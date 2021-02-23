Чакры коров, или Фантастическая история о зоологической акупунктуре

В ноябре «Троицкий вариант — Наука» рассказывал о прекрасном образце лженаучной работы — «исследовании», посвященном передаче мыслей мертвых крыс живым собратьям. Однако не грызунами-телепатами едиными славны наши псевдоученые. В честь наступления 2021 года, который в Китае считается годом Быка, поговорим о китайской народной медицине и чудесном исцелении коров.

«Бездоказательно, дорогой профессор!»

В декабре 2017 года на сессии по медико-биологическим и аграрным наукам Президиума ВАК случился конфуз. Рассматривалась кандидатская диссертация ветеринара Дмитрия Капралова под названием «Морфофункциональная характеристика биологически активных точек при диагностике и терапии острого катарального послеродового эндометрита у коров в эксперименте». Не первый раз уже рассматривалась. Потому как с этими самыми биологически активными точками всё оказалось не так-то просто. Обнаружились удивительные вещи.

Еще на первом заседании по поводу этой работы в ноябре 2017 года член Президиума ВАК профессор Михаил Гельфанд отметил, что соискатель использует в исследованиях метод электропунктурной диагностики по Фоллю. Это метод экспресс-диагностики в «альтернативной» (то есть ненаучной) медицине, при котором состояние организма определяется прямо по коже с помощью специального прибора. Метод в научном мире не признан, а в США считается мошенническим [1]. О сути метода и его недобросовестном применении в диагностике, лечении и даже обязательном тестировании на наркотики подробно писал журнал The New Times еще в 2013 году [2].

Дальше — больше. Подробно изучив диссертацию, еще один член Президиума ВАК профессор Сергей Бершицкий выяснил, что означенный научный труд больше похож на эзотерический справочник по восточной медицине. На что и обратил внимание Президиума на декабрьском заседании ВАК.

Если верить автореферату [3], исследование Дмитрия Валентиновича Капралова [4] позволило «установить возможность прогнозирования морфофункционального состояния репродуктивных органов коров через биоэнергетический потенциал точек акупунктуры по двум зонам активности. Также выявлены закономерности изменения био­энергетического потенциала у коров до и после лечения. Разработана схема лечения и профилактики эндометрита с применением биостимуляторов и биомодуляторов через биологически активные точки». (Здесь и далее выделения в цитатах наши. — Ю. Ц.)

Автор диссертации объяснял, что, если ввести специальные вещества — «биомодуляторы и биостимуляторы» — в особые «биологически активные точки» (БАТ) на теле коровы, больной орган «получит целительную биоинформацию», «даст резонансный ответ» и в состоянии здоровья коровы наступит улучшение (стр. 26–27). На стр. 23 он пишет: «В данной работе мы экспериментально докажем эффективность диагностики и лечения по биологически активным точкам на примере острого катарального эндометрита у коров».

Однако никакого доказывания не случилось. В работе отсутствуют формулы и описания препаратов, которые нужно вводить в «биологически активные точки», и совсем нет контролей — данных о результатах введения этих же веществ в другие точки, а также о результатах введения в биологически активные точки физиологического раствора вместо «биомодуляторов и биостимуляторов». С веществами вообще возникли затруднения. Оказалось, например, что соискатель считает, что мочевина и мочевая кислота — это одно и то же. И совсем беда со статистическим анализом. Например, в тексте диссертации указано: «…уровень статистической обработки между этими данными соответствовал первому уровню значимости Р≤0,05, что говорит о 95% уверенности различия достоверности данных, а корреляционная зависимость r=0,82 имеет высокую связь» (стр. 65–66).

Кроме того, отдельные фрагменты текста не согласованы и вообще не дают понять, что же хотел доказать автор: «Коэффициент корреляции колеблется, имея среднюю, высокую и сильную прямую, близкую к функциональной связи и подтверждая биоморфологическую правильность нахождения биологически активных точек и их морфофункциональную зависимость друг от друга» (стр. 74).

Но все серьезные недостатки научной работы поблекли на фоне того, что у подопытного рогатого скота внезапно открылись чакры. На декабрьском заседании ВАК профессор Бершицкий зачитал Президиуму самые курьезные моменты спорной работы. Из текста диссертации следовало: «Энергетические центры (чакры) БАТ особым образом выделяют энергию тела: волны, исходящие из чакры, выполняют круговые движения, причем наблюдается левостороннее движение волн. У крупного рогатого скота на поверхности тела, по данным А. В. Казеева (2000), открывается 9 чакр. В результате наших исследований на сагиттальной линии определены две чакральные БАТ» (стр. 28). Таким образом, суть научного исследования состояла в том, что биоинформационная энергия от чакральных точек лечит больные органы животных.

Высокая комиссия сначала смеялась, а после охнула и принялась совещаться, как выйти из неловкого положения — автора-то к присвоению ученой степени рекомендовали еще в ноябре того же года, несмотря на сопротивление профессоров Гельфанда и Бершицкого, 12 голосами против 9, и проект приказа в Министерство образования и науки отправили.

Рекомендацию надо было отзывать, чтобы не потерять лицо и, что даже важнее, не выставить министерство в смешном свете. Решили подготовить письмо тогдашнему заместителю министра образования и науки Григорию Трубникову — с описанием ситуации и просьбой остановить приказ. Однако не успели все расслабиться, как выяснилось, что утром из министерства пришла пачка уже подписанных приказов о присвоении ученых степеней. Комиссия снова охнула, побежали проверять, но, по счастью, приказа, касающегося Капралова, в присланных бумагах не обнаружили.

Однако история на этом не закончилась. Председатель экспертного совета ВАК по зоотехническим и ветеринарным наукам Иван Иванович Кочиш и его заместитель Юсупжан Артыкович Юлдашбаев [5] продолжали настаивать на присвоении соискателю ученой степени. Даже после конфуза с чакрами.

«Иван Иванович и его заместитель очень радели за эту диссертацию — они трижды возвращали работу на рассмотрение, даже когда Президиум отклонил ее после случая с чакрами. В конце концов эта настойчивость членам Президиума надоела, и на очередное заседание пригласили соискателя, чтобы тот сам рассказал о своей работе», — рассказывает Михаил Гельфанд.

На заседании Д. В. Капралов свою уверенность в наличии чакр и эффективность лечения коров при помощи биомодуляторов подтвердил, но отказался назвать состав вещества, которое нужно было вводить в БАТ. Соискатель сослался на то, что это ноу-хау, которое он не имеет права прописывать в диссертации и раскрывать членам ВАК. Действительно, еще в 2010 году Д. В. Капралов в составе группы исследователей подал заявку в Роспатент [6] на создание «биоинформационного эликсира для лечения и профилактики заболеваний половых органов при патологии родов, послеродового периода и различных формах бесплодия у коров, отличающийся тем, что состоит из лечебных препаратов». Однако, судя по документам, заявка была отклонена из-за неуплаты пошлины. Может быть, причина скрытности диссертанта заключалась в отсутствии патента, но после отказа раскрыть состав вещества Президиум единогласно проголосовал против присвоения Д. В. Капралову ученой степени.

Что, опять-таки, интересно: настойчивое продвижение диссертации о «чакрах коров» на положении руководителей профильного экспертного совета никак не сказалось — Иван Иванович Кочиш и его заместитель Юсупжан Юлдашбаев по-прежнему занимают свои посты.

Мы связались с Иваном Ивановичем, чтобы уточнить причину такой заботы о соискателе Капралове. По словам профессора Кочиша, никакой особенной поддержки г-ну Капралову лично он не оказывал: «Человек прошел аспирантуру, провел работу, и весь экспертный совет посчитал возможным вынести вопрос на Президиум. Я мог отстаивать только общее решение экспертного совета. Но после заявления профессора Гельфанда и выступления соискателя на Президиуме мы согласились с решением об отказе в присвоении степени, поскольку на заседании соискатель ничего толком пояснить не смог».

А на вопрос о том, как так в принципе вышло, что появилось и даже почти прошло защиту столь экстравагантное исследование, профессор Кочиш пояснил, что дело в научном руководителе аспиранта, который активно продвигал теорию о биологически активных точках среди своих учеников, но в последние годы болел, и, может быть, в этом причина «открытия чакр». Правда, такое объяснение по-прежнему заставляет задуматься, почему на огрехи и странные термины в научной работе соискателя обратили внимание только Михаил Гельфанд и Сергей Бершицкий. И дает нам повод подробно изучить происхождение диссертации.

«Народу не нужны нездоровые сенсации! Народу нужны здоровые сенсации!»

В городе Благовещенске как минимум двадцать лет существует и здравствует целая «научная школа» исследователей биологически активных точек у животных. Один из ее заметных представителей — научный руководитель нашего незадачливого диссертанта, профессор, докт. биол. наук Валерий Андреевич Рябуха. В 2002 году Валерий Андреевич защитил докторскую диссертацию под названием «Морфофункциональная характеристика биологически активных точек головы собак» под руководством заслуженного деятеля науки РФ, докт. биол. наук профессора Б. П. Шевченко. А затем уже его ученики взялись за черно-пестрых коров голштинской породы. Они поделили корову на три части и под руководством профессора Рябухи написали диссертации на темы:

биологически активные точки ушей — соискатель Чжун Ин [7],

биологически активные точки пояса грудной конечности — соискатель В. А. Коноплёв [8],

биологически активные точки половой системы — собственно, научный труд Д. В. Капралова.

Все три работы начинаются с описания пяти тысяч лет успешной иглотерапии людей и животных в Китае, что и побудило соискателей исследовать характеристики биологически активных точек у коров и применять к ним народную медицину.

В работах нет формул веществ, расчетов, клинических испытаний или каких-либо иных доказательств выдвинутых теорий. Но зато приведены рисунки, похожие на изображение «тигра в разрезе» в фильме «Полосатый рейс»: фото коровы, на теле которой отмечены биологичес­ки активные точки.

А соискатели, словно испанские пикадоры перед корридой, с соблюдением всяческих энергетических предосторожностей вонзают иглы, наполненные таинственным веществом-«биостимулятором», в чакры подопытных животных. Например, описывая в диссертации электропунктурную диагностику по методу Фолля с использованием аппарата «ДиаДЭНС-ПК», В. А. Коноплёв подчеркивает, что всю работу «специалист должен проводить в резиновых перчатках для избежания слияния биоэнергетики» (стр. 21 диссертации).

Все три диссертации, согласно авторефератам, были назначены к защите 27 декабря 2016 года в диссертационном совете при Дальневосточном государственном аграрном университете. С одними и теми же официальными оппонентами, среди которых был научный руководитель В. А. Рябухи профессор Б. П. Шевченко. Отличалась только ведущая организация: у Капралова и Коноплёва это Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины, а у Чжун Ин — Красноярский государственный аграрный университет. И все трое соискателей успешно защитились.

Для китайской последовательницы профессора Рябухи Чжун Ин всё сложилось прекрасно — летом 2017 года по результатам защиты диссертации она стала кандидатом биологических наук и получила должность заместителя начальника отдела по микробиологии в управлении карантинной службы провинции Хейлунцзян. (В сентябре 2017 года об этом сообщил портал «Информио» [9].)

Судя по отзыву на диссертацию [10], исследование китаянки высоко оценили в Петербурге. На наш вопрос по поводу присвоения степени Чжун Ин профессор Кочиш пояснил: «Видимо, Президиум посчитал, что иностранку стоит пропустить».

А в 2020 году в той же Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины всё по той же специальности 06.02.01 (диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных) защитился некий Владимир Александрович Коноплёв, полный тезка одного из трех учеников профессора Рябухи. Тема диссертации (на сей раз — на соискание степени кандидата ветеринарных наук) — «Визуальные методы диагностики в оценке патологий опорно-двигательного аппарата у лошадей» [11]. Видимо, Владимир Александрович сумел быстро переключиться на новое направление.

Получается, что с ученой степенью не повезло только господину Капралову.

А направление зоологической акупунктуры продолжает развиваться и даже дает поводы для ученых споров, а также обвинений в плагиате. В 2011 году В. А. Рябуха был директором Дальневосточного зонального научно-исследовательского ветеринарного института, где создал лабораторию [12] инновационных методов диагностики и терапии, морфологии и патологии. Если судить по информации на сайте института, лаборатория действует до сих пор — занимается той самой электропунктурной диагностикой по Фоллю — и за ней числятся научные публикации и патенты на изобретения в этой сфере [13].

С 2015 по март 2018 года профессор Рябуха лично возглавлял лабораторию. А затем написал заявление о лишении ученой степени доктора биологических наук предыдущего директора лаборатории Марины Евгеньевны Остяковой. Что сподвигло профессора обратиться к диссертации коллеги аж 2013 года — то ли расстройство от того, что он покинул пост заведующего, а Остякова возглавила институт, то ли пример «Диссернета» — сказать сложно. Но, по мнению Рябухи, в диссертации на тему «Морфологическая характеристика биологически активных точек грудинной и реберной областей крупного рогатого скота, свиней, собак и их практическое применение» М. Е. Остякова «допустила ПЛАГИАТСТВО» (sic!), присвоив себе результаты десятилетних исследований профессора и его учеников.

Заявление о лишении ученой степени весьма удивило членов диссертационного совета при Ставропольском государственном аграрном университете, где рассматривалось заявление, поскольку профессор Остякова была участником исследований и соавтором профессора Рябухи, что честно указала в диссертации.

Полностью ознакомиться с аргументами сторон можно в заключении диссовета [14] по итогам рассмотрения заявления В. А. Рябухи. Надо сказать, что спор получился длинным и захватывающим. Стоит отметить только, что это заключение подтверждает: изучение БАТ — это целое научное направление. «Диссертационный совет отмечает, что комиссии осталась непонятна смысловая составляющая о „соответствии стиля описания математических расчетов, <…> подставления собственных цифр, сочетания морфометрических показателей“ с другими авторами научного направления „морфологическая характеристика биологически активных точек“, так как М. Е. Остякова является полноценным членом данного направления». Поэтому вполне вероятно, что стоит ждать новых удивительных открытий.

Впрочем, может быть, они уже и состоялись, ведь глава профильного экспертного совета и его заместитель, упорно продвигавшие лженаучную диссертацию, остались на своих пос­тах, а вот профессора Бершицкий и Гельфанд в состав Президиума ВАК больше не входят.

Юльяна Цирулева

Материал подготовлен в рамках проекта «Диссернета» о фальсификациях в медицинских науках.