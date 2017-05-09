Храмы молчат, а лжецы говорят

О новом лженаучном фильме на телеканале «Культура» ТрВ-Наука рассказал Павел Колосницын, археолог, науч. сотр. отдела изучения проблем археологии Новгородской земли при НОЦ ИГУМ НовГУ, заведующий музеем археологии НовГУ, автор ЖЖ-блога об археологии starcheolog.

После просмотра некоторых «документальных» фильмов на телеканале «Культура» напрашивается вывод, что он превращается в филиал Рен ТВ. Уже не раз там показывали откровенно лженаучные передачи, а в начале апреля в эфир вышел фильм «О чем молчат храмы» [1]. Основная его идея проста: русская культура — древнейшая на Земле. А всё содержание является подгонкой источников и аргументов под этот нехитрый тезис.

В основном серия (а судя по анонсу, последует целый цикл) посвящена попытке выявить связь древнерусской храмовой архитектуры с, как ни странно, индийской и доказать, что индийская культура вторична по отношению к русской (как, впрочем, и все остальные мировые культуры). А официальная наука, как водится, это скрывает.

В качестве ведущих экспертов пригласили Анатолия Клёсова и Лидию Грот. Возглавляет всё восходящая звезда лженаучной сцены Андрей Рачинский.

Собственно говоря, любому человеку, немного разбирающемуся в истории или в искусствоведении, сразу понятно: выдвинутая «гипотеза» безумна. Но для того чтобы покорить неискушенного зрителя, применяется целый ряд классических приемов лженауки. Позволю себе несколько замечаний по их поводу.

Сравнение несравнимого

В начале фильма сообщается, что, хотя в школьных учебниках (очевидно, ничего другого на исторические темы создатели фильма не читали) пишут, будто каменная архитектура пришла на Русь вместе с христианством из Византии, этому противоречат результаты последних исследований.

В доказательство того, что древнерусская архитектура не имеет ничего общего с византийской, один из главных «экспертов» Андрей Рачинский предлагает обратить внимание «на деревянные храмы северной Руси — Кижи, Витославицы, Суздаль» и убедиться, что в них нет ничего византийского.

С данным тезисом, озвученным, как указано в титрах, доктором исторических наук и профессором Сорбоннского университета (на самом деле А. В. Рачинский числится в Национальном институте восточных языков и цивилизаций (Institut national des langues et civilisations orientales) [2] на должности доцента), сложно спорить. У русских деревянных храмов XVI–XVIII веков действительно очень мало общего с каменной архитектурой средневековой Византии. Сравнивать настолько разные архитектурные течения — всё равно что сравнивать теплое с круглым.

Далее на экране возникает собор Святой Софии в Стамбуле в современном его виде, переделанный под мечеть, и звучит тезис, что русские луковичные главы (появившиеся относительно поздно в русской архитектуре) не похожи на византийские купола. После этого выдается целый ряд сравнений.

При этом архитектурные элементы берутся произвольно, из любой эпохи. Например, диктор сетует на то, что в византийской архитектуре нет закомар. Но они там есть — об этом можно узнать из любой работы по архитектуре ранней Руси или Византии. Закомары, то есть полукружия стен, отвечающие линиям идущих за ними сводов, являются характерной чертой византийских, и особенно константинопольских, построек. На Руси этот элемент был перенят и творчески переработан. В результате к XII веку русское зодчество породило своеобразные формы завершения стен, в которых каждое прясло фасадов стало заканчиваться закомарой.

Приходится констатировать, что создатели фильма совершенно ничего не понимают в русской архитектуре. Это хорошо демонстрирует пассаж о том, что из килевидной арки появился хорошо известный каждому русскому кокошник. Очевидно, авторы спутали кокошник — женский головной убор и кокошник — полукруглый или килевидный наружный декоративный элемент в виде ложной закомары, получивший широкое распространение в русской церковной архитектуре XVI и особенно XVII веков. То же касается бочек, распространившихся в русской архитектуре в XVII–XVIII веках.

Таким образом, делается «потрясающий» своей оригинальностью и новизной вывод: поскольку элементы русского зодчества XVI–XVII веков не встречаются в Византии, то русская архитектура не произошла от византийской.

И ни слова о планировке храмов, об архитектуре и строительных приемах XI века. А зачем? Ведь ученые скрывают…

Иногда авторы сознательно вводят зрителей в заблуждение, заявляя, например, что новгородская София не имеет ничего общего с византийской архитектурой. При этом не приводят ни одного примера — только ложное утверждение, что русский храм сложен из природного камня (на самом деле природный камень сочетается с кирпичной кладкой).

На основании всего вышеперечисленного делается предположение, что каменная архитектура на Руси появилась задолго до принятия христианства.

Ту т следует отметить, что доказать идею существования на Руси «дохристианского» каменного зодчества очень просто — достаточно найти остатки каменного здания старше XI века. Но их не могут предъявить даже авторы фильма…

Вырывание фраз из контекста

Для придания тезисам убедительности и создания видимости полемики к съемкам фильма привлекли целый ряд консультантов — архитектора, искусствоведа, санскритолога и т. д. Беда в том, что они, похоже, говорили совсем не то, что нужно авторам. Поэтому в ход был пущен старый верный прием — обрезать фразу, изменив ее смысл, а все сомнения трактовать в пользу основной версии.

Так, пострадал архитектор Сергей Осышный. На пятой минуте фильма, пока идет повествование о Софийском соборе, он говорит, что храм строили опытные зодчие, знакомые с местным материалом. Из этого отрывка совершенно не ясно, о каком храме и о каких строителях он говорит. Аналогично поступили с другими консультантами.

ДНК-генеалогия

Архитектуры создателям фильма мало, и они выводят на сцену Анатолия Клёсова с его ДНК-генеалогией. Про него самого и его лженаучные построения я рассказывать не буду. Интересующиеся могут ознакомиться с их критикой в статьях ТрВ-Наука и «Антропогенез.ру» ([3], [4]).

Сенсация

Кульминацией фильма стало сенсационное заявление: якобы все элементы русской архитектуры (закомары, многокупольность, кокошники, бочки и прочее) есть в архитектуре Индии, что свидетельствует о глубокой связи двух культур.

Перед нами классика лженаучного жанра: берется внешнее сходство, и совершенно игнорируется время появления элементов, а также конструктивные особенности и материалы. Похоже — и ладно.

Любительская лингвистика

Далее авторы переходят к лингвистике. Оказывается (!), давно известно о сходстве русского языка и санскрита. В доказательство они приводят небольшой набор похоже звучащих слов и задаются вопросом: как же это объяснить?

Видимо, создатели фильма не слышали о таком понятии, как индоевропейская языковая семья (то есть они даже «Википедию» не читают), и не знают, что созвучие слов объясняется либо их родством (что неудивительно для языков одной группы), либо заимствованием, либо случайным совпадением.

Тем, кто, в отличие от авторов фильма, хочет разобраться в предмете, рекомендую послушать и почитать статьи академика РАН А. А. Зализняка [5].

На поприще любительской топономики экспертом выступила Лидия Грот, перечислившая все гидронимы с корнями рус, рос, рас как свидетельство древнего расселения русских в Восточной Европе. Без всякого обоснования. Главное, что звучит похоже.

Несогласованность утверждений

Особенно впечатляет объяснение, почему отсутствуют следы существовавшей в прошлом каменной «дохристианской» архитектуры. Да потому, что… она была деревянной!

Следует отметить и сравнение ведической религии и православия (вывод: они очень похожи). Ну и что? Не с другими же авраамическими религиями сравнивать.

Ссылки на исследователей прошлого без учета мнения современных ученых

Авторы фильма при обосновании своих выводов ссылаются только на две группы — современных лжеученых-фриков и исследователей XVIII– XIX веков. То есть науки XX века для них вообще не существует.

В конце герои-консультанты подводят итог. Особенно отличился Андрей Рачинский. Он сообщает: «Реально русской культуре больше 4000 лет, уже тогда существовала сакральная архитектура, уже тогда (!) существовал язык, который впоследствии станет церковно-славянским. И уже тогда наверняка существовал фольклор и литература на этом языке…»; «Начало русской культуре надо вести как минимум со второго тысячелетия до нашей эры и говорить о том, что русская культура была одной из базовых культур, из которых возникают культуры Индостана, Средней Азии, и она повлияла на Западную Европу…».

Всё это Андрей Рачинский утверждает, не предъявив ни одного факта в доказательство чего-то из перечисленного и несмотря на то, что это противоречит исторической и археологической науке. Его не смущает даже то, что церковно-славянский и русский языки — далеко не одно и то же. Главное, что ученые скрывают…

Вот такая «наука» демонстрируется на общероссийском телеканале «Культура».

Павел Колосницын

1. https://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/61678/

2. http://www.inalco.fr/institut/presidence-conseils-commissions

3. ДНК-демагогия Анатолия Клёсова // ТрВ-Наука. № 170 от 13 января 2015 года.



4. Анатолий Клёсов. Потерянная логика / Рецензия // Антропогенез.ру. http://antropogenez.ru/review/814/

5. https://profilib.com/chtenie/59802/andrey-zaliznyak-o-professionalnoy-i-lyubitelskoy-lingvistike.php

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