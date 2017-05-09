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ТрВ №9 (228) за 2017 г.: Глобальные войны между вирусами и бактериями

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Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 228 от 9 мая 2017 года в PDF

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Анонс номера

Сколтех: всё, что вы хотели узнать, но боялись спросить
Интервью с Константином Севериновымстр. 1–3

На пути к обновленной РАН
Алексей Хохлов о том, какие же реформы нужны Академии наук, — стр. 4

Грязные деньги
Михаил Гельфанд о бактериях, живущих на монетах и банкнотах, — стр. 6–7

Ответ перед небытием
Интервью Алексея Огнёва с лингвистом Сергеем Лёзовым. Часть вторая стр. 8–9

Равнодушный глаз Сатурна
Борис Штерн о замечательных фото «Кассини» стр. 12

Храмы молчат, а лжецы говорят
Павел Колосницын о лженаучном фильме на телеканале «Культура» стр. 13

Комары против лихорадки
Наталья Резник о том, как заставить кровососов бороться с самими собой, стр. 15

«Ты не ранен, ты просто убит…»
Стихи танкиста Иона Дегена о войне стр. 16

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