Тайна синего вина

Одна из самых интригующих деталей «Слова о полку Игореве» — упоминание «синего вина» в сновидении Святослава. И хотя логика сновидения говорит, что Святослав мог видеть во сне всё, что угодно, филологи не были бы филологами, если бы удержались от попыток объяснить, что именно он увидел.

Наиболее распространенное толкование гласит, что анонимный автор «Слова о полку Игореве» нечетко отграничивал «синий» от других цветов либо употреблял его в обобщенном значении «темного» 1. Мнение, что древние славяне использовали «черный» и «синий» как взаимозаменяемые прилагательные, впервые высказал А. А. Потебня и впоследствии отстаивал Н. И. Толстой 2.

В свою очередь Н. А. Баскаков приписывал это тюркскому влиянию: «Подметил автор „Слова“ и тюркский дальтонизм — неразличение синего, голубого, серого и зеленого оттенков цвета, которые объединены для кыпчака-половчанина в едином цвете, выраженном в слове kök/gök ‘синий’. Синим представляется половцу и „Голубой Дон“, и „синее море“, и „серая мгла“, и „зеленое вино“, и „лиловые молнии“. Для половца, а вслед за ним и для автора „Слова“ всё кажется синим — и „синий Дон“, и „синее море“, и „синее вино“, и „синяя мгла“, и „синии мълнии“» 3.

Сразу хочется спросить: а что, вино бывает зеленым чаще, чем синим? Героям русских былин действительно предлагают «зелена вина», но вряд ли речь идет о цвете. Скорее всего, былинное вино изначально не «зеленое», а «зельное» — от слова «зелье» (хотя «зеленый» в смысле цвета, собственно, тоже происходит от «зелья», прежде означавшего также «растение, трава»). То есть «зелено вино» — вовсе не зеленое, а крепкое либо настоянное на травах.

Сам текст «Слова о полку Игореве» не дает оснований предполагать, что прилагательное «синий» употребляется там в каком-либо обобщенном значении. Всего примеров его употребления восемь:

1. да позримъ синего Дону;

2. синии млънии;

3. на синѣмъ море у Дону;

4. синее вино;

5. и не сошлю къ синему морю;

6. въспѣша на брезѣ синему морю;

7. обѣсися синѣ мьглѣ;

8. лелѣючи корабли на синѣ морѣ.

Мы видим, что семь из них поддаются бритве Оккама: автор имеет в виду именно синий цвет. (Неясно, почему Баскаков счел, что молнии обязаны быть лиловыми, а мгла серой.) Аномально только исключительно упоминание вина.

Узус прилагательных «синий», «черный» и «темный» на общеславянском уровне — непростая тема, требующая отдельного рассмотрения, мы ее пока оставим в стороне. Но отметим, что даже если в праславянские времена слово «синий» и употреблялось взаимозаменимо с «черным»/«темным», то такое положение не могло сохраняться в Киевской Руси XII века, где трудились иконописцы, ювелиры и портные, а купцы привозили стеклянные бусы и византийские ткани. Князь или боярин вряд ли стерпел бы, если бы вместо синей праздничной ткани ему подсунули черную монашескую. Иконописец тем более не мог спутать цвета одежд святых — они строго регламентировались каноном.

По сути, единственными фактическими доказательствами смешения «синего» и «черного, темного» в средневековой Руси остаются единичные примеры из переводных памятников — именование эфиопов «синими людьми», или «синьцами» 4. Но дело в том, что древнерусский переводчик не мог использовать здесь прилагательные «черный»/ «темный». В Древней Руси словосочетание «черные люди» было уже занято — это был социальный термин, обозначавший низший класс свободного населения. Слово «чернецы» было прочно зарезервировано за монашеством. «Темные люди» могло быть понято как «невежды». Так или иначе, перед переводчиком стояла та же задача, которая стоит перед представителями его профессии в любую эпоху: избежать омонимии. Он справился с этой задачей в меру своего разумения (в конце концов, не так важно, какого именно цвета персонажи, которых на Руси всё равно никто не видел; главное — экзотичность и демонизм).

Не смешивает эти слова и анонимный автор «Слова о полку Игореве». «Чръная паполома» — это покрывало, использовавшееся при погребении духовенства 5; «темно» становится при солнечном затмении, и что бы ни значил фрагмент про «темне березе», понятно, что автор хотел назвать берега именно «темными», а не «синими». Откуда же взялся образ синего вина?

В средневековой литературе есть как минимум еще один персонаж, получивший синее вино. Это лирический герой стихотворения французского поэта XIV века Гийома Машо «Je me plein de celui qui en celier converse» («Я жалуюсь на того, кто обслуживает в погребке»), где утверждается: «Lors s’à boire demande, j’ay vin de couleur perse» 6 (буквально: «Когда я заказываю себе выпивку, мне достается вино цвета perse»).

Стихотворение это выходило в русском переводе А. В. Парина, довольно странном: трактирщик и его жена, против которых, собственно, и направлена инвектива поэта, почему-то превратились в «келаря» и «послушницу» (с чего переводчик решил, что действие происходит в монастыре, непонятно). Впрочем, ключевая для нас деталь в переводе сохранилась: «Он подал мне вина — синё…»

Что такое perse? Это достаточно специфичный термин текстильной промышленности, обозначающий серо-синий цвет. В современном французском он вымер, но сохранился в английском, куда попал из французского в Средневековье. По-видимому, Гийом Машо хотел сказать именно то, что сказал: вино было серо-синего цвета, и это ему не понравилось. Параллель со «Словом о полку Игореве» просто поразительна!



в Киеве на горах.

«Этой ночью с вечера

одевают меня, — говорит, —

черным покрывалом

на кровати тисовой;

черпают мне синее вино,

с горем смешанное;

сыплют мне пустыми колчанами

поганых иноземцев

крупный жемчуг на грудь

и нежат меня.

Уже доски без князька

в моем тереме златоверхом.

Всю ночь с вечера

серые вороны граяли у Плесеньска,

в предградье стоял киевский лес,

и понеслись [вороны] к синему морю». А Святослав мутный сон виделв Киеве на горах.«Этой ночью с вечераодевают меня, — говорит, —черным покрываломна кровати тисовой;черпают мне синее вино,с горем смешанное;сыплют мне пустыми колчанамипоганых иноземцевкрупный жемчуг на грудьи нежат меня.Уже доски без князькав моем тереме златоверхом.Всю ночь с вечерасерые вороны граяли у Плесеньска,в предградье стоял киевский лес,и понеслись [вороны] к синему морю». «Слово о полку Игореве»

(пер. Д. С. Лихачёва)

Каким был этот цвет, мне довелось узнать случайно, при попытке заварить цветки гибискуса на водопроводной воде под Афинами. Чая не получилось (тут виной мое невежество, обычный садовый Hibiscus rosa-sinensis безвкусен — для чая нужен Hibiscus sabdariffa), — зато получился первоклассный химический опыт. Жидкость была ужасающего оттенка грозовой тучи. Цветки гибискуса, как и красное вино, содержат антоцианы — пигменты, приобретающие синий цвет в слабощелочной среде. Афинская вода проходит через меловые скалы, и известковый раствор дает именно такую реакцию. Если учесть, что греки разбавляли вино водой, можно задуматься, какого цвета был напиток современников Гомера… 7

А как насчет Средневековья? Как выясняется, сохранилось достаточно сведений, что от Античности 8 вплоть до XIX века в вина подмешивали мел, известь и гипс. Это делалось для регуляции кислотности. На примесь гипса в византийских винах сетовал, в частности, живший в X веке Лиутпранд Кремонский в своем «Донесении о посольстве в Константинополь», в первом же параграфе 9. Средневековые испанские евреи оговаривали запрет на подобные примеси: «Кошерное вино, называвшееся judiego или judienco на испанском и jueu или juich на каталонском, не требовало, чтобы виноград выращивался или собирался иудеями, но существовало требование, чтобы остальной процесс (отжима, хранения и пр.) выполнялся исключительно иудеями. Этот процесс отличался от того, который практиковали христиане, некоторыми энологическими аспектами. Например, запрещалось добавлять воду, известь и гипс в вино для его очистки» 10.

Некий А. Хендерсон, автор вышедшей в 1824 году в Лондоне «Истории древних и новых вин», пишет о добавке гипса при производстве вин как о чем-то общепринятом в странах Средиземноморья 11. Он же обращал внимание на то, что шекспировский Фальстаф жалуется на известь в хересе, и отмечал, что речь может идти не только о подмешивании извести в готовое вино, но и о технологии производства хереса, при которой виноград посыпали известью и гипсом перед тем, как его давить, что было нормой в Испании времен автора.

Для современного читателя херес — белое вино, однако херес Фальстафа мог быть и красным. Живший всего два века назад Хендерсон пишет, что «для изготовления хереса красный и белый виноград используется без различия» 12. Он же указывает, что на Майорке «гипс используется и для производства красных вин» 13.

Еще в XVII веке, при Карле II, в Англии запретили «смешивать или распространять любое испанское вино, смешанное с французским вином, рейнским вином, сидром яблочным или грушевым, повторно сброженным вином, медом, сахаром, сиропами из сахара, патоки или всякими другими сиропами; а также добавлять туда рыбий клей, серу, известь, изюм, сок изюма, воду и прочие жидкости либо ингредиенты» 14. Однако в общеевропейских масштабах этот обычай искоренялся с трудом, а применение извести и гипса в производстве хереса вообще считалось технологической традицией.

Судя по другому английскому трактату 1896 года, практика добавления извести и гипса в вино не исчезла и в конце XIX века, хотя его автор Дж. Тадичем говорит в основном о дешевых и некачественных винах, а также сомневается в пользе такой добавки на начальном этапе производства. Сравнение трудов Хендерсона и Тадичема крайне поучительно — оно показывает, насколько изменились стандарты потребления за 70 лет: по историческим меркам это — мгновение. Если нам идея подмешивать в вино мел кажется дикостью, то это продукт того переворота в пищевых технологиях и стандартах, который произошел к концу XIX века.

Тадичем уже знал о химических свойствах антоцианов (правда, этого названия тогда еще не придумали) и посвятил им несколько страниц 15. Вот его собственное резюме: «Цвет вина зависит от двух факторов: количества синего красящего вещества (антоцианов. — М. Е.) и количества свободной кислоты, действующей на него. Чем больше присутствует свободной кислоты, тем краснее будет выглядеть вино, а со снижением кислотности цвет будет приближаться к фиолетовому» 16.

Мел, гипс и известь применялись для того, чтобы удалить из вина лишнюю кислоту и даже «исправить» вкус прокисшего вина. Вот что писал Тадичем об обычаях современной ему Греции — почти тысячу лет спустя после Лиутпранда: «Винификация в Греции очень несовершенна, так что вина содержат больше летучей, т. е. уксусной кислоты, чем любые другие. Многие вина хранятся только одну зиму, а летом превращаются в уксус. Дабы избежать этого результата, хозяева всё еще применяют все сомнительные консерванты древности: окуривают древесным дымом или испарениями смол, таких, как мастика, ладан, гвоздика <…> смолят бочки; добавляют скипидар и сосновые шишки; добавляют гипс, мел, соль и танин…» 17.

Надо полагать, у тех, кто переборщил со щелочными добавками, как раз и получалось вино цвета perse. Гипс — неподходящая кандидатура: он абсолютно нерастворим и практически не дает взвеси; мой собственный опыт с гипсом (школьный мел) и опивками красного вина (каберне совиньон) показал, что синий цвет приобретает только осадок, жидкость же становится лишь буроватой. Но вот известь, отчасти растворимая в воде, вполне способна дать подобный результат. К тому же в Древней Руси известь, несомненно, была куда доступнее гипса.

Тут время вспомнить, что на французском дешевое красное вино в XVIII–XIX веках именовалось vin bleu. Можно представить себе, как посмеивался французский читатель, увидев словосочетание vin bleu в переводе «Слова о полку Игореве» у Мазона — вот фальсификатор и прокололся: галлицизм! Однако, судя по старинной литературе о виноделии, до появления современных производственных стандартов и технологий хранения вероятность увидеть вино серо-синей окраски была немалой.

В Киевской Руси XII века собственного производства виноградного вина не было, по крайней мере, на регулярной основе, и князьям приходилось импортировать его из Византии. При столь дальних расстояниях несовершенство транспортировки и хранения явно увеличивало риск того, что придется «исправлять» вино с помощью греческого метода. «Синее вино, с трудом (т. е. горем. — М. Е.) смешено», таким образом, это испорченное, нищенское вино. Что укладывается в мрачно-издевательский контекст сна Святослава наряду с «тъщими тулы поганыхъ тлъковинъ» (из «тощих», т. е. пустых, колчанов к тому же почему-то сыплется крупный жемчуг).

Мы, скорее всего, никогда не узнаем, обладало ли синее вино каким-то особым символическим значением в домонгольской Руси или это была идиосинкразия расшатанных нервов Святослава, но в основе его сновидения, скорее всего, лежал реальный опыт.

Мария Елифёрова, канд. филол. наук

