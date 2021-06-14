ТрВ № 12 (331) за 2021 г.: Наша планета, наше будущее

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 331 от 15 июня 2021 года в PDF

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Анонс номера

Научная солидарность

Приговор Мифтахову оставлен в силе, но Азат и научное сообщество не сдаются — стр. 2–3

Популяризация науки для всех

Ксения Теплякова о волонтерах-популяризаторах в детских домах и хосписах — стр. 4–5

Коронавирус

Ольга Матвеева и Анатолий Альтштейн о главных проблемах вакцины «ЭпиВакКорона» — стр. 5

«Если бы Сахаров был жив, то мы бы жили в другой стране»

Борис Грозовский о главных идеях Сахаровской конференции к столетию ученого — стр. 6–7

Резонанс

Андрей Журавлёв комментирует закон РФ о «поощрении» «черных копателей» — стр. 8–9

На переднем крае

Альберт Ефимов о том, как пройти через стену Тьюринга, — стр. 10–11

Об одной апокрифической остроте А. С. Пушкина

Славист Илья Виницкий к 222-летию поэта — стр. 12

Гамбургский счет

Аскольд Иванчик беседует с Ольгой Орловой о цифровизации древности — стр. 13

Университет XXI века

Александр Пиперски и Илья Щуров о соотношении офлайновых и онлайновых практик в обучении — стр. 14–15

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