О солидарности, гибели динозавров и Фудзияме

Наша газета обрела свое второе рождение 1 апреля 2008 года, когда по инициативе астрофизика Бориса Штерна городской «Троицкий вариант» за короткое время стал общероссийской научно-популярной газетой.

17 апреля 2021 года в гостеприимном Сахаровском центре1 состоялось празднование 13-летия газеты. В прошлом году традиционные лекции пришлось отменить из-за COVID-19, но в этот раз многие коллеги уже привились, и желание видеть друг друга было так велико, что решили не думать о пандемии хотя бы несколько часов.

В самом начале вечера главный редактор Борис Штерн дал слово представителю студенческого журнала DOXA ­Елизавете Жихаревой: «Сегодня я прошу вас подписать личные поручительства за моих друзей — редакторов DOXA, которых обвинили по 151 ст. УК РФ за призывы несовершеннолетних к участию в массовых мероприятиях из-за того, что в январе 2021 года они сняли видеоролик, в котором сказали, что исключения студентов из университетов по политическим причинам недопустимы. К нам обращаются студенты по этому поводу, и DOXA делает эти проблемы видимыми. В журнале есть небольшое подразделение DOXA-ОВД, которое собирает деньги на выплату штрафов студентам. Прошли обыски и допросы четверых участников этого видеоролика Армена Арамяна, Аллы Гутниковой, Натальи Тышкевич и Владимира Метёлкина. С ними поступили подло, им оставили всего лишь одну минуту, с 23:59 до 0:00, для того, чтобы покинуть дом. По сути, этот хитрый ход является домашним арестом, но по документам это ограничение некоторых действий (более мягкая мера), и из-за такой уловки… эта мера, насколько я знаю, не засчитывается как домашний арест при вынесении решения по уголовному делу. Личные поручительства дадут моим друзьям шанс на смягчение меры пресечения».

В свою очередь Борис Штерн присоединился к этой просьбе Елизаветы, отметив, что надо помогать всем, кто попал в беду, особенно коллегам. «В этом случае должна работать наша цеховая солидарность». В итоге за журналистов из DOXA было подписано несколько десятков личных поручительств. Если вы тоже хотите это сделать, то посмотрите информацию о точках сбора на странице doxajournal.ru/uni/call_for_action.

В первой части главный редактор рассказал о нашем издательстве, в котором вышло уже несколько его книг: «Прорыв за край мира», «Ковчег 47 Либра», «Ледяная скорлупа» и «Феникс Сапиенс». Первая книга опубликована с цветными иллюстрациями, что выгодно отличает ее от других изданий. Самая главная проблема — как книги распространять. Тем не менее Борис Штерн хочет расширить книгоиздательскую деятельность и приглашает авторов, заинтересованных в качественном и недорогом издании их книг.

Во второй части вечера перед слушателями выступили Андрей ­Журавлёв, докт. биол. наук, профессор кафедры биологической эволюции биофака МГУ («Вымерли ли динозавры?»), и японист Александр Мещеряков, докт. истор. наук, профессор, гл. науч. сотр. факультета гуманитарных наук Института классического Востока и античности НИУ-ВШЭ («Фудзияма как национальный символ Японии»), подробное изложение докладов вы увидите в следующем номере газеты. К сожалению, заявленный рассказ «Планы на Марс и Луну через 60 лет полета Гагарина» Антона ­Первушина не состоялся, так как Антон не смог приехать по личным причинам.

В этот раз на торжество пригласили наших читателей-благотворителей, тех, кто поддержал газету во время краудфандинга. На вечер смогли приехать лишь несколько человек, они удостоились аплодисментов, но мы признательны всем, кто помогает нашей газете!

Михаил Гельфанд и Алексей Огнёв

Видеозапись

Наталия Демина

Фото Н. Деминой и М. Борисова

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Дорогие друзья!

1 декабря 2020 года в ТрВ-Наука появилась статья под названием «Кибернетика опять лженаука?».

Она появилась в ответ на то, что в новой номенклатуре научных специальностей ВАК исчезла наука кибернетика. Такое уже было в истории: в начале 1950-х годов, действительно, в советской печати кибернетику называли «реакционной лженаукой». И лишь благодаря усилиям выдающихся ученых того времени она была реабилитирована: в 1955 году в журнале «Вопросы философии» появилась статья С. Л. Соболева, А. И. Китова, А. А. Ляпунова «Основные черты кибернетики», а в 1958 году в новом издании «Большой советской энциклопедии» появилась статья «Кибернетика» А. Н. Колмогорова.

Сейчас всё было не так драматично, но статья в «Троицком варианте» сыграла большую роль, как и действия Совета Общества научных работников (ОНР). Члены Совета ОНР Сергей Шишкин и Евгений Онищенко, которые регулярно мониторят общественные обсуждения на федеральном портале проектов правовых актов, вовремя заметили начало обсуждения приказа министра о новой номенклатуре ВАК, и в итоге в обсуждении приняли участие десятки и сотни людей: члены кафедр теоретической и математической кибернетики МГУ, СПбГУ и НГУ, сотрудники институтов РАН, включая дирекцию, и просто специалисты. Вместо объяснения сути дела мы просто адресовали людей к статье в «Троицком варианте».

И правда победила! В новой номенклатуре специальность под номером 1.2.3 называется «Теоретическая информатика, кибернетика».

Мораль: в наше время «Троицкий вариант» так же влиятелен и судьбоносен для нашей науки, как в 1950-е годы журнал «Вопросы философии» и БСЭ!

С днем рождения, «Троицкий вариант»!

Александр Фрадков,

докт. техн. наук, профессор, зав. кафедрой теоретической кибернетики СПбГУ

1 Минюст РФ внес «Общественную комиссию по сохранению наследия академика Сахарова» (Сахаровский центр) в реестр организаций, выполняющих функцию иностранного агента. Это решение СЦ обжалует в суде.

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