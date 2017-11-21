ТрВ №23 (242) за 2017 г.: Измененное состояние познания

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 242 от 21 ноября 2017 года в PDF

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Анонс номера

Что такое multi-messenger astronomy?

Объясняет научный журналист Алексей Левин — стр. 3

Теология в вузах

Мнение востоковеда Алексея Муравьёва — стр. 4–5

Академики обсудили ВАК на заседании Президиума РАН

Репортаж Наталии Деминой и текст выступления академика Александра Молдована — стр. 5

Рецензент, открой личико

Светлана Зернес побывала на Конгрессе по рецензированию и научным публикациям в Чикаго — стр. 6

Осьминоги, киборги и прочие

Рецензия астрофизика Сергея Попова на научно-популярный сборник о поиске внеземных цивилизаций — стр. 10

Блуждания евромонет по континенту

Михаил Гельфанд о методах и результатах анализа циркуляции монет в 1 евро — стр. 12

Из школы после грозы

Василий Бородин о выставке Хаима Сутина — стр. 13

Парадоксы несоотносимости

Очерк психолога Александра Поддьякова о нетранзитивных игральных костях, шестернях, «гуляй-башнях» и шахматных позициях — стр. 14

Ловушка для шерстистых мамонтов

Наталья Резник разбиралась, почему кости самцов Mammuthus primigenius встречаются в два раза чаще, чем кости самок, — стр. 15

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