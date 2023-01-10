10 примечательных научно-популярных книг 2022 года

Достаточно сложно подводить книжные итоги года после объявления лауреатов премии «Просветитель» — казалось бы, всех лучших уже назвали и наградили. Кроме того, уже третий раз вручалась премия «Просветитель. Перевод», где были отмечены книги зарубежных авторов. Но, не сомневаясь в выборе авторитетного жюри, я решил рассказать еще о нескольких интересных книгах, вышедших в России в прошлом году. А с коротким и длинным списками «Просветителя» (по всем номинациям) ознакомиться стоит в любом случае1.

Супервулканы: Неожиданная правда о самых загадочных геологических образованиях Вселенной. Робин Джордж Эндрюс. Пер. В. Фролова. КоЛибри.

Победителем премии «Просветитель. Перевод» в номинации «Естественные и точные науки» стала книга Дуга Макдугалла «Зачем нужна геология. Краткая история прошлого и будущего нашей планеты», вышедшая в моей серии «Кругозор Дениса Пескова» в издательстве «Бомбора». Я считаю, что теме геологии уделяется незаслуженно мало внимания в сфере популяризации науки, поэтому хочу отметить и эту новинку.

В книге Макдугалла рассказ о геологии не ограничивается Землей: там упоминается и о последних новостях о составах астероидов и комет. А «Супервулканы» позволят нам отправиться в путешествие по Солнечной системе.

Вулканы, наверное, — одни из самых ярких и впечатляющих «рекламных образов» геологии: их извержения завораживают, да и в состоянии покоя они веками вызывают у людей священный трепет — от Этны до Фудзи и вулканов Тихого океана. Огнедышащие горы оказывают значительное влияние на свои планеты: формируют атмосферы и провоцируют резкие, а иногда и катастрофические изменения климата, заставляющие Жизнь начинать всё чуть ли не заново. Лава формирует сушу и влияет на воды. По расчетам ученых, гигантский вулкан Купол Фарсида около 3,7 млрд лет назад вызвал отклонение марсианской оси на 20°. Самая высокая гора Солнечной системы (21 км) — потухший марсианский вулкан Олимп. Он настолько огромен по площади, что с поверхности планеты его даже невозможно увидеть целиком. Венере тоже есть чем похвастаться.

В общем, увлекательнейшее научное путешествие!

Рождение звездного неба. Мифология космоса. Юрий Берёзкин. АСТ.

На Западе в последнее время часто стали выходить популярные книги по этноастрономии. Например, недавно там вышла «автобиография» нашей галактики, где Млечный Путь от первого лица рассказывает о себе и своих взаимоотношениях с людьми 2. Юрий Евгеньевич Берёзкин (историк, археолог, этнограф) давно занимается сравнительной мифологией, что позволило ему узнать много об удивительных совпадениях и радикальных различиях в том, что думали о небе (звездах, планетах, небесных явлениях) жители разных частей Земли. Юрий Евгеньевич — прекрасный рассказчик, но его книга не столько набор «анекдотов», сколько интересный сплав фольклора и последних достижений науки и техники. Компьютерное моделирование и ширящееся понимание астрономического прошлого позволяют по-новому взглянуть на явления в космосе, нашедшие отражение в мифах и преданиях.

Динозавры России. Прошлое, настоящее, будущее. Антон Нелихов. Альпина нон-фикшн.

Не каждой стране так везет с автором, воспевающим местных динозавров и палеонтологов. У России он есть — Антон Нелихов. Предыдущие его работы, в том числе «Когда Волга была морем», получали престижные премии. Новая книга знакомит нас с настоящим бумом открытий, произошедшим за последние тридцать лет. Были найдены важнейшие в мировом масштабе местонахождения, обретены остатки древнейшего динозавра с перьями и идентифицирован парадоксальный Великий Сибирский рефугиум, наш «парк юрского периода в меловом периоде».

Происхождение. Как Земля создала нас. Льюис Дартнелл. Пер. А. Бродоцкой. АСТ.

Химия человека. Как железо помогает нам дышать, калий — видеть, и другие секреты периодической таблицы. Анья Рёйне. Пер. Д. Гоголевой. КоЛибри.

Познакомьтесь с собой. Как гены, микробы и нейроны делают нас теми, кто мы есть. Билл Салливан. Пер. Е. Поникарова. Бомбора.

Я бы рекомендовал прочитать работы Дартнелла, Рёйне и Салливана подряд, потому что они объясняют нас сразу на нескольких взаимосвязанных уровнях. Ведь невозможно описать и объяснить природу человека лишь с точки зрения одной науки, а тем более в рамках одной книги.

Астробиолог Льюис Дартнелл рассказывает о том, как окружающий ландшафт, геологические процессы и климат влияли на историю человечества (более частный аспект этого вопроса рассматривается в другой новинке 2022-го — «Малый ледниковый период. Как климат изменил историю, 1300–1850» Брайана Фейгана), а иногда даже и на эволюцию нашего вида. Так, он утверждает, что геологические процессы подталкивали эволюцию человека в Восточной Африке, демократия в Древней Греции зародилась благодаря обилию горных ландшафтов, а поведение избирателей в США до сих пор определяют границы древнего моря.

Физик Анья Рёйне объясняет, почему нашему организму для нормального функционирования необходимы определенные химические элементы в конкретных количествах: фосфор скрепляет нашу ДНК, калий нужен для проведения электрических сигналов по нервным путям, благодаря железу кислород перемещается с кровью по телу и т. д. Автор также приглашает нас в путешествие по земному шару, чтобы узнать, где эти ценные элементы можно найти.

Генетик и молекулярный биолог Билл Салливан рассказывает, как наши личность, предпочтения и поведение управляются генами и микробами. Многое звучит неправдоподобно, но все заявления, во-первых, подкрепляются ссылками на современные исследования, а во-вторых — удостоверены научным редактором русского издания книги, известным биологом и просветителем Михаилом Никитиным.

Невозможность второго рода. Невероятные поиски новой формы вещества. Пол Стейнхардт. Пер. А. Сергеева. Corpus.

Редкого рода погружение-детектив в научное открытие, сломавшее шаблон. Физик-теоретик Пол Стейнхардт из Принстонского университета рассказывает, как была найдена новая форма вещества — квазикристаллы с конфигурацией атомов, противоречащей общепринятым законам кристаллографии. По сути дела, была опровергнута модель, не допускавшая асимметрии (тут важная и значимая перекличка с предыдущей книгой обзора). Думаю, эта книга — хороший мотивирующий подарок, на деле (а не пустыми маркетинговыми девизами) доказывающий, что невозможное возможно и что настоящая наука — это дико интересно.

Почему сердце находится слева, а стрелки часов движутся вправо. Тайны асимметричности мира. Крис Макманус. Пер. П. Дейниченко. Бомбора.

Эту книгу, получившую приз Лондонского королевского общества за научно-популярную книгу года, я предлагал нескольким издательствам, но понимания не встречал: тема казалась неинтересной, а сама книга — толстой. Я кипятился: как это может быть неинтересно?!

До недавних пор даже объяснить разницу между «право» и «лево» условному инопланетянину было бы проблематично — настолько «земными» кажутся эти привычные понятия. Но и без таких абстрактных проблем вопросов хватает. Почему большинство людей являются правшами? Действительно ли левши ведут себя иначе, чем правши? Как связаны доминирующие руки с некоторыми нарушениями речи, такими, как заикание? Почему сердце почти всегда находится с левой стороны тела, а человеческий организм состоит из аминокислот с левой хиральностью? Почему два полушария головного мозга настолько разные? Отчего торнадо вращаются против часовой стрелки в Северном полушарии и по часовой стрелке — в Южном? Почему одна треть мира ездит на автомобиле слева, а две трети — справа? Из-за чего европейское письмо идет слева направо, а арабское и иврит — справа налево? На какие-то вопросы наука уже нашла ответы, но с некоторыми парадоксами асимметрии в природе, теле и культуре по-прежнему разбирается.

Рассматривая примеры от физики частиц до человеческого тела и от культуры и спорта до повседневной жизни, книга Криса Макмануса рассеивает заблуждения о левом и правом и раскрывает тайны асимметрии. Конечно, такая книга тонкой быть не может! Но на русском языке она должна быть — и хорошо, что теперь у меня своя научно-популярная серия, где я могу выпускать вещи и не на самые популярные темы.

Научный редактор русского издания — заслуженный профессор МГУ, биофизик Всеволод Александрович Твердислов, чуть ли не всю жизнь посвятивший в том числе проблемам хиральности.

Скромное число Пи. Комедия математических ошибок. Мэтт Паркер. Пер. М. Дудова. АСТ.

Безобидные, казалось бы, математические ошибки могут иметь весьма серьезные последствия. Книга изобилует примерами, когда самоуверенные инженеры, финансисты, маркетологи и т. д. катастрофически ошибались и бывали за это наказаны. Весь наш мир держится на математике — от компьютерного кода до уравнений, позволяющих проектировать небоскребы и мосты. Но математика работает скромно и незаметно, и мы не обращаем на нее внимания, пока… Вот цитата из нее, ставшая одной из самых популярных в моем телеграм-канале:

«В 1980 году нефтяная компания Texaco проводила разведочное бурение скважин в озере Пенёр, штат Луизиана. Специалисты тщательно триангулировали место для скважины. Триангуляция — это процесс вычисления треугольников из фиксированных точек и расстояний, чтобы найти какую-то новую интересующую точку. В данном случае это было важно, потому что Diamond Crystal Salt Company уже вела добычу соли под озером, и Texaco пришлось избегать бурения над уже существующими соляными шахтами. Спойлер: они напортачили в расчетах. Но результаты оказались более драматичными, чем вы, вероятно, себе представляете.

Одна из опорных точек триангуляции была неправильной. Это привело к тому, что нефтяное бурение переместилось примерно на 120 метров ближе к соляным шахтам, чем следовало. Бур опустился уже на 370 метров, когда буровая платформа нефтяников на озере Пенёр начала крениться в сторону. Бурильщики решили, что она нестабильна, и эвакуировались. Вероятно, еще большее удивление испытали добытчики соли под землей, когда увидели приближающуюся к ним воду.

Диаметр отверстия от бура составлял всего 36 сантиметров, но этого было достаточно, чтобы вода из озера Пенёр потекла в соляные шахты. Благодаря хорошей выучке шахтерская бригада смогла безопасно эвакуироваться. Но сколько воды может вместить шахта? Озеро имело объем около 10 миллионов кубометров воды. Но соль под ним добывали с 1920 года, и теперь объем ходов шахты был больше, чем объем озера наверху. Вскоре 36-сантиметровая дыра расширилась и превратилась в бурлящий водоворот диаметром 400 метров. Мало того, что всё озеро вытекло в соляную шахту, но канал, соединяющий озеро с Мексиканским заливом, изменил направление и начал течь обратно в озеро, образуя 45-метровый водопад. Одиннадцать барж, стоявших на канале, были смыты в озеро и провалились в шахту. Через два дня шахта была полностью заполнена, и девять барж снова всплыли на поверхность.

Из-за неправильного расчета сторон треугольника пресноводное озеро, глубина которого составляла всего около 3 метров, было полностью осушено и вновь наполнено из океана. Теперь это озеро с соленой водой глубиной 400 метров, что привело к полной перемене во флоре и фауне местности».

Чем пахнет дождь? Ясные ответы на туманные вопросы о климате и погоде. Саймон Кинг, Клэр Насир. Пер. А. Коробейникова. Бомбора.

Я давно интересовался тем, как устроена работа синоптиков, поэтому сразу обратил внимание на книгу популярных британских метеорологов (и ведущих прогнозов погоды на «Би-Би-Си») Саймона Кинга и Клэр Насир. В Туманном Альбионе вопросы погоды всегда в центре внимания общественности (а одно из культовых развлечений островитян — прослушивание полуночного прогноза для моряков). Книга рассказывает о погоде и погодных/климатических явлениях на Земле и на всех планетах Солнечной системы. Предметно, доступно, хорошо иллюстрировано и с обилием ответов на вопросы, о которых вы даже не подозревали. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд принял деятельное участие в выпуске книги и помог с научной редактурой.

Денис Песков, книжный обозреватель

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