Приговор Азату Мифтахову оставлен в силе. Но поддержка математика только растет

9 июня 2021 года в Мосгорсуде состоялось апелляционное заседание по жалобам на приговор математику Азату Мифтахову и другому фигуранту дела Елене Горбань. Подробно об обвинении и приговоре см. [1]. Надежды, что власти и суд наконец-то прислушаются к голосу научного сообщества, при неснижающейся поддержке последнего, рухнули, когда не допущенные в зал суда журналисты и общественность прочли в Telegram-канале FreeAzat, что приговор оставлен в силе. Коллегия судей в составе председателя Алексея Мариненко, Дмитрия Балашова и Константина Новикова отвергла все ходатайства адвоката Светланы Сидоркиной и проштамповала решение Головинского суда г. Москвы от 18 января 2021 года.

Как отмечается на канале FreeAzat и как следует из опубликованного решения суда [2], единственным изменением в приговоре стало исключение из числа предметов, использованных в качестве оружия при совершении хулиганства, дымовой шашки (фальшфейера), «которая и так по проведенной экспертизе и по результатам допроса эксперта не должна была быть им признана. Еще более странным кажется, что второму такому предмету, молотку, которым били окно, статус не изменили, хотя в деле нет не то что экспертиз, на основании которых можно было бы его таковым наречь, но и самого молотка среди вещдоков — он существует только со слов участников акции. Есть предположения, что на кассации можно надеяться на исключение и молотка, а соответственно — и обвинения в использовании оружия (тогда сроки должны будут снизить)».

Сторона защиты может в течение 6 месяцев после оглашения решения подать на него кассационную жалобу. Светлана Сидоркина уже объявила о намерении это сделать. «Я считаю, что это просто чудовищный приговор, потому что за те действия, которые ему вменяют по уголовному делу, назначать такой срок — это противоречить не только букве закона, но и нормальной человеческой логике», — подчеркнула она при выходе из Мосгорсуда после оглашения приговора. Она также отметила, что в тюрьме Азат, несмотря на все трудности, продолжает свои научные исследования и подготовил 6 статей. Сам Азат в последнем слове, которое мы также публикуем полностью, поблагодарил как отдельных математиков, так и все математическое сообщество за поддержку.

Накануне процесса было опубликовано важное заявление Американского математического сообщества, в котором звучит требование поднять вопрос о судьбе Азате на саммите Байдена-Путина 16 июня (его перевод мы приводим ниже). Между тем 16 июня состоится и День Азата. Как мы уже сообщали [3], онлайн-конференция откроется в 17:00 (по московскому времени, в 16:00 по CEST) выступлением лауреата Премии Филдса Седрика Виллани (Cédric Villani). Затем выступит Марина Вязовская (Maryna Viazovska), профессор Федеральной политехнической школы в Лозанне (Швейцария). День продолжится докладами Александра Буфетова (CNRS, МИАН, ИППИ РАН и др.) и лауреата Премии Филдса Петера Шольце (Peter Scholze) из Боннского университета (Германия). Доклады будут транслироваться в прямом режиме на сайте caseazatmiftakhov.org (на этом же сайте опубликованы программа и тезисы докладов) и на YouTube-канале DayAzatMiftakhov.

Последнее слово Азата Мифтахова

9 июня 2021 года, Мосгорсуд

Уголовное судопроизводство против меня является одной огромной несправедливостью. Начиная с задержания, в ходе которого я был подвергнут пыткам, и заканчивая приговором, обвинительное содержание которого основано на показаниях засекреченного свидетеля, а строгость наказания — не обоснована вообще ничем. Этим процессом силовые органы и государство мстят мне за мои политические взгляды и за их выражение.

Тем не менее я получил колоссальную общественную поддержку, которую я ощущал все время своего заключения. В этом последнем слове мне бы хотелось поблагодарить всех тех, кто вносил вклад в эту поддержку.

Мои особые благодарности Елене Горбань, проходящей по тому же уголовному делу. Ее помощь была активной с первых же дней моего задержания и остается таковой по сей день. Она организовывает сбор денежной помощи для меня, на эти деньги она заказывает мне продукты, книги и каждую неделю доставляет мне посылки и передачки. Так же Лена регулярно обеспечивает меня актуальными новостями о происходящем в мире, что очень важно для меня. Безусловно, ее вклад в мою поддержку невозможно переоценить.

Попутно хотел бы поблагодарить всех тех, кто перечислял деньги в мою поддержку. Без вас не было бы таких хороших передачек и посылок, которые я получал все это время.

Я благодарен математическим сообществам, выступившим с требованием прекратить мое преследование. Мне было очень приятно, что меня поддерживают ученые с мировым именем.

Отдельное спасибо профессору математики Александру Буфетову за научную переписку со мной, благодаря которой возникли мои последние математические публикации. Сложные математические задачи, которые я получаю от него в ходе этой перепис­ки, — это то, что мне особенно нужно в заключении.

Хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал меня, отправляя мне письма и открытки с теплыми словами. За все время заключения я получил огромное их количество. Мне часто писали, какой я стойкий и мужественный, но если честно, бывали минуты, когда становилось ужасно тоскливо в тюрьме, и ваши письма помогали преодолевать эту тоску. Я извиняюсь за то, что мало кому отвечал. Прошу меня понять: писем было очень много, и я просто не успевал всем ответить, но абсолютно все письма и открытки я читаю с большим удовольствием.

Отдельные благодарности журналистке Наталии Деминой, которая не только освещала мое уголовное преследование, но и вот уже полтора года каждую неделю обеспечивает меня свежими номерами «Троицкого варианта» и «Собеседника», которые читаются с большим интересом.

Хотел бы так же отметить блестящую работу моей защитницы Светланы Сидоркиной. Пунктуальность, хорошая подготовленность к заседаниям и отличная аргументация — это всё про нее. Кроме этого, она предавала мое дело общественной огласке, что обес­печило меня еще большей поддержкой. От Светланы Ивановны я получил не только юридическую помощь и огласку, но и моральную поддержку. В доковидные времена, когда вход в СИЗО был не сильно ограничен, она практически каждую неделю навещала меня и мы, не имея тогда никаких новостей о продвижении дела, просто общались друг с другом по душам. Эти разговоры здорово поднимали мне настроение.

Огромное спасибо тем многочисленным активистам, которые принимали участие в различных акциях и мероприятиях в мою поддержку. Некоторые из них при этом рисковали своей учебой, своим комфортом и даже своей свободой. Среди таких отважных людей были как анархисты и члены студенческих движений, так и просто неравнодушные к моей судьбе. Мне отрадно видеть, что, несмотря на возрастающий масштаб репрессий, такие люди продолжают протестную деятельность.

И, конечно, огромное спасибо всем моим родным и близким за их любовь и заботу, которые я не переставал получать, сидя в тюрьме. Их сплоченность вопреки трагедии, связанной с моим задержанием, достойна уважения. Отдельное спасибо моей маме и моему дяде за их активное участие в огласке моего дела.

Попав в жернова правосудия, я столкнулся с агрессивной мощью государства в лице правоохранительных органов и кремлевских пропагандистов. Но в то же время я получил колоссальную общественную поддержку, благодаря которой я все время чувствовал, что правда на моей стороне и что все, что я делал, я делал не зря. И это вселяет в меня надежду, что очень скоро Россия будет свободной, а вместе с ней будут свободны десятки, а то и сотни политузников нашей страны.

telegra.ph/Poslednee-slovo-Azata-Miftahova-v-apellyacii-06-10

Американское математическое общество

Комитет по защите прав и свобод математиков

вн. д-ра Карен Сэкс (Karen Saxe)

зам. исполнительного директора

700 Pennsylvania Ave SE, Suite 570

Washington, DC20003–2551, U.S.A.

e-mail: kxs@ams.org

4 июня 2021 года

Вниманию Лизы Петерсон (Lisa Peterson),

помощника государственного секретаря

Бюро демократии, прав человека и труда

Государственного департамента США

Re: Саммит Байдена — Путина 16 июня и дело Азата Мифтахова

Уважаемый помощник ­ государственного секретаря Петерсон,

Комитет по правам человека математиков Американского математического общества обращается к вам в связи с предстоящим 16 июня саммитом между президентами Байденом и Путиным в Швейцарии. Мы знаем из заявлений президента Байдена, особенно из речи, прозвучавшей в День поминовения (31 мая 2021), что он придает важное значение вопросам прав человека и что он намерен на саммите с президентом Путиным обсудить тему нарушения прав человека в России. В этой связи мы бы хотели обратить ваше внимание на дело Азата Мифтахова, математика, аспиранта МГУ и известного политузника.

Американское математическое общество, с более 30 тыс. индивидуальных членов, работающих по всему миру, является профессиональной организацией, направленной на продвижение математических исследований и образования и поддержание разнообразного глобального математического сообщества с помощью публикаций, встреч и конференций, MathSciNet, профессиональных услуг, адвокатуры и программ повышения осведомленности. Американское математическое общество привержено поддержке защиты прав человека математиков по всему миру, базирующейся на Всеобщей декларации прав человека.

Азат Мифтахов был арестован в феврале 2019 года в Москве по предполагаемому обвинению в вандализме, заключающемся в акции протеста против офиса партии «Единая России» в январе 2019 года. Мифтахов не признал себя виновным и отрицал предъявленные ему обвинения. По-видимому, единственный реальный ущерб, нанесенный в результате этого протеста, заключался в разбитом окне. Достоверные факты говорят о том, что Мифтахов после ареста подвергался жестокому обращению. Общественная наблюдательная комиссия, независимая российская организация, контролирующая тюрьмы, обнаружила, что после ареста на теле Мифтахова появились следы пыток, которыми, по всей видимости, занимались следователи, пытавшиеся получить ложное признание. Российская общественная организация «Мемориал»* признала Азата Мифтахова политзаключенным. Многочисленные международные научные организации, в том числе Американское математическое общество, выступили в поддержку Мифтахова и призвали к его освобождению.

Мифтахов содержался под стражей до суда после его первоначального ареста в феврале 2019 года. После долгой задержки судебный процесс над ним прошел в Москве осенью 2020 года. Большая часть обвинений властей против Мифтахова основывалась на показаниях «секретного» государственного свидетеля, который умер за несколько месяцев до суда и, таким образом, не мог быть подвергнут перекрестному допросу со стороны защиты (на самом деле суд над Азатом и др. проходил с марта 2020 года по январь 2021 года. Секретный «свидетель» Петров умер от травмы сердца 15 января 2020 года. — Ред.). Отметим, что недавнее решение Европейского суда по правам человека в ноябре 2020 года по жалобе гражданина Турции гласит, что такие «секретные» показания, особенно на процессах над политическими диссидентами, не могут служить основанием для обвинительного приговора. 18 января 2021 года судья Базаров огласил приговор по делу, признав Мифтахова виновным в ­хулиганстве и ­приговорив его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима — максимальному наказанию, запрошенному прокуратурой. Международное научное сообщество считает приговор крайне жестоким и несправедливым.

Дело Мифтахова широко известно в России, и он, пожалуй, второй по известности политический заключенный в России после самого Алексея Навального.

На 9 июня в апелляционном суде Москвы запланировано рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Мифтахову. За несколько недель до объявления саммита Байден-Путин 16 июня международный комитет поддержки [Мифтахова] назначил на 16 июня 2021 года специальную онлайн-конференцию, День Азата Мифтахова, в знак его поддержки.

Мы просим Госдепартамент США рассмотреть возможность включения обсуждения дела Азата Мифтахова в ходе саммита между президентами Байденом и Путиным 16 июня и, возможно, обсуждения этого дела с российской стороной также во время подготовки к саммиту. Азат Мифтахов является символом надежды и стойкости для многих молодых людей и научного сообщества в России. Если удастся убедить российское правительство освободить его как жест доброй воли, то это может послужить свидетельством того, что в отношениях между Россией и США возможен значительный прогресс.

Искренне Ваша,

Мэри Грей (Mary Gray),

председатель Комитета

по защите прав и свобод математиков

Оригинал: ams.org/images/Russia.MiftakhovBiden-PutinSummit.06-04-21.pdf

Фото выше: Н. Демина; прочие изображения предоставлены пресс-службой Мосгорсуда

* Отмеченные звездочкой организации и физические лица внесены Минюстом РФ в реестр выполняющих функцию иностранного агента.

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