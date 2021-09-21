Премия «Просветитель» определилась с коротким списком 2021 года

По традиции в середине сентября становятся известны имена авторов книг, вошедших в короткий список основной премии «Просветитель». 16 сентября 2021 года стали известны имена финалистов XIV сезона премии — 8 лучших научно-популярных книг, написанных на русском языке. Из 25 книг — участников длинного списка жюри определило шорт-лист в двух номинациях: «Естественные и точные науки» и «Гуманитарные науки».

Как отметил Евгений Бунимович, член жюри, поэт, математик, заслуженный учитель России, председатель комиссии по образованию Московской городской Думы: «Книги очень разные, неожиданные, парадоксальные, но о чем бы ни писали наши авторы, в центре — человек. Его происхождение, его жизнь и смерть, болезни и стрессы, заблуждения и предрассудки. Человек в истории и экономике, в игре и во сне, в самопознании и познании законов природы, в прошлом, настоящем и будущем. Пишут об этом люди увлеченные — и умеющие увлекать за собой».

Финалистами номинации «Естественные и точные науки» стали:

Винарский Максим. Евангелие от LUCA. В поисках родословной животного мира. М.: Альпина нон-фикшн, 2021.

Ковальзон Владимир. Маятник сна. Минск: Дискурс, 2021.

Парин Сергей. Стресс, боль и опиоиды. Об эндорфинах и не только. Минск: Дискурс, 2021.

Якутенко Ирина. Вирус, который сломал планету. Почему SARS-CoV-2 такой особенный и что нам с ним делать. М.: Альпина нон-фикшн, 2021.

В финал в номинации «Гуманитарные науки» прошли следующие издания:

Бовыкин Дмитрий, Чудинов Александр. Французская революция. М.: Альпина нон-фикшн; ПостНаука, 2020.

Мовчан Андрей, Митров Алексей. Проклятые экономики. М: АСТ, 2020.

Мохов Сергей. История смерти. Как мы боремся и принимаем. М.: Индивидуум, 2020.

Эппле Николай. Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах. М.: Новое литературное обозрение, 2020.

По мнению профессора факультета политических наук ЕУСПб, председателя жюри Олега Хархордина, «в этом году среди книг в области общественных наук конкуренция оказалась больше, чем в естественных, — это отличается от ситуации прошлого года. Хотя хороших книг много в обеих номинациях, поэтому и выбор шорт-листа был действительно трудным».

Он подчеркнул, что «в финал вышли книги, критически говорящие о критических моментах истории жизни — как Земли, так и отдельного человека, книги — раздумья о себе и своем месте во Вселенной. Но несмотря на сложный философский контекст, их объединяет позитивный настрой — в просвещении и популяризации знаний».

Лауреаты премии «Просветитель» в обеих номинациях — «Гуманитарные науки» и «Естественные и точные науки» — получат денежное вознаграждение в размере 700 тыс. руб., а авторы книг, попавших в короткий список, — по 100 тыс. руб.

«Просветитель.Перевод»

20 сентября жюри премии «Просветитель.Перевод» назвало 8 лучших научно-популярных книг II сезона. В рамках этого конкурса рассматривали переводные книги, изданные на русском языке в течение последних трех лет. В длинном списке из 25 книг соревновались переводы Рогана, Докинза, Пинкера и других известных зарубежных авторов.

«Жюри сформировало два коротких списка по четыре книги в каждом. Это происходило в условиях острой конкуренции между заметно бо́льшим числом реальных претендентов. Как всегда, жаль, что нельзя включить всех, кого хотелось бы. Если комментировать итоги, то, на мой взгляд, все книги в получившемся „естественно-точно-научном“ списке очень разные — ни одна не похожа на другую. В „гуманитарном“ коротком списке постфактум можно увидеть одну общую черту — исторический аспект, что не мешает книгам являть собою разнообразие и по предмету, и по стилю. Читателей, которые захотят составить свое мнение, чтобы согласиться или не согласиться с жюри, ждет интересное чтение, а само жюри — напряженная финальная фаза конкурса», — отметил председатель жюри премии «Просветитель.Перевод» Алексей Семихатов.

В этом году в номинации «Естественные и точные науки» финалистами стали следующие книги:

Ричард Докинз. Река, выходящая из Эдема. Жизнь с точки зрения дарвиниста / пер. с англ. А. Гопко; ред. А. Якименко. М.: АСТ: Corpus, 2020.

Бен Орлин. Математика с дурацкими рисунками. Идеи, которые формируют нашу реальность / пер. с англ. А. Огнева; ред. В. Копылова, науч. ред. М. Гельфанд. М.: Альпина нон-фикшн, 2020.

Ларс Орстрём. Химия навсегда. О гороховом супе, опасности утреннего кофе и пробе мистера Марша / пер. с англ. О. Постниковой; науч. ред. И. Сорокин, ответ. ред. Е. Черезова. М.: КоЛибри; Азбука-Аттикус, 2021.

Карл Циммер. Она смеется, как мать. Могущество и причуды наследственности / пер. с англ. М. Богоцкой, П. Купцова; ред. А. Ростоцкая, науч. ред. Я. Шурупова. М.: Альпина нон-фикшн, 2020.

В номинации «Гуманитарные науки» в шорт-лист попали:

Карл Зигмунд. Точное мышление в безумные времена. Венский кружок и крестовый поход за основаниями науки / пер. с англ. А. Бродоцкой; ред. А. Лавренова. М.: АСТ: Corpus, 2021.

Юджин Роган. Арабы. История. XVI–XXI вв. / пер. с англ. И. Евстигнеевой; ред. Н. Нарциссова, науч. ред. И. Царегородцева. М.: Альпина нон-фикшн, 2019.

Ингрид Роланд, Ной Чарни. Коллекционер жизней. Джорджо Вазари и изобретение искусства / пер. с англ. А. ­Ландиховой; науч. ред. М. Меньшикова, ответ. ред. О. Киселева, лит. ред. О. Нестерова. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018.

Ричард Роудс. Создание атомной бомбы / пер. с англ. Д. Прокофьева; ответ. ред. Н. Галактионова, науч. ред. М. Капустин, ред. С. Левензон. М.: КоЛибри; Азбука-Аттикус, 2020.

Сергей Иванов, член жюри премии «Просветитель.Перевод», историк-византинист, профессор НИУ ВШЭ, прокомментировал методику отбора финалистов: «Хочу подчеркнуть, что соревнование шло не между авторами книг, а между их переводчиками. Не дело жюри было оценивать качество и важность самих книг. В процессе чтения я все время себе это повторял. Мне было ужасно жаль некоторые прекрасные издания, которые пришлось „завернуть“ из-за качества перевода. Раскрою собственную методику работы (не уверен, что мои коллеги оценивали таким же образом). Каждую из книг я читал вплоть до пятнадцатого переводческого ляпа. Ляпом для меня являются не только, примерно говоря, „господа войны“ вместо „полевых командиров“, но также „солдаты, бараки и конвои“ вместо „военных, казарм и колонн“. Правда, находя в переводе „австралийский“ вместо стоящего в оригинале „австрийский“, я убивал сразу! В целом же, должен сказать, переводы порадовали меня своим высоким качеством».

Редакторский коллектив книг — лауреатов премии «Просветитель.Перевод» получит награду в размере 350 тыс. руб., а редколлегии книг, попавших в финал, но не получивших главную награду, — по 50 тыс. руб.

Лауреаты обеих премий будут объявлены 18 ноября 2021 года на торжественной церемонии в Москве. Обе премии проводятся при поддержке Zimin Foundation.

От редакции: Поздравляем наших коллег Алексея Огнёва и Михаила Гельфанда с включением в шорт-лист!

По сообщениям пресс-службы премии «Просветитель»

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