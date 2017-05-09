ТрВ №9 (228) за 2017 г.: Глобальные войны между вирусами и бактериями

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 228 от 9 мая 2017 года в PDF

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Анонс номера

Сколтех: всё, что вы хотели узнать, но боялись спросить

Интервью с Константином Севериновым — стр. 1–3

На пути к обновленной РАН

Алексей Хохлов о том, какие же реформы нужны Академии наук, — стр. 4

Грязные деньги

Михаил Гельфанд о бактериях, живущих на монетах и банкнотах, — стр. 6–7

Ответ перед небытием

Интервью Алексея Огнёва с лингвистом Сергеем Лёзовым. Часть вторая — стр. 8–9

Равнодушный глаз Сатурна

Борис Штерн о замечательных фото «Кассини» — стр. 12

Храмы молчат, а лжецы говорят

Павел Колосницын о лженаучном фильме на телеканале «Культура» — стр. 13

Комары против лихорадки

Наталья Резник о том, как заставить кровососов бороться с самими собой, — стр. 15

«Ты не ранен, ты просто убит…»

Стихи танкиста Иона Дегена о войне — стр. 16

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