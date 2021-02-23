ТрВ № 4 (323) за 2021 г.: Марс в объективе

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 323 от 23 февраля 2021 года в PDF

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Анонс номера

«Острые углы» современной космологии

Борис Штерн о зародышах сверхмассивных черных дыр в молодой Вселенной — стр. 2–3

Пикадоры защищают диссертации

Новое расследование «Диссернета» о чудесном излечении коров — стр. 4–5

«Дух не сломлен, тело в здравии»

Репортаж Наталии Деминой об очередном судебном заседании по делу Юрия Дмитриева — стр. 5

О чем поведает древнейший лед?

Алексей Екайкин рассказывает об экспедициях в Антарктиду и климатическом переходе на Земле около миллиона лет назад — стр. 6–7

«Воплощенный арамейский язык явился к нам»

Сергей Лёзов повествует о зимней лингвистической экспедиции в Турабдин — стр. 8–9

Истоки греческого чуда

Геннадий Горелик размышляет о первопричинах рождения западной философии и науки — стр. 10–11

Павловская сессия глазами очевидца

Воспоминания биолога Юрия Аршавского — стр. 12–13

Казус с майским указом

Лев Боркин и Иван Экономов анализируют волну событий после заседания президентского Совета по науке и образованию — стр. 14– 15