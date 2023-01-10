ТрВ № 1 (369) за 2023 г.: Дневная сторона свободы

10.01.2023 / № 369 /  Выпускающие редакторы: Максим Борисов, Алексей Огнёв /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 369 от 10 января 2023 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Дневная сторона свободы
Наталья Ивлиева о свободе воли в свете успехов нейронаук — стр. 1, 5

Что такое Свободный университет
Андроник Арутюнов отвечает на вопрос: «А что, так можно было?!» — стр. 2

Жизнь «Диссернета» в новых реалиях
(Не)новогодние заметки Михаила Гельфанда — стр. 3

Счастье на островах
Продолжаем публикацию воспоминаний о погибшем Алексее Шипунове — стр. 4–5

Сон о синем вине
Мария Елифёрова об интригующих деталях «Слова о полку Игореве» — стр. 6

Повесть о трех городах
22 декабря, в самую длинную ночь, прошла XV церемония вручения премии «Просветитель» — стр. 7

10 примечательных научно-популярных книг 2022 года
Подборка от книжного обозревателя Дениса Пескова — стр. 10–11

Разгадана ли тайна иероглифов острова Пасхи?
Евгения Коровина о свежей сенсации в деле расшифровки рапануйской письменности — стр. 12–13

Hard science fiction Павла Амнуэля
Восстановленный рассказ «грамбаевцев» и другие эксперименты — стр. 14–15

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