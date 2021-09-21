ТрВ № 19 (338) за 2021 г.: Невозможность Соляриса

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 337 от 21 сентября 2021 года в PDF

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Анонс номера

Читайте в следующем номере газеты анализ электоральной статистики на выборах 17–19 сентября 2021 года от Сергея Шпилькина и его коллег

Невозможность Соляриса

Ученые, переводчики, преподаватели к 100-летию Станислава Лема — стр. 1–3

53 кубита — это только начало

Алексей Китаев об исследованиях в области квантовых систем — стр. 3

О расизме, или Глупеет ли человечество?

Отклики на статью Александра Маркова от Виктора Шнирельмана и Алексея Кондрашова — стр. 4–5

Услышать Шостаковича

Дмитрий Цвибель к 125-летию композитора — стр. 6

Финалисты определены

Опубликованы короткие списки премии «Просветитель» — стр. 7

На переднем крае

Борис Штерн анализирует гипотезу о существовании первичных черных дыр — стр. 8–9

Памяти Шноля

«Прощайте, Симон Эльевич!» — стр. 10–11, 13

Личность

Сергей Ковалёв о начале своей научной карьеры — стр. 12

Ждите ответа

Ведущие математики мира так и не получили ответа на письмо в поддержку Азата Мифтахова — стр. 14

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