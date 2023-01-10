(Не)новогодние заметки

В конце года в жизни «Диссернета» случилось замечательное событие — наконец заработал новый сайт [1], в котором интегрированы все проекты — и диссертационный, и статейный, и «Диссеропедия вузов». Там еще остаются мелкие технические проблемы, которые оперативно исправляет команда разработчиков, но в целом обещание, под которое мы объявляли краудфандинг, выполнено. С опозданием, но к тому, как все понимают, есть множество причин как социально-экономического, так и эмоционально-психологического свойства.

В частности, по этим последним причинам мы отказались от традиционного подробного подведения итогов года, ограничившись просто результатами рассмотрения наших заявлений о лишении ученой степени. Он таковы: в 2022 году Минобрнауки издало 298 приказов о лишении ученой степени и 70 приказов о сохранении — более 80% наших заявлений было удовлетворено. Конечно, эти результаты крайне неравномерно распределены по наукам: скажем, в юридических науках нередки ситуации, когда экспертный совет ВАК решает сохранить степень несмотря на то, что профильный диссертационный совет (самим же ЭС назначенный) соглашается с заявлением и рекомендует степени лишить. Более того, появились примеры, когда лишить рекомендуют и диссертационный совет, и ЭС ВАК, а фигуранта спасают уже на заседании президиума ВАК. Эти случаи будут исследованы отдельно: частично они, видимо, объясняются персональными причинами (так, почти никогда не лишают степени действующих судей), но есть ощущение, что подобный тренд нарастает, что, видимо, можно связать с общим изменением обстановки в стране.

В социальных сетях неоднократно обсуждалось, имеют ли сейчас смысл проекты, подобные «Диссернету». Подробное обсуждение доводов как в ту, так и в другую сторону может завести нас глубоко в дебри свежедополненного уголовного кодекса. Однако отмечу как куратор направления, что в этом году была остановлена деятельность целого ряда одиозных медицинских диссертационных советов — от выдающегося по продуктивности совета в Институте сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева [2, 3] (кстати сказать, председатель этого совета академик Лео Антонович Бокерия многие годы был членом президиума ВАК, и пока меня оттуда не выпилили, я даже несколько раз сидел с ним на соседних стульях; он всегда выступал и голосовал против лишений) до пары забавных «диссеропилок» в Московском государственном медико-стоматологическом университете им. Евдокимова — 21.2.016.03 (Д 208.041.06) под руководством профессора Игоря Борисовича Манухина и 21.2.016.03 (Д 208.041.01) под руководством профессора Раисы Ивановны Стрюк [4] (этот, впрочем, уже ожил, аки Дракула). И еще много медиков, изменявших в списанных текстах болезни, лекарства, клиники, даты, но оставлявших все числовые данные и даже истории болезней (а это прямой научный подлог!), были лишены незаслуженных степеней. Нам кажется, что подобный результат важен и полезен сам по себе, а не только как задел на возможное светлое будущее.

Впрочем, пока нас окружает темное настоящее, «Диссернет» дает инструмент, чтобы эту темноту исследовать. Вот, например, министр образования и науки В. Н. Фальков и председатель ВАК В. М. Филиппов вручили награды лауреатам премии так называемого «Российского профессорского собрания» [5]. «Деканом года» по экономическим наукам там оказалась Наиля Гумеровна Багаутдинова из Казанского федерального университета [6], научный руководитель и оппонент 47 липовых диссертаций (четыре доктора наук, у которых она была научным консультантом, уже лишены степени; самое смешное, что декан года из-за этого не имеет права быть научным руководителем). Есть и еще один декан, бывший руководителем списанной диссертации, Е. М. Акулич, но его заслуги меркнут на фоне блистательной Наили Гумеровны.

Звание «профессор года» тоже получили несколько занимательных персонажей. Пойдем прямо по федеральному списку. Профессор по биологическим наукам А. М. Биттиров был научным руководителем списанной диссертации, защищенной в 2017 году (заявление по ней еще будет подано); педагогический профессор Л. Б. Андрющенко известна «Диссернету» как автор переводной (и, похоже, покупной) публикации с заимствованиями; психологический профессор В. С. Агапов из прославленного Московского университета МВД им. Кикотя отметился как руководитель и оппонент (один из его учеников был лишен степени); ростовский социолог С. И. Самыгин тоже многократно руководил и оппонентствовал; сельскохозяйственный профессор Г. С. Походня из Белгорода и технический профессор В. И. Курдюмов из Ульяновска публиковали невесть что; философ П. Л. Карабущенко оппонировал, правда, только единожды; экономист В. Г. Пансков — дважды; зато за профессором по экономическим наукам А. Н. Асаулом из СПбГАСУ как за руководителем и оппонентом числится аж пятнадцать липовых степеней; по паре случаев числится за юридическими профессорами Н. П. Майлис (всё из того же кикотевского университета) и В. И. Селиверстовым; семь — за И. А. Исаевым из МГЮА им. Кутафина (включая лишение степени его ученика). Оговорившись, что единичное оппонирование списанной диссертации мы не считаем серьезным грехом (хотя и странно считать такого оппонента лучшим профессором: каковы же тогда нелучшие?), отметим, что из 41 федерального «профессора года» (включая естественные науки, где уровень злоупотреблений традиционно ниже) 12 (29%) известны «Диссернету» в том или ином качестве, а некоторые так просто выглядят злостными нарушителями научной этики. Оставим заинтересованному читателю проделать аналогичную операцию [7] над профессорами из региональных списков [8] — может быть, поучительно сравнить результаты. При их оценке полезно вспомнить, что председатель этой организации Владислав Валерьевич Гриб не только сам является руководителем «лишенца», но много лет пытается оправдывать списывание путем разнообразной политической демагогии [9, 10].

Впрочем, в том, что сомнительная, хотя и пользующаяся известной государственной поддержкой контора награждает призами неизвестно (точнее, известно) кого, нет ничего удивительного: пусть их. Более существенна история с оценкой журналов, проведенной ВАК, и предложениями по возможности защит диссертаций по совокупности статей [11, 12]. Сама по себе такая практика представляется вполне разумной: она принята во многих европейских странах, а в России — в Сколтехе, Физтехе и ВШЭ. Дьявол в деталях — какие статьи учитывать, — и тут всплыл опубликованный ВАК «рейтинг журналов»: предполагается, что для кандидатской достаточно пяти статей из разрядов К1 и К2 этого рейтинга (всего разрядов — три). Обращение к базе данных «Диссернета» показало, что ~45% таких журналов имели проблемы в редакционной политике (публиковали статьи с сомнительным авторством и/или включили в состав редколлегии фигурантов «Диссернета»); если ограничиться только серьезными нарушениями, то ситуация будет такова:

В редколлегии ≥5 персон с этическими нарушениями ≥11 статей

с сомнительным авторством К1 10,0% 7,6% К2 12,7% 8,3%

Следует отметить, что РАН поддерживает свой собственный «белый список» журналов, RSCI (Russian Science Citation Index) [12, 13], и в печать просочились элементы многомесячной — как минимум с июля [12] по октябрь [13] — полемики между председателем ВАК В. М. Филипповым и (тогда еще) вице-президентом РАН А. Р. Хохловым, который указывал, что «ВАК занимается лишней работой, фактически дублируя труд рабочей группы, созданной Минобрнауки, которая по поручению заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко разрабатывает национальную систему оценки результативности научных исследований» [12], что «ученые советы при защите диссертаций обращают внимание, в каких журналах были опубликованы аспирантом статьи — в приличных или мусорных» [13], и что «то, что ВАК по своей инициативе проделал работу по рейтингованию оставшихся за рамками RSCI журналов, — хорошо. Возможно, что этот рейтинг окажется полезным для некоторых специальностей, а также с точки зрения рассмотрения новых кандидатов для списка RSCI». Я специально привел все доступные прямые цитаты из высказываний академика Хохлова, чтобы желающие могли самостоятельно перевести их на менее бюрократически корректный язык.

Газета ТрВ-Наука задала В. М. Филиппову три вопроса [14]:

1. Как будет организована работа по исключению недобросовестных изданий из списка ВАК?

2. Каковы будут критерии для исключения?

3. В какой форме ВАК принимает предложения по исключению изданий из списка?

В последний день предусмотренного Законом о печати месячного срока мы получили ответ [15], в котором указывалось:

1. «ВАК… действует в точном соответствии с правилами и процедурами, предусмотренными действующим законодательством» (вот спасибо-то!), а «вопросы исключения из <перечня ВАК> регламентированы в Приказе Минобрнауки России от 12.12.2016 № 1586 „Об утверждении правил формирования перечня рецензируемых научных изданий…“».

2. «Критерии исключения определены в указанном выше нормативном документе».

3. «Предложения по исключению научных журналов из перечня принимаются в обычном порядке… В предложениях об исключении журнала необходимо указывать, каким пунктам <приказа № 1586> журнал не отвечает».

Проницательный читатель, несомненно, уже догадался, что ни слова ни об исключении, ни об обычном порядке оного в упомянутом приказе нет, а критерии для вхождения в перечень чисто формальные, и среди них отсутствуют хоть какие-то содержательные или репутационные параметры. На моей памяти лишь один журнал был исключен из списка ВАК — за публикацию «Корчевателя» [16], — и было это еще при председателе ВАК М. П. Кирпичникове. В ответе же нынешнего председателя В. М. Филиппова нет ни одного слова о том, как он относится к тому, что в вершину его рейтинга попала масса мусорных журналов; впрочем, приведя статистику, мы его об этом и не спрашивали за очевидностью.

Так что, посмотрев на данные журнального проекта «Диссернета», нетрудно себе представить, какие пропасти разверзнутся, если реформа системы присуждения степеней пройдет в варианте ВАК–Филиппова.

Михаил Гельфанд

1. По старому адресу dissernet.org. Пользуясь случаем, позволю себе обратить внимание читателей на кнопку «Поддержать проект» в правом верхнем углу.

2. Власов В. Фабрика под золотой крышей // ТрВ-Наука № 158 от 15.07.2014.

3. Власов В., Гельфанд М. Экономика, медицина и ложь // ТрВ-Наука № 292 от 19.11.2014.

4. Лазебная М. Члены диссовета и эректильная дисфункция // ТрВ-Наука № 327 от 20.04.2021.

5. Глава Минобрнауки России дал старт V Профессорскому форуму (22.11.2022). minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/61292/

6. dissernet.org/person/BagautdinovaNG

7. dissernet.org/person (поисковая страница «Диссернета»)

8. Лауреаты общенациональных премий Российского профессорского собрания «Профессор года 2022». profsobranie.ru/270

9. Мелихова Л. Путь от имитации науки к имитации общественной деятельности // ТрВ-Наука № 343 от 07.12.2021.

10. Доклад «Диссернета» VII: Ректоры России. dissernet.org/analytics/doklad_disserneta_vii (2019).

11. Васильева А. Доклад на соискание степени // Коммерсантъ № 186 (7387) от 07.10.2022.

12. Курилова А., Мишина В. ВАК готовит реформу требований к научным публикациям соискателей степеней // Ведомости от 26.07.2022.

13. Васильева А. Ученые ответят по статьям // Коммерсантъ № 205 (7406) от 03.11.2022.

14. Ссылка на письмо: trv-science.ru/uploads/ot_TrV_Filippovu_pro_spisok_VAK_1_redacted.pdf

15. Ссылка на ответ: trv-science.ru/uploads/iskh._01-143_ot_22.12.2022_Gelfandu_M.C._redacted.pdf

16. Гельфанд М. Уроки «Корчевателя» // ТрВ-Наука № 16 от 11.11.2008.

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