ТрВ №21 (240) за 2017 г.: ВАК: ХАНА ли я?
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 240 от 24 октября 2017 года в PDF
Анонс номера
Закон сохранения Мединского
Вячеслав Козляков о словесных «баттлах» вокруг диссертации министра — стр. 1–2
Попытка самоорганизации
Михаил Гельфанд, Михаил Фейгельман, Галина Цирлина о десятилетии проекта «Корпус экспертов» — стр. 3
Цепочка неземных удач
Александр Лутовинов и Лев Зелёный о новом детектировании гравитационных волн и обсерватории ИНТЕГРАЛ — стр. 4
«Сравните два потока: туда и обратно»
Екатерина Америк, Анатолий Вершик, Ирина Дежина, Андрей Калиничев, Сергей Нечаев и Константин Северинов о возможности возвращения сильных ученых — стр. 5
Астероидная лихорадка
Борис Шустов о начавшейся гонке за «вкусными» астероидами — стр. 6
Праведник памяти
«Красный Бор» и дело Юрия Дмитриева — стр. 7
Гамбургский счет
Вадим Полонский и Ольга Орлова о тайнах дневника Андрея Белого — стр. 8
Салют киномылу
Рецензия Александра Хохлова и Алексея Устинова на фильм «Салют-7» — стр. 9
На пути к «Просветителю»
Антон Первушин и Георгий Рюриков о книгах Александра Пиперски и Аси Казанцевой — стр. 10–11
Статистика в руках ревизиониста
Павел Колосницын о том, как сделать сталинские репрессии «незначительными», — стр. 14
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Метки: #240, trv, Архив, газета, Наталия Демина
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