Малоизученный сосед

Летучие мыши — наши давние соседи. Когда-то мы делили с ними пещеры. Да и позже они с удовольствием селились в наших церквях, склепах и сараях. Но несмотря на долгое соседство, эти животные так и остались для нас тайной. Сейчас интерес к летучим мышам повышен. Именно они оказались источником нового коронавируса COVID-19, который повлиял на жизнь миллиардов людей по всей планете. Ученые заявляют, что эти милые создания, и без того окруженные огромным количеством мифов и предрассудков, — опасный резервуар для новых заболеваний.

Недавно в Новосибирске прошла Школа для исследователей летучих мышей — проект по обучению волонтеров. Провела школу молодая организация — экспедиционный клуб «Образ жизни», которая, наряду с акциями по спасению летучих мышей, занимается научными исследованиями. Руководителя этой организации, мл. науч. сотр. Института систематики и экологии животных СО РАН, президента Экоклуба НГУ Алексея Маслова, мы попросили рассказать о том, что известно о летучих мышах Сибири и что пока остается неизученным. Для написания статьи и подготовки интервью использовалась научно-популярная лекция Маслова в Институте цитологии и генетики СО РАН.

Несмотря на широкое распространение летучих мышей (они обитают на всех материках, кроме Антарктиды) и частоту встречаемости (это второй по численности отряд млекопитающих после грызунов), рукокрылые остаются одним из самых малоизученных отрядов млекопитающих. Например, для многих летучих мышей остается открытым вопрос, где именно они зимуют.

Будучи студентом и членом Экоклуба НГУ, Алексей активно участвовал в проектах, связанных с пещерами: чисткой пещер, экологическим просвещением населения и, конечно, биологическими исследованиями.

«С последним, надо признать честно, были сложности. Работа в пещерах — это почти гарантированно работа с малоизученными видами, что естественно для экосистем с высоким уровнем эндемичности. При этом на территории Новосибирской области пещер практически нет. Поэтому большинство исследователей в нашей области отправляется в более богатые на пещеры горные регионы: Саяно-Алтай, Хакасию, Казахстан и Среднюю Азию. При этом пещеры Новосибирской области остаются белыми пятнами. В Барсуковской пещере, крупнейшем за Уралом месте зимовки рукокрылых (около трех тысяч особей), учет велся после долгого перерыва еще одним экоклубовцем, Денисом Васеньковым. Но он защитился, пере­ехал в Москву, и учеты вновь прекратились. Существуют пещеры, в которых зоологи не бывали в течение последних 50–60 лет. Недавно впервые обследовались полости Кемеровской области (Гавриловские пещеры, штольня в горе Копна, пещера Вагановская), везде обнаружены зимующие летучие мыши».

Алексей рассказывает о трех особях двухцветного кожана (Vespertilio murinus), перезимовавших в пещерах Новосибирской области в этом году. Оказывается, всех трех он лично подсадил в эти самые пещеры: «Они были подобраны жителями города, долго отходили и росли. Выпускать их на улицу под первый снег было негуманно. Поэтому мы решили отвезти их в пещеру на зимовку». Двухцветный кожан — самый массовый вид, если судить по летним отловам. К сожалению, нормальной оценки численности этого вида нет. Но, как уверяет Алексей, встречается вид примерно в 2–3 раза чаще, чем все остальные: «Летучая мышь, которую вы встречаете в городе, с вероятностью 99% — самка или сеголеток (молодняк текущего года. — Прим. ред.) двухцветного кожана». Но тут же добавляет, что только в этом году у него уже два исключения из только что озвученного правила: самец двухцветного кожана, который неудачно зазимовал в городе Омске, и прудовая ночница, которая обычно не зимует в городе, но была найдена в Новосибирске после первого снега. И хотя зимовать двухцветный кожан предпочитает не в городах, в теплое время года он с удовольствием использует человеческие постройки для дневного отдыха и для выращивания потомства. В Средней Азии, согласно некоторым исследователям, благодаря свое­образным кладбищам (глиняным мини-городам в тихом месте), ставшим любимой дислокацией двухцветного кожана, популяция этих летучих мышей значительно выросла. Впрочем, по мнению Алексея, которое разделяют и многие археологи, нам с летучими мышами нравятся примерно одинаковые строения и пещеры. Так что мы давние соседи! Именно поэтому в пещерах, заселенных древними людьми, часто находят останки летучих мышей и минеральный след их экскрементов. «Конечно, наши пещеры были привлекательны для этих ночных хищников. Мало того, что нам нравятся схожие условия, так еще и люди выбрасывали рядом с пещерой остатки своей пищи, что, естественно, привлекало насекомых — основную еду летучих мышей», — поясняет Алексей.

Где же зимует двуцветный кожан? Если в городах и пещерах мы находим лишь единичные примеры, то куда устремляются тысячи животных, живущих рядом с нами летом? Как оказалось, точный ответ не найден. Где же зимуют сибирские кожаны? «Где-то в предгорьях Тянь-Шаня. Этот вариант был предложен еще в 1950–1960-е годы. И с тех пор более точной информации у нас нет, — рассказывает Алексей. — Благодаря активному кольцеванию летучих мышей в Европе, мы знаем, что этот зверек может пролететь тысячу — полторы тысячи километров. Доказанный на сегодняшний день рекорд — 1537 км. То есть они способны летать на достаточно значительные расстояния».

Конечно, у нас, слушателей времен пандемии коронавируса, в воображении тут же возникли общие зимовки китайских и российских мышей, которые обмениваются своими патогенами, опасными для человека. Маслов нас успокаивать не стал: теоретически такие зимовки возможны. И летучие мыши на наших территориях тоже обитают схожие. Есть только один вид, который живет у нас, но не встречается в Китае, — ночница сибирская. Впрочем, вполне возможно, что китайские таксономические обзоры «не успели» за обновлением систематики этой группы видов.

В поиске мест зимовки Алексей большие надежды возлагает на изотопные методы. По концентрации в шерсти тяжелых изотопов водорода и кислорода через 2–3 года он надеется получить дополнительные данные о путях миграции двухцветных кожанов.

Одно из самых известных мест зимовки рукокрылых в Сибири — Барсуковская пещера (Маслянинский район Новосибирской области, в 5 км от села Пеньково). Пещера представляет собой коридор, уходящий вниз, с тремя гротами в нижней части. В гротах всю зиму влажность держится около 95%, температура в начале зимы — 7–8 °C, к концу зимы опускается до 5 °C. Всего в пещере зимует 6 видов рукокрылых: длиннохвостая ночница (Myotis frater), прудовая ночница (M. dasycneme), сибирская ночница (M. sibiricus), восточная ночница (M. petax) большой трубконос (Murina hilgendorfi), а также единичные особи бурого ушана (Plecotus ognevi). Но из-за большого количества трещин в потолке и узких ходов, уходящих в сторону, исследователи не могут назвать точное количество зимующих зверьков. Примерно 70% всех зимующих в пещере рукокрылых — восточная ночница. Больших трубконосов не менее ста особей. Говоря об этом виде, Алексей решается поделиться с нами несколькими своими наблюдениями: «Пока это лишь наблюдения на грани статистической достоверности, — подчеркивает он. — Но похоже, что трубконосы больше, чем другие виды, подвержены грибковым заболеваниям и в меньшей мере паразитам». Кроме того, Алексей предполагает, что трубконос способен просыпаться во время зимовки и подкрепляться насекомыми, зимующими в той же пещере.

У многих летучих мышей известна способность просыпаться среди зимовки. Так, самец в условиях Сибири способен просыпаться среди зимовки и оплодотворять самочек. Правда, количество таких пробуждений ограничено. Самки же, в свою очередь, способны хранить половой материал самца больше сезона и сами решают, беременеть ли им и когда именно. Такой подход очень экономит драгоценные яйцеклетки.

Если мышь сочла условия благоприятными, она беременеет и с другими беременными родственницами собирается в маленькой пещерке. Некоторые виды, например остроухая ночница, любят собираться большими — более тысячи особей — летними выводковыми колониями. «Как правило, эти пещеры непригодны для зимовки, — рассказывает Алексей. — Они хорошо проветриваемы, там есть много арок, надежно защищенных от хищников, что важно для выведения потомства. Известно, что эти летучие мыши способны пролететь 50–60 км между местом зимовки и местом выведения потомства». Где именно зимует большинство этих животных из алтайской популяции, тоже пока остается тайной.

Почему ученым так важно знать, где именно зимуют летучие мыши? «Места зимовки критичны для популяции, — поясняет Алексей. — Алтайская популяция —это своеобразный островок, сохранившийся со времен последнего оледенения, где для остроухих ночниц нашлись зимовочные и летние убежища. В условиях Алтая следующая подходящая пещера может находиться уже на 500 км южнее, в Казахстане. Кроме того, мы наблюдаем уменьшение численности вида и в Сибири, и в Европе. Это связано как с инфекциями, так и с разрушением мест обитания и зимовки. Печальна потеря любого биологического вида, но малоизученные — это не только потеря для биосферы, но и для науки. При этом сибирские и казахстанские изоляты представляют особый научный интерес».

Остроухая ночница (Myotis blythii) — европейский вид, занесенный в Красную книгу РФ. Для Алтая это самая крупная летучая мышь региона, у нее примечательная мордочка и светлый пушистый мех. Алексей уверяет, что эта летучая мышь обладает такой примечательной внешностью, что отличить ее смогут не только профессионалы, но и все, кто мало-мальски интересуется окружающим миром. Тем не менее даже о таком примечательном виде известно, как оказалось, довольно мало.

Пару лет назад команда Алексея окольцевала около 50 летучих мышей из 1,5 тысяч, находящихся в пещере недалеко от места впадения реки Иня́ в Чары́ш. Несмотря на небольшой объем окольцованных особей, трех из них той же зимой обнаружили на зимовке в Тигирекском заповеднике. Это было первое подтверждение зимовки мышей из этой пещеры в пещерах Тигирекского заповедника.

Еще одно направление работы с летучими мышами — это учеты рукокрылых в заброшенных шахтах. «Такие исследования проводятся очень редко. Для работы нужны и знания зоо­логии, и навыки спелеологии. Нам удалось создать уникальную команду. У нас даже геолог есть, который может предупредить об опасности отдельных участков шахты», — с гордостью говорит Алексей. Обычно шахты не подходят для зимовки рукокрылых: это продуваемые коридоры, в которых зимой держится та же температура, что и на улице. Но иногда шахта соединена с пещерой, и это кардинально меняет температурный режим. Зимовка в одной из таких штолен в Кемеровской области была обнаружена случайно. «Мы просто заночевали рядом и решили „по случаю“ проверить штольню. Оказалось, действительно, там зимует колония из 250 рукокрылых, включая краснокнижные для Кемеровской области виды».

Далеко не столь радужен рассказ Алексея о зимовке рукокрылых в заброшенных вольфрамовых рудниках Алтайского края. Зоологи знают о зимовке летучих мышей там только по косвенным признакам — осенним и летним наблюдениям, найденным трупам животных. Зимняя экспедиция пока только в планах. От зимней экспедиции Алексей ожидает получить неутешительное подтверждение своих опасений, что летучие мыши не способны отличить промерзающую насквозь шахту от удачной пещеры. «Это не та ситуация, где возможно обучение, — поясняет он. — Стукнуло минус сорок. Летучие мыши либо умирают сразу, либо пытаются найти другое жилье. Есть неподтвержденные свидетельства, что иногда это удается. Но в таких случаях речь идет о близкорасположенных пещерах, с расстоянием между ними в десятки-сотни метров. В нашем же случае до ближайших подходящих пещер — десятки километров. Так что мыши, выбравшие этот заброшенный рудник для зимовки, буквально обречены на гибель». Маслов надеется, что если зимние учеты подтвердят большое количество зимующих рукокрылых, то удастся организовать проект по переоборудованию шахт в места зимовки летучих мышей. Подобный опыт есть у экологических организаций Англии и Франции. Они активно переоборудуют старые доты в зимние убежища для рукокрылых. К тому же такие «искусственные зимовки» позволят ученым исследовать динамику зимовки (как и зачем во время зимовки мыши перемещаются), узнать о влиянии различных факторов на эффективность зимовки. Все эти исследования крайне затруднительно проводить в естественных пещерах. Ведь туда зачастую, в отличии от шахт, нет нормальных дорог, а значит, тяжело регулярно навещать место зимовки, невозможно стоять в полный рост и физически тяжело вести наблюдения и пользоваться аппаратурой.

Конечно, не обошли мы и вопрос о различных заболеваниях, которыми болеют и которые переносят летучие мыши.

В 2006 году ученые в США описали у летучих мышей так называемый «синдром белого носа». На 2012 год этот синдром уничтожил от 5,7 до 6,7 млн летучих мышей в Северной Америке. В 2008 году количество летучих мышей в некоторых пещерах сократилось более чем на 90%. Оказалось, что во время спячки летучие мыши могут стать жертвой грибка Pseudogymnoascus destructans. Этот грибок заставляет зверька становиться активнее и сжигать драгоценный жир, необходимый для выживания зимой. Для восполнения энергии летучие мыши выходят на охоту, однако в это время года им сложно найти пропитание. В итоге животное умирает от изнеможения. Позже выяснилось, что этот грибок есть и на территории Азии и Европы. Однако у нас не столь высока связанная с ним смертность. Генетические исследования показали, что грибок, скорее всего, был перенесен в Северную Америку из Европы, возможно, на снаряжении спелеологов, путешествующих по миру. Как заметил лектор, для спелеологов это вывело на новый уровень нормы обеспечения биологической безопасности при посещении пещер.

Грибок подтвержден молекулярно-генетическими анализами и у сибирских летучих мышей. Но к такому уровню летальности, как в Америке, не приводит. В чем дело, в мышах? В грибке? Или в небольшой разнице температур (1–1,5 °C) в пещерах, где зимуют мыши? Алексей признается, что есть очень интересные исследования у его коллег, но они пока не опубликованы.

Что касается COVID-19, то группа профессора Александра Шестопалова (ФИЦ фундаментальной и трансляционной медицины СО РАН) в настоящее время проводит исследование проб, взятых у летучих мышей Новосибирской и Кемеровской областей, Алтайского края. Уже проанализировано больше 140 проб, в них COVID-19 не обнаружен. Впереди — исследование на остальные имеющиеся в пробах вирусы.

На прощанье Алексей Маслов еще раз подчеркнул, что степень изученности летучих мышей такова, что любые сведения будут полезны специалистам. Поэтому он призвал своих слушателей и наших читателей фотографировать встреченных рукокрылых и выкладывать на сайт iNaturalist. Сайт далеко не всегда верно определяет выложенное животное, но специалисты регулярно корректируют определение и пользуются данными о распространении рукокрылых. Желательно фотографировать животное с разных ракурсов с максимальным приближением и с использованием масштаба (линейки, спичечного коробка и т. д.). Для начинающих исследователей рукокрылых экспедиционный клуб «Образ жизни» недавно провел целую школу. Волонтеров учили не только определять зверьков, но и тому, как правильно организовывать работу в пещерах, обращаться со специальным снаряжением, включая ультразвуковые микрофоны для обнаружения летучих мышей. Несколько десятков энтузиастов прошли обучение в этой школе, и можно надеяться, что со временем это качественно повысит уровень наших знаний об экологии летучих мышей Сибири.

Юлия Черная

Bats in the Anthropocene: Conservation of Bats in a Changing World, под ред. Christian C. Voigt, Тigga Kingston, 2016, Kindle Edition Крускоп С. Летучие мыши. Происхождение, места обитания, тайны образа жизни, 2013, Фитон+ Стрелков П. В поисках летучих мышей, 2007, Санкт-Петербург Запись лекции в ИЦиГ СО РАН — youtube.com/watch?v=H_fc6qFTI2M

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