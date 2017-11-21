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ТрВ №23 (242) за 2017 г.: Измененное состояние познания

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Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 242 от 21 ноября 2017 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Что такое multi-messenger astronomy?
Объясняет научный журналист Алексей Левин — стр. 3

Теология в вузах
Мнение востоковеда Алексея Муравьёва — стр. 4–5

Академики обсудили ВАК на заседании Президиума РАН
Репортаж Наталии Деминой и текст выступления академика Александра Молдована — стр. 5

Рецензент, открой личико
Светлана Зернес побывала на Конгрессе по рецензированию и научным публикациям в Чикаго — стр. 6

Осьминоги, киборги и прочие
Рецензия астрофизика Сергея Попова на научно-популярный сборник о поиске внеземных цивилизаций — стр. 10

Блуждания евромонет по континенту
Михаил Гельфанд о методах и результатах анализа циркуляции монет в 1 евро — стр. 12

Из школы после грозы
Василий Бородин о выставке Хаима Сутина — стр. 13

Парадоксы несоотносимости
Очерк психолога Александра Поддьякова о нетранзитивных игральных костях, шестернях, «гуляй-башнях» и шахматных позициях — стр. 14

Ловушка для шерстистых мамонтов
Наталья Резник разбиралась, почему кости самцов Mammuthus primigenius встречаются в два раза чаще, чем кости самок, — стр. 15

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Один комментарий

  • protopop47:
    21.11.2017 в 15:01

    1..., министр образования и науки Ольга Васильева и замминистра Григорий Трубников

    представили новых членов. В рамках очередной ротации 13 человек из 22 ушли из Совета по собственному желанию. Совет, в свою очередь, предложил министерству новые кадры.

    ...... Чудеса!!!!

    МИНОБРНАУКИ для себя формирует совет по науке...

    ...И сразу возникает мысль — до чего же умны кадры МИНОБРНАУКИ!!!

    2. Наблюдая деятельность РАН вспоминаешь анекдот про подкаблучника...

    ... — ему жена кричит вынеси мусор!!!

    ... — а он в ответ — а вот хрен тебе, я еще стирать не закончил...

    3. Вроде умные люди, светлые головы...Но неужели никто не может заорать во весь голос — ДА КТО НИ ТАКИЕ, ФАНО, МИНОБРНАУКИ, ПРАВИТЕЛЬСТВО -чтобы нами управлять!!!

    НЕДОУЧКИ, попавшие на свои должности как угодно, но только не из=за светлых голов!!!

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