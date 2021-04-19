ТрВ № 8 (327) за 2021 г.: Кто же полетит на Марс?

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 327 от 20 апреля 2021 года в PDF
Анонс номера
«Темное прошлое» Гагарина
Антон Первушин о «приглаженной» биографии первого космонавта советских времен и постперестроечных «разоблачениях» — стр. 4
Конкурс РАН для юных физиков и астрономов
Беседа с организаторами и примеры задач — стр. 5
Атака клонов и эректильная дисфункция
Мария Лазебная и «Диссернет» продолжают рассказывать о фальсификациях в медицинских науках — стр. 6–7
Любовная лимнология
Захар Слуковский посвящает свою статью весне в Заполярье — стр. 8–9
Неизвестный в Союзе провозвестник западной фантастики
Александр Речкин о 135-летнем юбилее Олафа Стэплдона — стр. 10–11
Верные избиратели не торопятся вакцинироваться
Василий Власов о «странностях» статистики — стр. 11
Беспокойный неведомый сосед
Юлия Черная об исследованиях летучих мышей Алексея Маслова — стр. 14–15
О солидарности, гибели динозавров и Фудзияме
Наталия Демина о том, как отмечали 13-летие ТрВ-Наука, — стр. 16