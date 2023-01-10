ТрВ № 1 (369) за 2023 г.: Дневная сторона свободы

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 369 от 10 января 2023 года в PDF
Анонс номера
Дневная сторона свободы
Наталья Ивлиева о свободе воли в свете успехов нейронаук — стр. 1, 5
Что такое Свободный университет
Андроник Арутюнов отвечает на вопрос: «А что, так можно было?!» — стр. 2
Жизнь «Диссернета» в новых реалиях
(Не)новогодние заметки Михаила Гельфанда — стр. 3
Счастье на островах
Продолжаем публикацию воспоминаний о погибшем Алексее Шипунове — стр. 4–5
Сон о синем вине
Мария Елифёрова об интригующих деталях «Слова о полку Игореве» — стр. 6
Повесть о трех городах
22 декабря, в самую длинную ночь, прошла XV церемония вручения премии «Просветитель» — стр. 7
10 примечательных научно-популярных книг 2022 года
Подборка от книжного обозревателя Дениса Пескова — стр. 10–11
Разгадана ли тайна иероглифов острова Пасхи?
Евгения Коровина о свежей сенсации в деле расшифровки рапануйской письменности — стр. 12–13
Hard science fiction Павла Амнуэля
Восстановленный рассказ «грамбаевцев» и другие эксперименты — стр. 14–15