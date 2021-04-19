Верные избиратели не хотят вакцинироваться

Нежелание россиян вакцинироваться — загадка. Весь мир удивляется: почему в России, где была зарегистрированная вторая в мире вакцина, вакцинировано так мало людей? Известно, что Россия — страна с довольно образованным населением, которое в большинстве своем, что называется, мыла не ест, умеет брать кредиты и неплохо их отдает, умеет накопить денег на отдых в Турции или Египте. И людей, отрицающих вакцинацию вообще, обозначаемых как антиваксеры, в России тоже немного — это вполне маргинальная группа, как бы много про нее ни говорили.

Чаще других предлагается следующее объяснение нежелания вакцинироваться: россияне с недоверием относятся к действиям и рекомендациям государства, и если государство СССР объявило «Продовольственную программу», значит, продовольствия не будет; объявили «Жилищную программу» — жилья нет; сказали, что налоги повышать не будут, — значит, повысят; сказали, что пенсионный возраст повышать не будут, — значит, повысят. В других странах та же закономерность: чем меньше доверия к правительству, тем больше «вакцинный скептицизм».

Но в России ведь есть целые регионы, где доверие правительству, судя по результатам голосования на выборах, очень высокое. Наверное, там доверяют и призывам правительства вакцинироваться, и уровень вакцинации выше? Это предположение можно проверить. Сергей Шпилькин предоставил результаты выборов президента России в 2018 году, и процент проголосовавших в каждом из регионов нам известен. Министерство здравоохранения планирует распределение вакцин в регионы России в соответствии с численностью лиц, подлежащих первоочередной вакцинации.

Рисуем график, считаем регрессию. Вуаля: чем выше поддержка действующего президента на выборах, тем ниже доля вакцинированных от числа тех, кому вакцинация положена. Можно, конечно, предположить, что в регионы, где поддержка действующего президента высокая, фактически выделяют меньше вакцины, но это было бы против здравого смысла. Изощренный в региональной статистике Сергей Шпилькин высказал предположение, что зависимость возникает из-за небольшого числа северокавказских регионов, где высокая смертность и, соответственно, может быть плохое отношение к вакцинации. Как мы видим, зависимость сохраняется и при удалении шести регионов, расположенных справа на графике. Более того, в регионах с высокой поддержкой действующего президента избыточная смертность действительно выше, но зависимость эта слабая, а зависимости частоты вакцинации от избыточной смертности почти нет.

Значит, все-таки действительно так: чем больше поддержка на выборах, тем меньше доверия. Может быть, причина в том, что люди в регионах с высокой поддержкой президента из опыта своей жизни знают, как она сформировалась? Обратимся опять к данным Сергея Шпилькина. На втором графике видно, что чем больше «поддержка президента», тем выше оценка количества вброшенных голосов. Если 9 из 10 граждан в регионе так или иначе соприкасались с манипуляциями на выборах, то, естественно, у них мало доверия к предлагаемой вакцинации. В этих же регионах России и вышки сотовой связи разрушают, несмотря на заверения правительства о том, что оно не работает на Гейтса и не «чипирует вакциной». Доверие неотделимо от репутации.

Василий Власов,

докт. мед. наук, вице-президент Общества специалистов доказательной медицины

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