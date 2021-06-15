Благодаря работе в хосписах мы научились ценить каждый миг

Как создаются команды волонтеров-просветителей для поездок в детские дома и хосписы? Чем эта работа важна для больных детей? Об этом мы поговорили с директором Центра социальных инициатив, зав. лабораторией кафедры общей и экспериментальной физики ИФТИС, руководителем проекта «Физическая гостиная» Московского педагогического государственного университета Ксенией Тепляковой.

— Ксения, мы беседовали с вами в начале марта 2020 года [1], обсуждали планы развития «Физической гостиной», появление нового центра в МПГУ. Год спустя насколько верными оказались прогнозы?

— То интервью было сделано за несколько недель до карантина, и, конечно, на нашей деятельности эпидемия COVID-19 не могла не сказаться, но обо всем по порядку.

В МПГУ создан Центр социальных инициатив, директором которого я теперь являюсь. Одной из задач Центра является объединение просветительской деятельности разных институтов/факультетов, развитие совместных проектов. Большое внимание уделяем волонтерам-просветителям. Ну а «Физическая гостиная» пережила пандемию и теперь трудится на благо Центра.

— Удалось ли организовать просветительскую деятельность во время карантина?

— Пока были возможны перемещения по городу, мы успели обзавестись каким-то оборудованием для занятий онлайн. Сначала казалось, что дети и так всё время у компьютеров и перегружать их не стоит, но мы стали получать просьбы от родителей о занятиях. Пересмотрели свои мастер-классы, отобрали те, где участники могут провести эксперименты из подручных средств. Мы показывали что-то красивое и сложное, а вместе с детьми экспериментировали, пользуясь стаканчиком, пакетом, скрепкой, бумагой и т. д. Регулярные небольшие встречи стали популярными.

В апреле 2020 года мы включились в организацию одного из первых онлайн-фестивалей науки. Мультипликатор Евгений Кабаков предложил совместно с его командой провести Фестиваль увлекательной науки. Два дня, несколько тысяч посетителей из разных городов и стран. Интересный и новый для всех нас опыт.

— После того как закончились «нерабочие дни», жизнь вашей команды вернулась в обычное русло?

— За год мы, по понятным причинам, не провели ни одного массового очного мероприятия, меньше работали со школами (так как учеников нельзя было вывозить, а в школы нельзя было приезжать сторонним людям), но наш календарь событий стал настолько плотным, что мы сами удивляемся, как всё успеваем.

Мы и раньше, как я рассказывала год назад, работали в больницах, детских домах, хосписах, с ребятами из незащищенных слоев населения, а в ковидные времена эта деятельность стала регулярной и частой. В декабре, например, у нас выездные мероприятия проходили практически через день, так как зимой всем очень хочется праздника и новых встреч.

Основные наши «подопечные»: детский хоспис «Дом с маяком» — в среднем четыре выезда в месяц — и «УчимЗнаем», проект госпитальной школы при больницах, — планируем довести выезды до трех-четырех раз в месяц. Помимо этого, мы работаем с благотворительными фондами, поддерживающими многодетные семьи и т. д. Перечисленные выше организации — это «список» физиков, а еще десятки мест, в которых работают другие институты.

Почему мы больше внимания стали уделять благотворительным проектам? Интересно, что кого-то эпидемия развела по разные стороны ринга, а кого-то объединила. Желание хоть немного сделать жизнь окружающих лучше у многих стало проявляться ярче, а дальше надо только найти, куда приложить усилия.

Когда мы три года назад первый раз поехали фестивалить в детский лагерь хосписа «Дом с маяком», то команду было собрать сложно, тут скорее повлияли личные контакты. После этой поездки каждый рассказывал, как всё прекрасно прошло, делился желанием поехать еще раз. Следующий состав для выездного мероприятия собрался легко и достаточно быстро, а теперь мы делимся и работаем по два-три человека (эпидемиологические ограничения) и бывает, что одновременно посещаем несколько мест.

Недавно были подписаны соглашения МПГУ с «Домом с маяком» и «УчимЗнаем». Здесь важно несколько моментов. Во-первых, мы привыкли всё время слышать о работе с талантливыми, лучшими из лучших детьми/подростками через олимпиады, конкурсы, проекты, научные лекции — всё это нацелено на уже мотивированных ребят, которые хотят и могут физически включиться в соревнования, проходить практику в лабораториях, что-то изобретать.

Кроме таких детей, есть еще другие и их около 90% от общего числа. Все дети по-своему талантливые, но не всегда их способности вовремя проявляются. Наши занятия призваны «подружить» школьника с наукой, что отразится на восприятии школьной программы, показать, что процесс обучения может быть интересен каждому.

Второй момент — это болезни и другие проблемы, с которыми может сталкиваться семья. В Российской детской клинической больнице (РДКБ), в отделении пересадки почки неделями, а то и месяцами на диализе в ожидании доноров находятся дети и подростки. Они ни в чем не виноваты, вынуждены уехать из родных городов, жить в больничных палатах и ждать. Занятия, кружки, творческие мероприятия нужны в таких местах как воздух. Ведь кроме болезни есть еще страх возвращения, страх отстать от сверстников.

Проект «УчимЗнаем» выстроил школьную программу в больницах так, чтобы были и уроки с учителями, и дополнительные кружки, и занятия. Кстати, новости о победителях олимпиад и конкурсов регулярно видны на страницах госпитальной школы, каждое такое сообщение придает силы не только победителям, но и другим юным пациентам.

— Какой средний возраст команды просветителей? Судя по фотографиям, у вас очень молодой состав. С чем это связано?

— Конкретно с детьми чаще работает действительно молодежь. Старшее поколение составляет программы обучения, помогает готовиться к новым занятиям, поддерживает уровень.

Молодежи обычно я говорю, что, как бы сложно ни приходилось, сейчас у них самое свободное время в жизни. Именно в студенчестве у большинства людей минимальное количество обязанностей перед кем-то, родители помогают и редко сами нуждаются в помощи, семеро по лавкам не просят внимания. Когда, если не сейчас, попробовать нырнуть в такой образ жизни? Кто, если не мы, приедет в гости к детям?

Но у нас есть еще отдельное направление волонтерской деятельности — индивидуальные занятия, тут включаются все, кто может: и профессора, и студенты, — запросов много, среди учеников средние и старшие классы, студенты, все они подопечные «Дома с маяком», других благотворительных организаций.

— Почему вам было важно создание Центра социальных инициатив? Что изменилось с его появлением?

— Несколько лет мы развивали проект «Физическая гостиная», вкалывая круглосуточно, но при этом делали это в парниковых условиях. Научный руководитель проекта — Григорий Наумович Гольцман, известный ученый, руководитель наших научных лабораторий в Институте физики, технологии и информационных систем (ИФТИС) МПГУ, заведующий кафедрой общей и экспериментальной физики. Именно им была создана такая атмосфера в коллективе, что подобного рода проект не мог не родиться, да и на развитие мы тоже были обречены.

«Физическая гостиная» дала нам, начинающей молодежи, хороший опыт, и дело не только в самой просветительской деятельности. Мы учились взаимодействовать друг с другом, управлять, решать воп­росы с администрацией (тех организаций, где работали), составляли программы, оценивали труд каждого. Это своего рода модель, практика самоуправления.

Полученные премии и награды («За верность науке» 3-й степени в номинации «КЛАССная наука», диплом финалистов (2019) и диплом 2-й степени (2020) Премии РАН за лучшие работы по популяризации науки, победа в конкурсе Департамента образования и науки г. Москвы «Лучшие университетские субботы — 2019») для нас были огромной поддержкой, так как давали возможность посмотреть на наш «маленький» проект со стороны.

Дальше появилось желание транслировать опыт, облекать в официальные формы, не побоюсь этого слова — институализировать его. Кажется важным, чтобы, кроме отдельных инициатив, команд волонтеров и прочих альтруистов, развивалась подобного рода «движуха» и в госучреждениях.

Ректор нашего вуза, Алексей Владимирович Лубков, со вниманием отнесся к нашей деятельности, поддержал Фестивали науки МПГУ, которые до карантина проходили два раза в год и собирали тысячи гостей, отметил важность развивать волонтерскую просветительскую активность. Теперь возможны командировки в регионы; не менее здорово, что мы приезжаем к детям смешанными командами, объединяющими физиков, дефектологов, химиков, дошкольников, астрономов, математиков и творческие коллективы вуза. Это полезно как детям, так и всем нам.

— 1 июня в МПГУ состоялся первый Слет волонтеров-просветителей — 2021. Расскажите, пожалуйста об этом событии.

— В МПГУ в разных институтах есть коллективы, занимающиеся волонтерской деятельностью. Тут надо пояснить, что сейчас речь будет идти только о просветительской деятельности, о профессиональном волонтерстве. Например, будущие учителя / ученые физики занимаются с детьми физикой, то есть не просто делают что-то произвольное и полезное, а используют свои профессиональные навыки.

Так вот, съездили команды в детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), поработали, вернулись с эмоциями, впечатлениями, а потом оказались в будничном круговороте дел. Возможности поделиться чувствами и опытом практически нет. Создается ощущение, что это какое-то очень маленькое дело, которое касается только тебя и тех, с кем был на выезде. А это не так. Поэтому Слет волонтеров-просветителей был призван решать сразу несколько задач.

Два часа кряду в красивом зале заседаний ученого совета выступали представители от разных групп/команд. Каждому давалось буквально две-три минуты, при этом не все институты приняли участие, а «ярмарка добродетелей» казалась бесконечной. Масштаб и разнообразие идей и подходов, интеллект, искренность, доброжелательность и счастье в глазах впечатлили всех присутствующих. Выступающие почувствовали, что они не одни, что есть целое сообщество, в котором все их понимают и разделяют эмоции, что сотрудники и студенты МПГУ работают с детьми в самых непростых условиях, приезжают в интернаты, социальные центры, помогают семьям-опекунам.

Эту традицию мы планируем продолжать, проводя ежегодно Слеты волонтеров-просветителей. В дальнейшем будут в программу встраиваться полезные волонтерам тренинги, приглашаться специалисты для ответов на насущные вопросы.

Мы благодарны всем гостям, кто посетил наш первый слет, сказал добрые слова, пожелал развития. Прекрасно, что поддержку услышали не только «матерые» волонтеры, но и начинающие — это действительно очень важно.

Надеемся, что со временем такая деятельность будет поддерживаться министерствами науки и высшего образования РФ, просвещения РФ, Российской академией наук, Департаментом образования и науки г. Москвы, появятся новые номинации в конкурсах или, может, отдельные конкурсы, круглые столы. Это позволит большее количество людей познакомить с «другим» миром.

Мне иногда кажется, что наша деятельность больше нужна не детям, к кому мы приезжаем, а нам самим, нашему обществу в целом. Ничто так не учит радоваться жизни и жить сегодня, ценя каждый миг, как работа в паллиативных отделениях.

Дети, которых мы встречаем, гораздо сильнее и жизнелюбивее нас. Мы обмениваемся с ними эмоциями и энергией, заботой и настроением, шутим и дурачимся, при этом незаметно постигаем школьную программу, открывая новые стороны устройства мира. Тех, кто решит попробовать себя в роли волонтера, ждут очень теплые ощущения настоящей жизни.

Десять лет «Физической гостиной»: история и планы на будущее. Интервью с Ксенией Тепляковой // ТрВ-Наука. № 299 от 10 марта 2020 года.



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