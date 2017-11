Путешествия евро по Европе

Разнообразие монет в кладах — один из основных материалов для анализа экономических отношений, торговых путей, путешествий в классической археологии. Но иногда оказывается, что те же подходы можно использовать в современной экономической географии. Одну из таких возможностей предоставило введение единой европейской валюты — евро. Банкноты и монеты, выпускаемые разными странами, равноправны во всех странах еврозоны, но легко опознаются: монеты — по рисунку оборотной стороны, банкноты — по букве в номере.

Сбору данных о циркуляции евроденег было посвящено несколько проектов, пик популярности которых позади: Euromobil и Eurodiff в Германии, ESDO во Франции, Eurotracer и Eurodiffusie в Нидерландах и Бельгии, Eurodifussion в Словении, EuroBillTracker — аналог сайта Where’s George?, про который мы уже рассказывали [1]. Однако результаты обработки этих данных представляют интерес и сейчас.

Хорошим объектом для исследования являются монеты в 1 евро: для более мелких номиналов результаты будут искажаться за счет потерянных монет; для монет в 2 евро — памятными выпусками, которые ведут себя не так, как монеты регулярной чеканки. Примерно 5% одноевровых монет, отчеканенных в Германии, ежегодно оказываются за границей; в конце 2008 года в Германии примерно четверть монет была иностранной чеканки, и по экстраполяции эта доля была должна достичь половины [2]; впрочем, эта оценка сильно зависела от соотношения тиражей монет в Германии и других странах и от общего объема выпуска. В 2012 году Бундесбанк проанализировал по 2 тыс. монет (от 20¢ до €2) в 30 своих отделениях [3]. Доля иностранных монет достигла 36%: гораздо быстрее, чем по одним оценкам [2], но медленнее, чем по другим, — например, из одной из моделей 2004 года следовало, что доля иностранных одноевровых монет к 2012 году достигнет 60% в Германии и более 90% в Нидерландах [4]. Как и следовало ожидать, доля монет из стран, граничащих с Германией (Австрия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург), превышала среднеевропейскую (рис. 1). Аналогично, доля монет иностранной чеканки была больше в приграничных землях ФРГ. Исключением является Франция; мне не удалось с ходу придумать этому хорошего объяснения.

Возможно, его следует искать в данных по распределению иностранных монет в самой Франции. Для нее имеются достаточно подробные динамические данные, полученные в проекте Euro Spatial Diffusion Observatory (ESDO), в ходе которого за десять лет, с марта 2002 года до декабря 2011 года, было опрошено 20 тыс. респондентов и пересчитано 300 тыс. монет. Вот что оказалось.

У девяти французов из десяти в кошельке есть хотя бы одна иностранная монета (рис. 2, пунктирная линия). Доля иностранных монет продолжает расти; в 2012 году треть монет, обращающихся во Франции, была отчеканена в других странах (рис. 2, сплошная линия). Казалось бы, это близко к тому, что наблюдается в Германии (кстати, здесь тоже перемешивание произошло быстрее, чем было предсказано [5]). Однако оказывается, что, чем выше номинал, тем больше вероятность того, что монета будет иностранной чеканки, и для монет в 50 центов, 1 и 2 евро она приближается к 60% (рис. 3).

Как и в Германии, доля монет иностранной чеканки выше в приграничных областях (рис. 4), причем, как и следует ожидать, ровно из тех стран, с которыми Франция граничит: примерно по 25% иностранных монет пришли из Испании и Германии, еще по 14% — из Бельгии и Италии; причем, в отличие от монет трех первых стран, итальянские монеты распространены довольно равномерно — видимо, это отражает относительно слабые трансграничные связи и больший вклад туризма в больших городах (рис. 5). Согласно последней модели французских исследователей [6], полное перемешивание ожидается к 2190 году, а если рассматривать на уровне государств без регионального деления — то раньше, к 2153 году. Для более крупных номиналов (50 центов, 1 и 2 евро) всё должно произойти существенно раньше, к 2116 и 2089 году соответственно. Впрочем, следует отметить, что как минимум на региональном уровне эта модель может иметь заметные погрешности (более 10%) в предсказаниях уже достигнутой доли иностранных монет (50 центов) в Северо-Восточной Европе (рис. 6): в частности, их оказывается больше, чем предсказано, в больших городах (Париж и Лион) и в популярных туристических регионах (побережье Средиземного моря, Луара). Что более странно, модель ошибается еще и в пограничных регионах, хотя учет трансграничной торговли был заложен в нее непосредственно. Надо сказать, что, в отличие от исследования долларов [1], ярких результатов у этих работ не оказалось. Модели, учитывающие приграничную торговлю, переезды между крупными городами и туризм, плотность населения и экономические показатели регионов, оказывались более или менее правдоподобными, но не привели ни к развитию новых методов (авторы использовали достаточно рутинные диффузионные — броуновскую кинетику или прогулки Леви — и/ или марковские процессы), ни к неожиданным приложениям.

После вспышки интереса в первые годы после введения евро работу в этом направлении продолжала всего пара групп. Вот вопль души исследователей из Словении, где евро был введен в 2007 году: «Сначала, когда евро был свеж и мы все были полны энтузиазма, от 60 до 80 студентов участвовали в опросах. Через год приходилось убеждать их потратить пару минут на то, чтобы посчитать свои монеты и заполнить таблицу» [7].

Впрочем, отчеты германского Бундесбанка показывают, что прикладное значение этих исследований для определения оптимального состава и количества ежегодных тиражей остается высоким.

М. Г.

1. Гельфанд М. С. Эпидемиология и бонистика // ТрВ–Наука. № 225 от 28 марта 2017.

2. Seitz F. et al. Coin migration and seigniorage within the euro area // Jahrbücher f. Nationalökonomie u. Statistik. 2012. 232. P. 84–91.

3. Current and projected development of coin circulation in Germany // Deutsche Bundesbank Monthly Report. 2013. January. P. 29–41.

4. Stoyan D. et al. Statistical analyses and modelling of the mixing process of euro coins in Germany and Europe // Aust. N. Z. J. Stat. 2004. 46. P. 67–77.

5. Grasland C. et al. Diffusion of foreign euro coins in France, 2002–2012 // Population and Societies. 2012. 488.

6. Le Texier M. and Caruso G. Assessing geographical effects in spatial diffusion processes: The case ofeuro coins // Computers, Environment and Urban Systems. 2017. 61. P. 81–93.

7. Čepič M. and Susman K. Eurodiffusion — how the physicist study the society // GIREP-ICPE-MPTL 2010, International Conference Teaching and Learning Physics Today: Challenges? Benefits?(University of Reims, 2010).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

(Пока оценок нет)

(Пока оценок нет)