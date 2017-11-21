ТрВ №23 (242) за 2017 г.: Измененное состояние познания
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 242 от 21 ноября 2017 года в PDF
Анонс номера
Что такое multi-messenger astronomy?
Объясняет научный журналист Алексей Левин — стр. 3
Теология в вузах
Мнение востоковеда Алексея Муравьёва — стр. 4–5
Академики обсудили ВАК на заседании Президиума РАН
Репортаж Наталии Деминой и текст выступления академика Александра Молдована — стр. 5
Рецензент, открой личико
Светлана Зернес побывала на Конгрессе по рецензированию и научным публикациям в Чикаго — стр. 6
Осьминоги, киборги и прочие
Рецензия астрофизика Сергея Попова на научно-популярный сборник о поиске внеземных цивилизаций — стр. 10
Блуждания евромонет по континенту
Михаил Гельфанд о методах и результатах анализа циркуляции монет в 1 евро — стр. 12
Из школы после грозы
Василий Бородин о выставке Хаима Сутина — стр. 13
Парадоксы несоотносимости
Очерк психолога Александра Поддьякова о нетранзитивных игральных костях, шестернях, «гуляй-башнях» и шахматных позициях — стр. 14
Ловушка для шерстистых мамонтов
Наталья Резник разбиралась, почему кости самцов Mammuthus primigenius встречаются в два раза чаще, чем кости самок, — стр. 15
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Метки: #242, trv, Алексей Огнёв, Архив, газета
1..., министр образования и науки Ольга Васильева и замминистра Григорий Трубников
представили новых членов. В рамках очередной ротации 13 человек из 22 ушли из Совета по собственному желанию. Совет, в свою очередь, предложил министерству новые кадры.
...... Чудеса!!!!
МИНОБРНАУКИ для себя формирует совет по науке...
...И сразу возникает мысль — до чего же умны кадры МИНОБРНАУКИ!!!
2. Наблюдая деятельность РАН вспоминаешь анекдот про подкаблучника...
... — ему жена кричит вынеси мусор!!!
... — а он в ответ — а вот хрен тебе, я еще стирать не закончил...
3. Вроде умные люди, светлые головы...Но неужели никто не может заорать во весь голос — ДА КТО НИ ТАКИЕ, ФАНО, МИНОБРНАУКИ, ПРАВИТЕЛЬСТВО -чтобы нами управлять!!!
НЕДОУЧКИ, попавшие на свои должности как угодно, но только не из=за светлых голов!!!