ТрВ №9 (228) за 2017 г.: Глобальные войны между вирусами и бактериями
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 228 от 9 мая 2017 года в PDF
Анонс номера
Сколтех: всё, что вы хотели узнать, но боялись спросить
Интервью с Константином Севериновым — стр. 1–3
На пути к обновленной РАН
Алексей Хохлов о том, какие же реформы нужны Академии наук, — стр. 4
Грязные деньги
Михаил Гельфанд о бактериях, живущих на монетах и банкнотах, — стр. 6–7
Ответ перед небытием
Интервью Алексея Огнёва с лингвистом Сергеем Лёзовым. Часть вторая — стр. 8–9
Равнодушный глаз Сатурна
Борис Штерн о замечательных фото «Кассини» — стр. 12
Храмы молчат, а лжецы говорят
Павел Колосницын о лженаучном фильме на телеканале «Культура» — стр. 13
Комары против лихорадки
Наталья Резник о том, как заставить кровососов бороться с самими собой, — стр. 15
«Ты не ранен, ты просто убит…»
Стихи танкиста Иона Дегена о войне — стр. 16
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Метки: #228, trv, Архив, газета, Наталия Демина
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