в него не закладывалось (например, проигрывать музыку), то он просто вас не поймет.
Профессионалы отрасли считают устоявшимся разделение всей робототехники на промышленную (роботы-манипуляторы на фабриках) и сервисную (персональные устройства, например роботы-пылесосы, дроны).
Обе ветви переживают сейчас бурный рост, однако причины его различны. Рынок промышленной робототехники растет в среднем на 15–16% в год2 за счет стремительной роботизации китайской экономики. При этом большая часть мировой экономики считается сервисной, и именно сервисная робототехника показывает более значительный рост уже сейчас (на уровне 25% в год3) при относительно меньших в абсолютном выражении числах (по сравнению с промышленной). Сервисная экономика коррелирует с сервисной робототехникой и через модель продаж: Robot-As-A-Service неизбежно станет самой главной формой распространения роботов на планете. Ибо зачем покупать, когда можно арендовать?!
Ситуация с робототехникой в России отражает вышеозначенный тренд. Несмотря на то, что Россия находится на предпоследнем месте в мире по плотности роботизации в промышленности, наша страна имеет хороший потенциал в области сервисной робототехники, и наши исследования показывают, что соотношение промышленных и сервисных робототехников в нашей стране — 1:10. Некоторые отечественные компании (например, «ЭкзоАтлет» и «КиберТех Лабс») уже вышли на мировой рынок и успешно конкурируют с зарубежными производителями роботов.
Не только дефиниции отстают от реальной жизни. Одним из главных препятствий для развития коммерческой робототехники стало несовершенство законодательной базы современных государств. К сожалению, мы пока не видим единой модели преодоления этого барьера. Однако это препятствие содержит в себе и некоторые возможности — по нашему мнению, самые успешные стартапы в области робототехники будут работать именно в «серых зонах», где законодательство не до конца определяет все взаимоотношения участников рынка (в будущем оно, вероятно, последует за устоявшейся практикой).
Мы полагаем, что у России есть потенциал для того, чтобы стать значимым игроком рынка сервисной робототехники. По нашим данным, здесь активно работают около 80 компаний4, ведущих разработки в области робототехники. Некоторые из них уже занимаются успешным экспортом своих продуктов. Даже в промышленной робототехнике, там, где у России катастрофически низкий уровень, есть шанс для прорыва:
- на производстве будут устанавливаться роботы последнего поколения;
- рост с низкого старта (практически с нуля) может быть заметнее, чем рост с уже достигнутого высокого уровня.
К сожалению, российские производители промышленных роботов не являются заметными игроками на мировом рынке — они экспортируют мало роботов или не экспортируют вообще. Это следствие невысокой конкурентоспособности создаваемых продуктов — выпускаются скорее штучные экземпляры, нет налаженного серийного производства. Причина в том, что производство промышленных роботов — не основной бизнес этих компаний. Однако сервисные робототехнические компании могут стать локомотивом дальнейшего развития отрасли. Из соотношения количества производителей сервисных и промышленных роботов можно сделать два наблюдения:
- есть тренд на более быстрый рост сервисной робототехники по сравнению с промышленной;
- у России есть потенциал для того, чтобы занять значительную долю еще не сформировавшегося рынка сервисной робототехники.
Подтверждение второго наблюдения — это российские компании, которые занимаются производством сервисной робототехники и успешно ее экспортируют («Промобот», «КиберТех Лабс», SKYF и др.).
Второй вопрос, который нам обычно задают знакомые: каких же роботов надо делать сейчас, чтобы мы и страна не остались на обочине нечеловеческого прогресса? Мы исследуем и разрабатываем такие технологии, как беспилотный грузовой транспорт в воздухе и на земле, роботы-собеседники (помощники); логистические роботы, коллаборативные промышленные роботы и промышленные экзоскелеты. Все эти темы обладают двумя свойствами: с одной стороны, мы можем применить их непосредственно в деятельности организации, с другой — удачные проекты будут востребованы на растущих глобальных рынках.
1 ISO 8373:2012 Robots and robotic devices. ISO/TC 299 «Robotics — Vocabulary», 2012.
2 World Robotics 2017 Industrial Robots. International Federation of Robotics, 2017.
3 World Robotics 2017 Service Robots.
4 Список российских коммерческих робототехнических компаний (2017);
карта российской коммерческой робототехники (2017)
Связанные статьиОценить:
Метки: #250, автомобиль, Альберт Ефимов, будущее, Денис Затягов, дроны, жизнь, исследования, лазер, наблюдения, отношение, проект, производство, процесс, работа, робототехника, роботы, Россия, Сергей Смирнов, сотрудничество, стандарт, стартапы, транспорт, экономика, экосистемы
«Рассказывают Альберт Ефимов, Сергей Смирнов и Денис Затягов из Лаборатории робототехники Сбербанка.»
Очень впечатляет текст от сотрудников Сбера, в котором не упоминается ни о рентабельности робототехники, ни о величинах ставок, по которым можно взять кредит для соответствующего бизнеса, ни о срочности этого кредита, ни о суммах, на которые может рассчитывать бизнесмен из РФ, ни о том, каковым должно быть обеспечение по кредиту, ни о примерах успешного кредитования Сбером предпринимателей, занимающихся робототехникой.
В общем, сплошные сферические пылесосы в вакууме.
Мне статья понравилась – интеллектуальной удалью, бесстрашием.
Вопрос.
Каких же роботов надо делать сейчас, чтобы мы и страна не остались на обочине нечеловеческого прогресса?
Ответ-Вопрос.
Делающих ненужным деятельное существование как можно большего числа людей?
Эмоция-Ответ-Вопрос.
Нас породили –
Мы порождаем –
Лавину подобий живых продолжаем?
:)
Действительно, роботы прямо-таки вторгаются в нашу жизнь.
Недавно видел на ТВ слёт (форум?), где молодые СТУДЕНТЫ (!) показывали свои разработки в роботехнике. Безусловно, это очень перспективное направление.