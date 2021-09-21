Наука и расизм

Глупеет ли человечество: отклики на статью Александра Маркова
В прошлом выпуске «Троицкого варианта» опубликована статья Александра Маркова «Глупеет ли человечество» [1], в которой обсуждаются предпосылки постепенного снижения интеллекта населения развитых стран из-за генетических факторов. Это утверждение вызвало довольно бурную реакцию — и положительную, и негативную, — в том числе и резкое неприятие самой темы статьи, вплоть до обвинений типа «подобные исследования льют воду на мельницу расизма». Это не что иное, как попытки установить цензуру в науке. Мы проходили нечто подобное многие десятки лет назад (там была другая «мельница»).
По мнению редакции, сейчас на Западе (особенно в США) развиваются тенденции, заметно отдающие научной цензурой в области, касающейся эволюционных различий популяций или поколений.
Публикуем два комментария к статье Маркова, в том числе Алексея Кондрашова, профессора Мичиганского университета, автора известной книги “Crumbling Genome. The Impact of Deleterious Mutations on Humans” про роль «слабовредных» мутаций — как раз по теме статьи А. Маркова. Редакция ТрВ-Наука расценивает данный комментарий А. Кондрашова как своего рода манифест, которым мы готовы руководствоваться в своей редакционной политике. Это не означает, что мы отказываемся публиковать другие точки зрения, если они высказаны корректно, квалифицированно и по существу.
В наши дни почти любое публичное обсуждение генетики и эволюции человека провоцирует разговоры о расизме — особенно если речь идет о таких важных наших признаках, как интеллект. По моему мнению, это неправильно, хотя и не удивительно.
Не удивительно, поскольку эта тема глубоко политизирована, по крайней мере в США, которые и задают здесь мировую моду. К примеру, твердому американскому консерватору «положено» думать, что различия в уровне интеллекта между людьми в основном вызваны генетическими причинами, в то время как различия в сексуальной ориентации обусловлены средой и «личным выбором». Напротив, упертые американские либералы «должны» думать, что интеллект определяется средой, а сексуальная ориентация задана от рождения. (На самом деле современные данные не оставляют никаких сомнений в том, что и генетические различия, и вариации среды вносят большой вклад во внутрипопуляционную изменчивость обоих этих признаков.)
А неправильно это потому, что не надо соотносить мокрое с квадратным. Сформулирую этот взгляд в виде тезисов.
1. Утверждение о свойствах материального мира может быть верным или неверным, но не может быть «хорошим» или «плохим» (в том числе нерасистским или расистским). «Хорошо ли, что Вселенная бесконечна?» — очевидным образом глупый вопрос. А вот «Верно ли, что Вселенная бесконечна?» — вопрос разумный, хотя и не решенный. Полагаю, что с утверждением «Интеллект человека из популяции А в среднем будет выше, чем человека из популяции Б, даже если они вырастут в одинаково благоприятных условиях» дело обстоит в точности так же — оно может быть лишь верным или неверным.
2. Расизм, фашизм и прочие нехорошие воззрения — это не утверждения о свойствах материального мира. Я бы определил нерасизм как веру в то, что Homo sapiens из любой популяции обладает одинаковой ценностью и достоинством. Аналогичная вера в то, что ценность и достоинство человека не зависят от его здоровья и способностей, — это нефашизм. Йоруба равноценен норвежцу, а здоровый — больному синдромом Дауна. Соответственно, расизм и фашизм — это вера в противоположные утверждения. Вера — поскольку никакими фактами такие воззрения нельзя доказать или опровергнуть: достоинство человека не измеришь никаким прибором.
3. Тем самым нерасизм (и нефашизм) никак не зависит от фактов. В частности, наличие генетически обусловленных различий между средними значениями интеллекта (как общего — «фактора g», — так и любого его аспекта) в разных популяциях никак не вынуждает нас быть расистами. То, что эти различия существуют, не подлежит сомнению — полное совпадение средних значений какого бы то ни было количественного признака после тысяч поколений независимой эволюции было бы чудом. Другое дело, что величина этих различий и даже их знак — вопрос открытый, поскольку среда также играет большую роль. Человеческий мозг очень уязвим, и множество факторов могут снижать интеллект. Достаточно, чтобы дети выросли в старом доме, покрашенном свинцовыми белилами — что вероятно, если их родители бедные, — чтобы их IQ оказался снижен на 10 пунктов.
4. Основное практическое следствие из нерасизма очевидно. Как сказал доктор Мартин Л. Кинг: «Я мечтаю, что придет день, когда мои четыре ребенка будут жить в стране, где о них будут судить не по цвету их кожи, а по их личностным качествам».
Генетически обусловленные межпопуляционные различия интеллекта малы по сравнению с его межиндивидуальной изменчивостью. За тридцать лет преподавания в США я сталкивался как с очень умными, так и с очень тупыми студентами всех цветов и оттенков. Для некоторых других признаков ситуация совершенно иная. Скажем, если вы мбути, то вам никогда не стать профессиональным сумотори или баскетболистом — рост ниже 150 делает это невозможным. Но это горе — не беда.
Разумеется, всё могло бы быть иначе. Относительно недавно вымерли наши близкие родственники — H. naledi и H. floresiensis (очень вероятно, что наши прямые предки им в этом поспособствовали), — которые, по всей видимости, стояли на промежуточной ступени эволюционного развития между «обезьяной» и «человеком». Если бы этого не случилось, нам сегодня пришлось бы решать, предоставлять ли им гражданство и право голоса — или же содержать в зоопарках. Страшно даже представить себе, что из этого могло бы получиться.
Алексей Кондрашов,
профессор Мичиганского университета (США)
Редакция ТрВ-Наука приносит А. С. Кондрашову искренние соболезнования в связи со смертью его отца Симона Эльевича Шноля (последнему в этом номере посвящены несколько статей).
1. Марков А. Глупеет ли человечество? // ТрВ-Наука № 337 от 7 сентября 2021 года.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Марков,_Александр_Владимирович_(биолог)
Из известных мне писаний госп. А.В. Маркова я пока что не могу извлечь для себя и кратко резюмировать решительно ничего.
Критикуемая его статья представляется мне (поверхностно) смесью условно (не хочу клеить ярлыки! — Л.К.) «генетического редукционизма» (см. Фримен Джон Дайсон, эссе «Учёный как бунтарь» в кн.: Рюэль Д(авид), Мозг математика. — М. — Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2012, начиная со стр.163), сводящего всё разнообразие социальных явлений к генетически предопределённым, и социал-дарвинизма, приводящего указанное разнообразие к чисто животным, свойственным животному миру, проявлениям.
В целом лексика текста А.В. Маркова приближается к «служебно-человеческим» памятным высказываниям госп. М.В. Ковальчука и, на мой взгляд, более чем далека от научной.
Разумеется, моё мнение есть мнение дилетанта, не более, чем.
Л.К.
Присоединяюсь к выраженным редакцией ТрВ-Н соболезнованиям.
К.
У проф. Кондрашева какие-то причудливые представления об интеллекте, расизме, фашизме, сексуальной ориентации. Утверждение о неравенстве интеллекта в разных популяциях может быть верным или неверным, но мы не знаем ответа на этот вопрос, потому что не умеем измерять интеллект разных популяций так, чтобы результаты можно было сравнивать. Тесты интеллекта культурно предвзяты (и сама идея индивидуального тестирования тоже культурно обусловлена). Получаемый тестовый показатель IQ не абсолютный, а выводится статистически на основе выборки, для которой разработан тест — «нормальные» 100 баллов — это число, приписываемое для удобства среднему результату конкретный выборки, полученному конкретным тестом. Расизм — это как раз утверждение о свойствах реального мира: о разделении человечества на биологически разные группы (расы), обладающие разными способностями (умственными, моральными) и расположенные иерархически от высшей расы к низшей. Расизм основывался на расовых теориях, претендовавших на статус научных. Сейчас расизм — лженаука. Не следует путать «научный» расизм с расизмом как одной из ксенофобий — негативным отношением к людям иного цвета кожи, основанном на предубеждениях и имеющем сильную аффективную составляющую. Фашизм — это идеология и политическая теория (а расизм его частая составляющая). И поэтому расизм и фашизм — это термины из разных сфер. Отдельный вопрос — что такое популяция применительно к человечеству и можно ли считать популяциями, например, чернокожих американцев, американцев испанского происхождения, евреев или, например, гуцулов. Утверждение о том, что у разных популяций средний интеллект разный, требует доказательств, которых сейчас не существует. Действительно ли средний интеллект разных популяций отличается на уровне статистической разницы? Утверждение «Генетически обусловленные межпопуляционные различия интеллекта малы по сравнению с его межиндивидуальной изменчивостью» содержит недоказанное утверждение о том, что межпопуляционные различия есть. IQ и интеллект — это не одно и то же. IQ характеризует психометрический (т.е. измеряемый психологическими тестами) интеллект. Какая часть умственных способностей остается неизмеренной — мы пока не знаем. IQ пропорционален умственным способностям, но каков коэффициент этой пропорциональности — неизвестно. Определния нерасизма… Подробнее »
«Homo sapiens из любой популяции обладает одинаковой ценностью и достоинством … достоинство человека не измеришь никаким прибором.»
А ценность человека можно измерить. Она имеет точный цифровой эквивалент. Это его зарплата. Таким образом, ценность человека не является актом веры, а полностью принадлежит материальному миру, в котором плохих или хороших суждений нет, а есть только верные или неверные. Что предложит делать с этим печальным фактом автор своего рода манифеста?
А вот эти вот все люди, которые запросто с налёта разрешают все самые сложные проблемы, что с ними делать?