ТрВ №21 (240) за 2017 г.: ВАК: ХАНА ли я?

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 240 от 24 октября 2017 года в PDF

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Анонс номера

Закон сохранения Мединского

Вячеслав Козляков о словесных «баттлах» вокруг диссертации министра — стр. 1–2

Попытка самоорганизации

Михаил Гельфанд, Михаил Фейгельман, Галина Цирлина о десятилетии проекта «Корпус экспертов» — стр. 3

Цепочка неземных удач

Александр Лутовинов и Лев Зелёный о новом детектировании гравитационных волн и обсерватории ИНТЕГРАЛ — стр. 4

«Сравните два потока: туда и обратно»

Екатерина Америк, Анатолий Вершик, Ирина Дежина, Андрей Калиничев, Сергей Нечаев и Константин Северинов о возможности возвращения сильных ученых — стр. 5

Астероидная лихорадка

Борис Шустов о начавшейся гонке за «вкусными» астероидами — стр. 6

Праведник памяти

«Красный Бор» и дело Юрия Дмитриева — стр. 7

Гамбургский счет

Вадим Полонский и Ольга Орлова о тайнах дневника Андрея Белого — стр. 8

Салют киномылу

Рецензия Александра Хохлова и Алексея Устинова на фильм «Салют-7» — стр. 9

На пути к «Просветителю»

Антон Первушин и Георгий Рюриков о книгах Александра Пиперски и Аси Казанцевой — стр. 10–11

Статистика в руках ревизиониста

Павел Колосницын о том, как сделать сталинские репрессии «незначительными», — стр. 14

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