Цифровизация древности: античные офшоры на камне и привороты на свинцовых пластинках в виртуальном лапидарии

Цифровые методы открывают новые возможности для изучения и обработки данных в разных научных областях. Например, эпиграфисты с помощью цифровых технологий могут разобрать тексты, которые прежде прочесть не удавалось. О том, как специалисты по древним надписям используют цифровизацию, Ольге Орловой рассказал в программе «Гамбургский счет» член-корреспондент Российской академии наук и Академии надписей и изящной словесности Франции Аскольд Иванчик.

— Аскольд, последние двадцать лет вы занимаетесь подготовкой корпуса греческих и латинских надписей Северного Причерноморья, и уже более десяти лет идет оцифровка этих надписей. Но прежде чем мы поговорим о том, как происходит этот процесс, расскажите, что это за тексты. Чем они интересны?

— Все, что мы знаем о древности, мы знаем из текстов двух категорий. Во-первых, это литературные тексты, которые дошли до нас в рукописях через посредничество средневековых переписчиков, и во-вторых, это данные эпиграфики, т. е. тексты, написанные на камне и других твердых носителях. Что касается эпиграфики, то это тексты, которые появляются постоянно в процессе раскопок, ведь раскопки ведутся каждый год. Поэтому у нас именно благодаря эпиграфике происходит прирост новых данных, новых материалов. Это первое.

Второе, чем важны эпиграфические тексты, — это тем, что они освещают такие разделы истории, по которым литературные тексты ничего не дают. Например, из литературных текстов мы практически ничего не знаем о внутреннем устройстве греческих государств, тогда как эпиграфика дает нам такую информацию. С точки зрения лингвистики это тоже очень важно, потому что греческий язык, как известно, состоял из многих диалектов, и эти диалекты в литературных текстах отражаются только в ограниченной части. И о существовании многих диалектов мы бы просто не знали, если бы у нас не было этих текстов. И так практически с каждой областью антиковедения.

— Что представляют собой надписи, связанные с государственным устройством?

— Это могут быть законы, декреты, разного рода документы, связанные с функционированием государственных институтов. Есть, например, документы, отражающие какие-то тяжбы. Например, на территории Причерноморья есть несколько греческих городов; один из них, город Тира, входил в состав Римской империи, и у него была привилегия: граждане Тиры освобождались от выплаты торговых пош­лин. Очевидно, быть гражданином Тиры было выгодно. И город Тира, по-видимому, небескорыстно давал гражданство разным людям, которые его до того не имели. Соответственно, часть людей тем самым уходила от налогов.

— Это современный аналог наших офшоров?

— Что-то в этом роде, да. Наместник провинции, в которую входил город, обеспокоился тем, что поступления от пошлин падают, и попытался эту привилегию отнять. Тогда город обратился в Рим, император разбирал дело и постановил не лишать город привилегии, но впредь все новые решения о даровании гражданства должен был утверждать наместник. И вот император отправил наместнику свое решение (на латыни, естественно), а наместник отправил его текст вместе со своим сопровождающим письмом, написанным по-гречески, в город Тиру. Поскольку для города это было важно, потому что это было подтверждение его привилегий, то эти тексты были выгравированы на камне и поставлены посреди города.

— А сам оригинал приказа на чем написан?

— На каком-то мягком носителе — на папирусе, наверное, или на пергаменте.

— Но он не сохранился, а вот его дубликат для жителей увековечен на камне?

— Да. Важные документы греки и римляне любили нанести на камень и иногда на бронзу.

— Вы привели пример государственных документов. А часто ли находятся частные послания? И вообще были ли они на камнях? Есть ли смысл личные послания писать на камне?

— Ну ведь эпиграфика занимается текстами не только на камне, но и на любых твердых носителях: керамике, кости, металле. Скажем, письма, которыми обменивались греки, писались часто на свинцовых пластинках или керамических черепках. Кроме того, есть довольно интересная категория документов на свинцовых табличках — это заклятья. Греки практиковали магию, самую разную: любовную (приворотную), судебную. Например, идет судебный процесс и истец хочет, чтобы свидетели противоположной стороны не смогли бы свидетельствовать в суде. Или просто он их хочет погубить, или чтобы они на какое-то время потеряли разум и способность членораздельно выступать. И вот такие заклятья пишутся на свинцовой табличке. Дальше ее обычно помещают в свежую могилу или в заброшенный колодец, который тоже дает доступ в подземный мир.

— Как на свинец наносили надпись? Царапали?

— Да, это несложно, потому что брали довольно тонкий листок свинца. На нем писали текст заклятья, листок сворачивали несколько раз и иногда протыкали гвоздем. Мы также находили застольные надписи. Греки любили во время застолья не просто пить, но и играть во всякие игры, иногда литературные, обмениваться шутками, иногда довольно грубыми. Ну и эти тексты часто записаны на тех сосудах, из которых пили. Иногда там довольно фривольные тексты, которые еще в XIX веке публиковали, но не решались переводить.

— Что это могло быть? Что-то типа желтой прессы?

— Вовсе нет. Вот выпивают друзья и обмениваются шутками. Поскольку это мужская компания, то шутки могут быть скабрезные. И иногда их записывают.

— А зачем?

— Ну, такое обыкновение. Иногда это похвала одному из сотрапезников, иногда, наоборот, ругань в его адрес. Иногда пожелание «пей и радуйся».

— Такая бытовая переписка свидетельствует о высоком уровне грамотности среди населения?

— У греков была практически поголовная грамотность. Все свободные граждане учились в школах. Среди рабов тоже грамотность была распространена, потому что образование было общераспространенным. Мы, кстати, и надписи школьных упражнений тоже находим во время раскопок.

— Как же они сохранились?

— Просто писчие материалы, вроде папируса, были довольно дорогими. А черепки ничего не стоили, поэтому для школьных занятий черепки часто использовались. Это мог быть алфавит или переписывание поэм. В греческой школе учили Гомера. Почти любой образованный грек знал Гомера наизусть. Это мы тоже знаем, в том числе и благодаря вот этим школьным упражнениям.

— А насколько стилистически отличались тексты с документами или государственными приказами от частных надписей?

— Отличались довольно сильно. Государственные документы все-таки были написаны на стандартном, можно сказать, литературном языке. Тогда как в частных документах мы видим абсолютно разговорный язык. Как они говорили, так и писали. Это то же самое различие, которое мы видим сейчас в официальных документах и, скажем, в постах в социальных сетях.

— Вот уже больше десяти лет у вас идет оцифровка этих надписей, которые вы публикуете в электронном виде и в бумажном на русском и английском языках. Какие здесь есть преимущества и особенности?

— Конечно, электронная публикация по сравнению с традиционной печатной дает много новых возможностей и преимуществ. Во-первых, доступность. Вы публикуете тексты в Сети, и исследователи из любой точки мира получают доступ к этому материалу. Потом, когда вы публикуете корпус надписей в бумажном виде (а под корпусом понимаются все надписи из определенного региона или определенного города), он, конечно, начинает устаревать сразу после публикации.

— Потому что очень быстро во время раскопок находятся новые документы?

— Да, сразу же после своей публикации корпус перестает быть полным, необходимо делать дополнения, вносить новые тексты. В электронной публикации это простое действие, а в бумажной вам нужно ждать нового издания. Ну и потом, в электронной публикации получается гораздо лучше проиллюстрировать текст, есть возможность сделать самые разнообразные указатели, проще искать. В общем, очевидные преимущества.

— А почему же просто не отказаться в таком случае от бумажных публикаций и оставить одни электронные?

— Потому что у электронных публикаций есть и недостатки. Мы имеем дело с таким эффектом, который можно назвать «эффектом Черной королевы» из «Алисы в Зазеркалье». Там был такой персонаж, который объяснял Алисе, что в этом мире, для того чтобы остаться на месте, нужно очень быстро бежать. А чтобы куда-то дальше прийти, нужно бежать еще быстрее. Вот это примерно ситуация с электронными публикациями. Программы обновляются очень быстро. И если вы постоянно не обновляете программное обеспечение вашей публикации, то довольно скоро вы сталкиваетесь с тем, что ваши данные просто невозможно использовать, они недоступны, обеспечение ушло вперед. И те инструменты, которыми сделана ваша публикация, больше не работают. То есть вам нужно поддерживать эту базу данных, никогда нельзя остановиться. Тогда как книга — это на века. Я хочу сказать, что у обоих видов публикаций есть свои преимущества и свои недостатки. Невозможно отказаться от электронных публикаций. Это дает слишком много новых и прекрасных возможностей. Но и от печатных публикаций отказываться неразумно.

— А зачем применяется еще другой способ оцифровки — 3D-мо­делирование древних надписей? Как это происходит?

— Изготовление трехмерных моделей — это относительно новый метод, который в эпиграфике используется в последние десять лет. Берется надпись и фотографируется со всех сторон под разными ракурсами. Обычно для этого нужно от нескольких десятков до нескольких сотен фотографий. И дальше делается модель в высоком разрешении. Она создается не только для демонстраций, чтобы показать красивую картинку в лекции или на презентации, но и как важный исследовательский инструмент. Она позволяет видеть детали до сотых долей миллиметра, такие, которые наш глаз уже не различает. Это не просто дает качество изображения, а позволяет делать разные измерения, недоступные для обычных методов. Например, глубину вырезывания букв на камне вы с помощью обычных инструментов не измерите.

— А почему это важно измерить?

— Это помогает выяснить, относятся ли к одному и тому же документу его фрагменты, которые оказались в разных музеях. По разным причинам вы не можете их соединить или они просто не сходятся. Допустим, один из верхней части, другой из нижней, а вы предполагаете, что это может быть один и тот же документ. И тут вам нужно сравнить все его материальные характеристики.

— Один ли человек писал, с одинаковым ли углублением давил? И тогда вы можете прочитать текст целиком?

— Да, одинаково ли он вырезывал буквы, или это другой резчик? В этом случае 3D-модель надписи — крайне полезный инструмент. Или есть еще такой метод, как управление светом. Для того чтобы текст, который плохо читается, потому что сильно стерся, можно было прочесть, вам часто нужно повысить контрастность, но это тоже делается искусственным образом. На модели это делается легко. Можно еще подсветить, сделать такой косой свет, который выделяет все неровности. И тогда можно прочесть то, что на камне не видно.

— Были ли такие примеры?

— Может быть, самый известный случай, о котором довольно много говорили в последние годы, относится не к греческой эпиграфике, а к русской. Алексей Гиппиус смог прочесть, используя модель, надпись на одном из соборов, в которой перечислялись убийцы Андрея Боголюбского. Убийцы Андрея Боголюбского перечислены и в летописи, но там дан неполный список, а на этой надписи был полный список. И по оригиналу он смог прочесть только половину надписи, потому что вторая половина была затерта и повреждена. Но с помощью анализа модели удалось прочесть весь текст целиком. В античной эпиграфике такие примеры тоже встречаются.

— А кто у нас в России работает с этими методами?

— В мире сейчас несколько таких групп, которые работают с эпиграфическими моделями. Я сотрудничаю с группой, которая, на мой взгляд, принадлежит к числу лучших. Ее возглавляет Юрий Свойский. И благодаря этому сотрудничеству нам удалось уже отснять в разных музеях и потом на основании этих снимков составить модели для почти двухсот надписей. И в будущем мы планируем этот проект расширить. Предварительные договоренности со многими музеями есть. Наша цель — создать, так сказать, виртуальный лапидарий Северного Причерноморья, создать трехмерные модели для всех надписей, которые когда-либо были найдены в Северном Причерноморье. Это будет как бы такое иллюстративное приложение к корпусу надписей Северного Причерноморья.

Это очень важно еще и потому, что даже музеефикация найденных надписей не гарантирует их от исчезновения. Скажем, до появления моделей самым совершенным способом копирования надписей считался эстампаж. Это такой специальный способ, который позволяет получить очень точный оттиск поверхности на специальной плотной бумаге. И все эпиграфисты старались изготавливать эстампажи.

Самая большая в мире коллекция эстампажей греческих надписей хранится сейчас в Берлин-Бранденбургской академии в Берлине. Она собиралась с начала XIX века и насчитывает около 70 000 экземпляров. Так вот, из оригиналов этих надписей сейчас пропало 20%. То есть для 80% вы можете поехать и посмотреть оригинал, а для 20% — уже нет. Остались только копии в виде эстампажей. Поэтому модель в случае исчезновения оригинала в какой-то мере поможет его заменить. Ну и кроме того, будущий лапидарий важен еще тем, что исследователи получат довольно простой доступ к оригиналам надписей, собранных в одном виртуальном месте.

Видеоверсию программы см.:

otr-online.ru/programmy/gamburgskii-schet/kak-rabotayut-cifrovye-metody-dlya-rasshifrovki-drevnih-tekstov-50887.html

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

См. также: