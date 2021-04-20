Темная сторона науки: сага о поглощении крупнейшего фармакологического вуза России — 2

Как создатели диссертаций-клонов почти убедили Экспертный совет ВАК по медико-биологическим и фармацевтическим наукам, что Тюмень — это Краснодар

Пролог: давным-давно в одной академии в горах Кавказа…

Волгоградские рейдеры от науки быстро и тихо сделали Пятигорскую академию частью «империи» ВолгГМУ1 по зарабатыванию денег. Однако супруги Татьяна Орловская и Вячеслав Челомбитько — сотрудники, которых новое руководство выжило из получившегося филиала ВолгГМУ, — не сложили оружие. Они занялись исследованием диссертаций, каковые выпускал свежеиспеченный диссовет Д 208.008.09 под руководством нового директора филиала Всеволода Аджиенко. И вскоре к качеству этих работ возникли серьезные претензии — совет оказался фабрикой по производству «клонов» диссертаций.

Эпизод 2. Атака клонов

Часть 1. «Я простая мошка, и мне надоело»

Объектом первого расследования профессоров Орловской и Челомбитько стала работа Элины Григорян2, чьим научным руководителем был доктор фармацевтических наук Сергей Парфейников3, член диссовета Д 208.008.09 и сотрудник кафедры В. Л. Аджиенко. Что любопытно, соискательница в 2008 году с отличием окончила Пятигорскую академию, а на момент защиты диссертации была руководителем организации4, которая работала в сфере образования, — Межрегионального центра профессиональной послевузовской подготовки и повышения квалификации специалистов «Развитие».

Чем же примечательна эта диссертация?

Оказалось, что Элина Григорян отлично перемещает цифры во времени и пространстве. Например, на стр.109–111 текст диссертации частично совпадает с материалом на сайте журнала «Санаторно-курортная отрасль»5. При этом данные за 2011–2014 годы, которые представлены в статье, без каких-либо изменений в работе Григорян превращаются в данные за 2015–2020 годы. При «клонировании» текста другого источника — диссертации Базаркиной О. В. (2004)6 — числа за 2000–2005 годов представлены как данные за 2010–2012 годы. Кроме того, Элина Григорян «омолодила» и библиографию своей диссертации — в 33 случаях год издания источника литературы был изменен на более поздний.

По итогам изучения диссертации профессор Челомбитько обратился с заявлением в Минобр­науки России — на тот момент Григорян еще не успела получить диплом о присвоении ученой степени кандидата наук. Высшая аттестационная комиссия спустила заявление на рассмотрение обратно в родной диссовет, где его — удивительно, правда? — единогласно отклонили. Когда дело дошло до Экспертного совета ВАК, Элина Григорян подала заявление об отзыве своей диссертации, и в ноябре 2016 года решение о присуждении ей ученой степени было отменено7. Поводом к «отречению» Григорян, с работы которой началось расследование деятельности пятигорского диссовета, стало пристальное внимание экспертов «Диссернета» к научным трудам всех «аджиенковцев», о чем мы подробнее расскажем дальше. Пока отметим, что, по мнению соискательницы, дело было вовсе не в качестве работы.

Элина Григорян: «Всё это надо не у меня спрашивать, а у тех, кто писал анонимки. Дело было не во мне — я простая мошка, и мне надоело, я больше не захотела участвовать в склоках и грязных играх и ушла красиво. Давайте другие работы проверим — в моей работе заимствований не больше. Всё это было сделано, чтобы снять директора вуза (В. Л. Аджиенко. — М.Л.), вот и всё».

Однако профессор Иван Тюренков8, входивший в диссертационный совет ПМФИ по специальности «управление, экономика фармации», с ней не согласен:

Иван Тюренков: «Я бы выделил одну слабую диссертацию, абсолютно недостойную — Григорян. Я считаю, что когда слабая кандидатская работа выносится на совет, в этом виноват научный руководитель — с диссертантом не было проведено необходимой подготовки. И если видно, что виноват не соискатель, а его руководитель, встает вопрос кого наказывать. Руководителя не накажешь, а если проголосуешь против — это будет избиение бедного диссертанта. Поэтому я и не голосовал против, хотя говорил, что недостатков много и непонятно, почему такая работа вообще была вынесена на защиту. Там «ни коня, ни воза» — нет концепции, методы не совсем адекватны поставленным задачам и так далее. Ну и кто тут виноват? Конечно, руководитель».

Получить комментарии самого С. А. Парфейникова нам не удалось.

Воронеж становится Армавиром, а Тюмень — клоном Краснодара

Диссертации-клоны, единожды стронутые с места, посыпались как домино. А их создатели бойко взялись отстаивать свои суперспособности по управлению временем и пространством.

Второй случай, который раскрыли супруги Орловская и Челомбитько, — работа аспиранта Александра Селюка9. Этот птенец гнезда, то есть кафедры Аджиенко, защищался под руководством заместителя председателя пятигорского совета, доктора фармацевтических наук Ирины Андреевой (Айро). И проявил в борьбе за свое научное звание куда большее упорство, чем «мошка» Григорян.

В июне 2016 года профессор Челомбитько подал заявление о лишении Селюка ученой степени. Это заявление, как и в истории с Григорян, тоже было спущено в диссовет, где его по прежней схеме единогласно отклонили с не имеющей отношения к делу отсылкой к статьям ГК РФ об авторских правах и свободе использования информации.

Соискателю удалось выстоять и на Экспертном совете ВАК в конце весны 2017 года — фактически он убедил присутствующих, включая ученого секретаря совета Константина Гуревича, в возможности путешествий одних и тех же данных во времени и пространстве. Особенно рьяно защищала диссертанта доктор фармацевтических наук Наталья Дмитриевна Бунатян (она и сейчас входит в новый состав Экспертного совета). Однако, на беду диссертанта, при рассмотрении в следующей инстанции — на Президиуме ВАК в июне 2017 года — в процесс вмешался член президиума Михаил Гельфанд.

В частности, он довел до сведения членов ВАК, что цифры по Тюменской и Челябинской областям в работе Селюка превратились в данные по Краснодарскому краю (стр. 24 и 31 диссертации). Дальше — больше. На стр. 98–99 диссертант поменял 2003 год на 2013-й, но выдал данные по Екатеринбургу и Воронежу за Краснодар и Армавир, не изменив ни одной цифры.

Затем география стала еще шире — на стр. 89–97 текст диссертации дословно совпадает с работой Юлии Лысак (2008). При этом данные, полученные на Украине в январе — июне 2008 года и в 2010 году, выданы за исследования по Краснодарскому краю на январь — июнь 2014 года с сохранением всего цифрового материала.

Объяснить столь фантастические искривления пространства и времени соискатель не сумел, на что председатель ВАК профессор В. М. Филиппов заметил: «Мне кажется, профессор Гельфанд лучше знает вашу диссертацию, чем вы». В итоге этот обладатель диссертации-клона был лишен ученой степени10 — несмотря на поддержку Экспертного совета. Мы обратились к профессору Гуревичу с просьбой пояснить, чем была вызвана такая симпатия совета к соискателю, но ответа не получили.

Двух описанных случаев плагиата и подлога хватило для того, чтобы Министерство образования и науки в сентябре 2017 года закрыло горе-диссовет11. Стоит отметить, что с таким решением согласились даже некоторые члены проштрафившегося диссовета. Например, профессор ПМФИ Эдуард Оганесян12 назвал такой итог закономерным:

Эдуард Оганесян: «Доказательная база у ВАК была достаточной, чтобы закрыть совет, поскольку в работах был обнаружен плагиат. Я не читал сами диссертации, так как они не по моей специальности. Но когда руководитель соискателя — профессор, доктор наук, полагаешься на его компетентность и совесть. Сейчас даже самая примитивная статья должна быть проверена на плагиат, чего раньше не было. И дело даже не в том, что изменились принципы работы. Просто теперь кто ни попадя берет аспиранта и кто ни попадя хочет быть кандидатом наук. Я член совета с самого первого его дня, с 1985 года, и мне, конечно, обидно. Но паршивая овца всё стадо портит».

Мы полностью разделяем негодование господина Оганесяна, но хотим напомнить, что по всем «завернутым» диссертациям каждому члену совета перед заседанием присылали экспертные материалы, что не помешало ученым мужам единогласно отклонить все заявления о лишении степеней.

«Раздиссертачивание» соискателей, которые защитились в скандальном совете, и выяснение новых удивительных фактов продолжилось и после его разгрома. О том, как собрать один Воронеж из девяти больниц Пятигорска, и каких еще выдающихся результатов добился В. Л. Аджиенко, — в нашем следующем выпуске.

Мария Лазебная

Продолжение следует

Материал подготовлен в рамках проекта «Диссернета» о фальсификациях в медицинских науках

1 Цирулева Ю. Темная сторона науки // ТрВ-Наука, № 326 от 06.04.2021.

2 РОСВУЗ. Диссеропедия российских вузов — rosvuz.dissernet.org/cases/133620

3 РОСВУЗ. Диссеропедия российских вузов — rosvuz.dissernet.org/person/117353

4 Официальный сайт МЦ «Развитие» — mc-razvitie.ru/node/20 (дата обращения 12.04.2021)

5 Портрет современного потребителя санаторно-курортных услуг. Или как привлечь клиента в санаторий // С.К.О. от 07.12.2011 — csko.ru/pr/Портрет-современного-потребителя-са/ (дата обращения 12.04.2021)

6 Базаркина О. В. Институциональный подход к изучению рынка лекарственного растительного сырья // Автореферат дисс. кандидата фармацевтических наук. — Москва, 2004 — dlib.rsl.ru/viewer/01002815303 (дата обращения 12.04.2021)

7 Приказ Минобрнауки России от 07.11.2016 № 1417/нк — arhvak.minobrnauki.gov.ru/documents/10179/0/1417nk.pdf/ace604ec-b5d2–4c0d-91d1–2a0e908510d6 (дата обращения: 16.04.2021)

8 Официальный сайт ВолгГМУ — volgmed.ru/ru/depts/list/98 (дата обращения 12.04.2021)

9 Селюк А. А. Разработка методических подходов к управлению сельскими аптечными организациями в современных условиях. Автореферат дисс. кандидата фармацевтических наук. — Пятигорск, 2015 — dlib.rsl.ru/viewer/01005564100

(дата обращения 12.04.2021)

10 Приказ Минобрнауки от 24.07.2017 № 812/нк — arhvak.minobrnauki.gov.ru/documents/10179/0/812нк..pdf/43411765-101b-4804-ad99-455e4c6bdb64

(дата обращения 15.04.2021)

11 Приказ Минобрнауки от 28.09.2017 № 942/нк — arhvak.minobrnauki.gov.ru/documents/10179/0/942..pdf/99e305b3-639b-4ca7-afd3-bc3afdc4e08b (дата обращения 16.04.2021)

12 Официальный сайт ПМФИ — pmedpharm.ru/departments/kafedra_organicheskoy_himii/ (дата обращения: 12.04.2021)

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