ТрВ № 19 (338) за 2021 г.: Невозможность Соляриса

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 337 от 21 сентября 2021 года в PDF
Анонс номера
Читайте в следующем номере газеты анализ электоральной статистики на выборах 17–19 сентября 2021 года от Сергея Шпилькина и его коллег
Невозможность Соляриса
Ученые, переводчики, преподаватели к 100-летию Станислава Лема — стр. 1–3
53 кубита — это только начало
Алексей Китаев об исследованиях в области квантовых систем — стр. 3
О расизме, или Глупеет ли человечество?
Отклики на статью Александра Маркова от Виктора Шнирельмана и Алексея Кондрашова — стр. 4–5
Услышать Шостаковича
Дмитрий Цвибель к 125-летию композитора — стр. 6
Финалисты определены
Опубликованы короткие списки премии «Просветитель» — стр. 7
На переднем крае
Борис Штерн анализирует гипотезу о существовании первичных черных дыр — стр. 8–9
Памяти Шноля
«Прощайте, Симон Эльевич!» — стр. 10–11, 13
Личность
Сергей Ковалёв о начале своей научной карьеры — стр. 12
Ждите ответа
Ведущие математики мира так и не получили ответа на письмо в поддержку Азата Мифтахова — стр. 14
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