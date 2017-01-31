ТрВ №2 (221) за 2017 г.: Пулково: небоскребы vs звездочеты

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 221 от 31 января 2017 года в PDF

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Анонс номера

Игра в электоральный бисер

Кирилл Великанов о книге Аркадия Любарева «Избирательные системы» — стр. 2

85 лет познания

Математическая прогулка Наталии Деминой с Робертом Минлосом — стр. 4–5

Невоспетые титаны науки: ослик Иа и Винни-Пух

Виталий Мацарский о литературных персонажах в научных статьях — стр. 10

Инфляция и литература

Открываем новую рубрику с рассказами о деньгах — стр. 11

Утопия авангарда

Мария Гельфанд и Сергей Кавтарадзе о последствиях архитектурных фантазий — стр. 8–9

Голгофа, перекочевавшая в Москву

Ольга Орлова и Игорь Данилевский беседуют об истинных наследниках Киевской Руси — стр. 12–13

За протеями в Южную Африку

Полина Оскольская рассказывает о ботанической экспедиции глазами неботаника (часть 1) — стр. 14

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