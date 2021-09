Наука и расизм

Глупеет ли человечество: отклики на статью Александра Маркова

В прошлом выпуске «Троицкого варианта» опубликована статья Александра Маркова «Глупеет ли человечество» [1], в которой обсуждаются предпосылки постепенного снижения интеллекта населения развитых стран из-за генетических факторов. Это утверждение вызвало довольно бурную реакцию — и положительную, и негативную, — в том числе и резкое неприятие самой темы статьи, вплоть до обвинений типа «подобные исследования льют воду на мельницу расизма». Это не что иное, как попытки установить цензуру в науке. Мы проходили нечто подобное многие десятки лет назад (там была другая «мельница»).

По мнению редакции, сейчас на Западе (особенно в США) развиваются тенденции, заметно отдающие научной цензурой в области, касающейся эволюционных различий популяций или поколений.

Публикуем два комментария к статье Маркова, в том числе Алексея Кондрашова, профессора Мичиганского университета, автора известной книги “Crumbling Genome. The Impact of Deleterious Mutations on Humans” про роль «слабовредных» мутаций — как раз по теме статьи А. Маркова. Редакция ТрВ-Наука расценивает данный комментарий А. Кондрашова как своего рода манифест, которым мы готовы руководствоваться в своей редакционной политике. Это не означает, что мы отказываемся публиковать другие точки зрения, если они высказаны корректно, квалифицированно и по существу.

В наши дни почти любое публичное обсуждение генетики и эволюции человека провоцирует разговоры о расизме — особенно если речь идет о таких важных наших признаках, как интеллект. По моему мнению, это неправильно, хотя и не удивительно.

Не удивительно, поскольку эта тема глубоко политизирована, по крайней мере в США, которые и задают здесь мировую моду. К примеру, твердому американскому консерватору «положено» думать, что различия в уровне интеллекта между людьми в основном вызваны генетическими причинами, в то время как различия в сексуальной ориентации обусловлены средой и «личным выбором». Напротив, упертые американские либералы «должны» думать, что интеллект определяется средой, а сексуальная ориентация задана от рождения. (На самом деле современные данные не оставляют никаких сомнений в том, что и генетические различия, и вариации среды вносят большой вклад во внутрипопуляционную изменчивость обоих этих признаков.)

А неправильно это потому, что не надо соотносить мокрое с квадратным. Сформулирую этот взгляд в виде тезисов.

1. Утверждение о свойствах материального мира может быть верным или неверным, но не может быть «хорошим» или «плохим» (в том числе нерасистским или расистским). «Хорошо ли, что Вселенная бесконечна?» — очевидным образом глупый вопрос. А вот «Верно ли, что Вселенная бесконечна?» — вопрос разумный, хотя и не решенный. Полагаю, что с утверждением «Интеллект человека из популяции А в среднем будет выше, чем человека из популяции Б, даже если они вырастут в одинаково благоприятных условиях» дело обстоит в точности так же — оно может быть лишь верным или неверным.

2. Расизм, фашизм и прочие нехорошие воззрения — это не утверждения о свойствах материального мира. Я бы определил нерасизм как веру в то, что Homo sapiens из любой популяции обладает одинаковой ценностью и достоинством. Аналогичная вера в то, что ценность и достоинство человека не зависят от его здоровья и способностей, — это нефашизм. Йоруба равноценен норвежцу, а здоровый — больному синдромом Дауна. Соответственно, расизм и фашизм — это вера в противоположные утверждения. Вера — поскольку никакими фактами такие воззрения нельзя доказать или опровергнуть: достоинство человека не измеришь никаким прибором.

3. Тем самым нерасизм (и нефашизм) никак не зависит от фактов. В частности, наличие генетически обусловленных различий между средними значениями интеллекта (как общего — «фактора g», — так и любого его аспекта) в разных популяциях никак не вынуждает нас быть расистами. То, что эти различия существуют, не подлежит сомнению — полное совпадение средних значений какого бы то ни было количественного признака после тысяч поколений независимой эволюции было бы чудом. Другое дело, что величина этих различий и даже их знак — вопрос открытый, поскольку среда также играет большую роль. Человеческий мозг очень уязвим, и множество факторов могут снижать интеллект. Достаточно, чтобы дети выросли в старом доме, покрашенном свинцовыми белилами — что вероятно, если их родители бедные, — чтобы их IQ оказался снижен на 10 пунктов.

4. Основное практическое следствие из нерасизма очевидно. Как сказал доктор Мартин Л. Кинг: «Я мечтаю, что придет день, когда мои четыре ребенка будут жить в стране, где о них будут судить не по цвету их кожи, а по их личностным качествам».

Генетически обусловленные межпопуляционные различия интеллекта малы по сравнению с его межиндивидуальной изменчивостью. За тридцать лет преподавания в США я сталкивался как с очень умными, так и с очень тупыми студентами всех цветов и оттенков. Для некоторых других признаков ситуация совершенно иная. Скажем, если вы мбути, то вам никогда не стать профессиональным сумотори или бас­кетболистом — рост ниже 150 делает это невозможным. Но это горе — не беда.

Разумеется, всё могло бы быть иначе. Относительно недавно вымерли наши близкие родственники — H. naledi и H. floresiensis (очень вероятно, что наши прямые предки им в этом поспособствовали), — которые, по всей видимости, стояли на промежуточной ступени эволюционного развития между «обезьяной» и «человеком». Если бы этого не случилось, нам сегодня пришлось бы решать, предоставлять ли им гражданство и право голоса — или же содержать в зоо­парках. Страшно даже представить себе, что из этого могло бы получиться.

Алексей Кондрашов,

профессор Мичиганского университета (США)

Редакция ТрВ-Наука приносит А. С. Кондрашову искренние соболезнования в связи со смертью его отца Симона Эльевича Шноля (последнему в этом номере посвящены несколько статей).

1. Марков А. Глупеет ли человечество? // ТрВ-Наука № 337 от 7 сентября 2021 года.

