ТрВ № 12 (331) за 2021 г.: Наша планета, наше будущее

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 331 от 15 июня 2021 года в PDF
Анонс номера
Научная солидарность
Приговор Мифтахову оставлен в силе, но Азат и научное сообщество не сдаются — стр. 2–3
Популяризация науки для всех
Ксения Теплякова о волонтерах-популяризаторах в детских домах и хосписах — стр. 4–5
Коронавирус
Ольга Матвеева и Анатолий Альтштейн о главных проблемах вакцины «ЭпиВакКорона» — стр. 5
«Если бы Сахаров был жив, то мы бы жили в другой стране»
Борис Грозовский о главных идеях Сахаровской конференции к столетию ученого — стр. 6–7
Резонанс
Андрей Журавлёв комментирует закон РФ о «поощрении» «черных копателей» — стр. 8–9
На переднем крае
Альберт Ефимов о том, как пройти через стену Тьюринга, — стр. 10–11
Об одной апокрифической остроте А. С. Пушкина
Славист Илья Виницкий к 222-летию поэта — стр. 12
Гамбургский счет
Аскольд Иванчик беседует с Ольгой Орловой о цифровизации древности — стр. 13
Университет XXI века
Александр Пиперски и Илья Щуров о соотношении офлайновых и онлайновых практик в обучении — стр. 14–15