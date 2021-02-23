День науки и обман «по вертикали власти»

В очередной День российской науки, 8 февраля, под председательством президента Владимира Путина в режиме видеоконференции началось заседание Совета по науке и образованию, которое транслировалось в прямом эфире. Я имел возможность посмотреть его на одном из федеральных каналов телевидения.

Сначала всё шло гладко, как положено. Торжественно были начаты тестовые эксперименты на нейтронном реакторе ПИК в Гатчине. Затем последовали подобострастные выступления крупных руководителей, традиционно содержащие различные просьбы и предложения. После выступления губернатора Новосибирской области Андрея Травникова президент неожиданно предложил выступить трем молодым женщинам, которые тихо сидели за длинным столом слева от губернатора.

Конечно, это были не случайные приглашенные. Оказывается, утром того же дня президент подписал указ о награждении этих сотрудниц Института цитологии и генетики (ИЦиГ) Сибирского отделения РАН премией в 5 млн руб. за важные исследования в области онкологии. Награжденные кандидаты биологических наук Анастасия Проскурина, Екатерина Поттер и Евгения Долгова решили потратить эти деньги на свои исследования1.

Слово взяла старший научный сотрудник Анастасия Проскурина. Все, по-видимому, ожидали от нее очередной порции словесных книксенов. Тем не менее неожиданно выстрелило ружье, которое, вероятно, даже не планировали повесить на стенку в первом акте. Анастасия стала говорить о низкой заработной плате научных сотрудников и о том, что не выполняется майский указ президента 2012 года, согласно которому зарплата ученого должна быть равна двойной (200%) средней по региону.

Ситуация на заседании резко изменилась. Изумленный президент стал докапываться до истины, задавая уточняющие вопросы то министрам, то губернатору, то Анастасии. Он понял, что исполнение его указа № 597, по сути, было сорвано с помощью всяких «ухищрений» (слова президента). С лиц сановных чиновников исчезло благостное выражение. В воздухе запахло настоящим скандалом в прямом эфире.

Министр финансов Антон Силуанов несколько нагловато заявил, что его ведомство полностью (даже с небольшим превышением в 10%) выполнило свои обязательства, а то, что Анастасия и ее коллеги работают на полставки и получают из-за этого меньше денег, — их проблема. Однако когда Анастасия сказала, что их вынудили перейти на полставки, а работают они, как и ранее, с полной занятостью2, последовал убийственный вопрос президента к министру: «Где деньги, Зин?» — который немедленно попал в заголовки СМИ.

В итоге явно раздосадованный Владимир Путин потребовал от министра финансов, а также от министра науки и высшего образования Валерия Фалькова разобраться в ситуации с зарплатой научных сотрудников, причем не только в ИЦиГ СО РАН и новосибирском Академгородке, но и во всех регионах страны. На всякий случай он публично предостерег всех от возможных попыток «ущемлять» Анастасию и посоветовал ей немедленно звонить в его администрацию, если такие попытки будут предприняты.

Также в своем кратком выступлении Анастасия Проскурина выразила сожаление о ликвидации Российского фонда фундаментальных исследований, но на фоне скандала с зарплатой этот важный пункт, к сожалению, оказался забытым.

9 февраля заинтересованные ведомства срочно провели свои изыскания. Директор ИЦиГ СО РАН Алексей Кочетов пообещал в течение двух дней решить вопрос с низкими зарплатами сотрудников. Интересно, кто же мешал ему сделать это раньше, до вмешательства президента и соответствующих служб? Более того, он сообщил, что средняя зарплата научного сотрудника в ИЦиГ (без учета филиалов) в 2020 году составила 67 200 руб., что вызвало удивление у многих сотрудников3. Однако всё равно это меньше, чем 200% от средней зарплаты по Новосибирской области, что, по словам губернатора, составляет 39 тыс. руб.

По распоряжению Валерия Фалькова Минобрнауки начало проверку ситуации с зарплатой лично Анастасии Проскуриной. Проверкой занялась также прокуратура Новосибирской области и областное управление Следственного комитета РФ. Некоторые СМИ сообщили, что следователи, помимо изъятия бухгалтерской документации и трудовых договоров, провели с глазу на глаз длительные беседы с виновницей скандала, а также с другими сотрудниками ИЦиГ СО РАН. Коллеги Анастасии рассказали, что следователи интересовались не низкими зарплатами и невыполнением чиновниками президентских указов, а тем, кто подучил ее выступить с незапланированным заявлением4. Однако в своем письме в Общество научных работников (ОНР) от 15 февраля сама Анастасия написала: «…сообщения СМИ не соответствуют реальности — в действительности на меня не оказывается никакого давления ни со стороны руководства, ни со стороны следственного комитета. Я ощущаю только поддержку коллег, причем не только из нашего института, но и со всей России»5.

Скандальный сюжет о низкой зарплате ученых стал одним из основных в самых разных федеральных и региональных СМИ, попав в новостной прайм-тайм российского телевидения и даже став темой комедийных передач.

Зарплатная драма продолжилась на высшем уровне 10 февраля, когда президент провел совещание с членами правительства; оно тоже транслировалось по телеканалу «Россия 24» в прямом эфире. На сей раз министры подготовились и, что не делает им чести, повернули дело уже против самой Анастасии Проскуриной, хотя та рассказала об общих проблемах ученых. Валерий Фальков лично доложил, из чего складывается ее заработок6. На экране телевидения мелькнул Михаил Котюков, руководитель Федерального агентства научных организаций с 2013 по 2018 год, который подсказывал, какую в реальности сумму получала Анастасия.

Министры, используя «крючкотворство» (выражение президента), отрапортовали о полном выполнении майского указа 2012 года. Тем не менее Владимир Путин обозначил еще одну проблему: в какой мере зарплаты руководства институтов превышают зарплаты сотрудников. Президент предложил навести порядок в этом вопросе, как это было ранее сделано в вузах, где были найдены нарушения.

В СМИ сразу же появились сведения о доходах директоров институтов новосибирского Академгородка, задекларированных ими за 2019 год7. Для сравнения: губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о 6 млн 50 тыс. руб. Директор ИЦиГ чл.- кор. РАН Алексей Кочетов указал 4 млн 880 тыс. руб. (при окладе в 69 тыс. руб. в месяц), но он был далек от пятерки самых богатых руководителей. Наиболее успешным оказался директор Института катализа имени Г. К. Борескова академик РАН Валерий Бухтияров (8 млн 858 тыс. руб.), затем — директор Института теплофизики имени С. С. Кутателадзе академик РАН Дмитрий Маркович (8 млн 294 тыс. руб.). Чуть меньше у Сергея Гончарова, директора Института математики им. С. Л. Соболева (8 млн 211 тыс. руб.). Четвертое место — у директора Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича чл.- кор. РАН Александра Шиплюка (7 млн 587 тыс. руб.). На пятом месте оказался академик РАН Александр Латышев, директор Института физики полупроводников имени А. В. Ржанова (6 млн 886 тыс. руб.). Самым скромным в Академгородке оказался задекларированный доход докт. физ.-мат. наук Андрея Пальянова, директора Института систем информатики имени А. П. Ершова (1 млн 595 тыс. руб.).

В итоге Владимир Путин поручил правительству изучить положение дел с уровнем зарплат бюджетников во всех сферах и регионах страны.

Как и следовало ожидать, министры финансов и науки и образования не столько пытались решить реальную общую проблему с низкой зарплатой научных сотрудников страны, сколько старались выгородить себя перед президентом и свести общероссийскую тему к частному случаю Анастасии Проскуриной и ИЦиГ СО РАН в данный момент. Министр Антон Силуанов был далек от мысли признать себя и свое ведомство виновным в проблеме, имевшей давнюю историю и во многом ими созданную.

Следует прямо сказать, что слова Анастасии Проскуриной стали весьма неприятным «открытием» лишь для Владимира Путина, но точно не для Минфина или Минобрнауки, а тем более ученых в стране. Это был типичный секрет Полишинеля — тайна, известная всем, кроме одного человека. Тем, конечно, неприятнее этот обман в вертикали власти.

Практически все сотрудники академических институтов и вузов страны уже давно (фактически с 2012 года) так или иначе испытали на себе ухищрения чиновников из этих ведомств, которые разными способами выкручивали руки директорам/ректорам, а те в свою очередь — сотрудникам, так как майский указ не был обеспечен финансово. Лишь единичные руководители и ученые советы пытались официально сопротивляться этому беззаконию. Вина за длительный обман в первую очередь лежит на Минфине, который с 2011 года возглавляет Антон Силуанов.

Ситуация с низкими зарплатами научных сотрудников, конечно, возникла не в 2020 году и не только в ИЦиГ СО РАН.

Например, с февраля 2018 года в институтах новосибирского Академгородка, включая ИЦиГ СО РАН, было проведено сокращение ставок, а сотрудникам было предложено перейти на полставки с сохранением зарплаты для иллюзорного «выполнения» майского указа. Выбор был простой: или это, или угроза увольнения директора института за провал отчетности.

Об этом в 2018 году прямо заявляла глава профсоюза СО РАН Людмила Левченко: «Руководителям всех организаций в приказном порядке сказали этот указ выполнять. В Новосибирской области, например, средняя зарплата у нас должна быть 62,5 тыс. рублей, <…> Какое-то дополнительное финансирование дали, но, на самом деле, очень маленькое — в пять, а то и десять раз меньше, чем нужно». Поэтому институты переводят сотрудников на неполный рабочий день, а из дополнительных источников делают надбавку, чтобы сохранить прежнюю зарплату. «Два человека на полставки, а ставка получается формально в два раза больше. Но это всё фальсификация». По данным профсоюза, всего в России за 2017–2018 годы сократили 3,4 тыс. научных сотрудников8.

В феврале 2018 года сибирские ученые отправили обращение к Владимиру Путину. В нем они невыполнение правительством РФ другого указа президента от 7 мая 2012 года (№ 599) посчитали главной причиной возникающих проблем. Этот указ требовал довести внутренние расходы на исследования и разработки в 2015 году до 1,77% ВВП. Если бы он был чиновниками реализован, то это позволило бы должным образом увеличить заработную плату сотрудников научных организаций и улучшить материально-техническое обеспечение научных исследований.

Более того, в ходе февральского визита Владимира Путина в Академгородок председатель СО РАН академик Валентин Пармон сообщил ему о низких зарплатах ученых в Новосибирском университете.

9 февраля председатель профсоюза СО РАН Людмила Левченко сообщила ТАСС, что для выполнения указа президента в среднем по институту не хватает примерно от 25 до 30 млн руб. «Мы каждый год с этой проблемой обращались в администрацию президента и в Минобрнауки, и по линии профсоюза РАН, и по профсоюзу СО РАН. Я собирала информацию по нашим институтам, сколько средств нужно, чтобы выполнить указ президента. <…> Я это передавала министерству с просьбой увеличить финансирование», — сказала она. По ее словам, такая ситуация системна во многих институтах9.

10 февраля заместитель федерального министра науки и образования Пётр Кучеренко во время рабочего визита в Новосибирск заявил «Российской газете», что Новосибирская область отнюдь не единственная, где есть проблемы с уровнем зарплат ученых. В качестве примера он привел также Республику Алтай, Республику Бурятия, Карелию, Дагестан и Костромскую область. Он пояснил: согласно отчетам, средняя зарплата в этих регионах может превышать 190% от средней по региону, т. е. действительно приближаться к цифрам, отмеченным в президентском указе, однако, если рассматривать конкретные случаи, научный сотрудник может получать гораздо меньше средних по отрасли показателей.

Сходная ситуация давно наблюдается и в других регионах страны. Издевательства над учеными стали общей практикой во многих учреждениях. Были случаи, когда сами ученые соглашались на понижение зарплаты, для того чтобы избежать сокращения кадров и тем самым спасти от увольнения своих товарищей. Чиновники из ФАНО в устной форме требовали от руководителей институтов и вузов любой ценой отчитаться о выполнении майского указа, не предоставляя при этом необходимого финансирования; за отказ грозили увольнением.

Попытки Минфина скрыть свои многолетние уловки, маскирующие выполнение майских указов, а по сути искажающие важное для развития науки решение президента, выглядят совершенно непристойно.

Остановить обман!

Санкт-Петербургский союз ученых (СПбСУ), получая сведения из разных источников, не мог пройти мимо. «Остановить обман!» — именно так прямо было заявлено в принятом 15 апреля 2018 года 28-й годичной конференцией СПбСУ открытом письме о методах выполнения майского указа № 597. Было отмечено, что сам указ был положительно воспринят научным сообществом. Однако стараниями чиновников вызванные этим ожидания ученых в очередной раз оказались обмануты. В письме было кратко обрисовано поведение чиновников по всей вертикали — от Минфина до руководства институтов. СПбСУ в жесткой форме потребовал прекратить безобразия и уволить виновных чиновников. В письме было открыто сказано:

«Как же выполняется этот Указ? Как нам стало известно из средств массовой информации, а также от научных сотрудников различных институтов ФАНО в Москве и Санкт-Петербурге, руководство ряда институтов, не получая должного финансирования от ФАНО, пускается во все тяжкие, вплоть до прямого обмана, лишь бы отрапортовать о якобы выполнении ими майского указа № 597.

Научных сотрудников (якобы добровольно) в массовом порядке переводят на неполные ставки (0,5 и даже до 0,1). Также используется перевод их на не научные, а технические должности, что влечет за собой, помимо морального ущерба, потерю ряда прав, имеющихся у научных сотрудников. На тех сотрудников, которые не соглашаются на подобные унизительные предложения, оказывается административное давление, против них выдвигаются демагогические обвинения в том, что они не хотят помочь своему институту в трудном положении, что они — „не патриоты“ и т. д.

Заметим, что при этом у самого руководства институтов все выплаты остаются на прежнем уровне, хотя руководители могли бы показать пример и сократить, например на 0,5, свои доходы, а уж потом требовать этого же от сотрудников. С учетом сильного разрыва в доходах между большинством научных сотрудников, с одной стороны, и руководством институтов, с другой, выполнение майского указа № 597 за счет самих научных сотрудников не может не вызывать справедливого возмущения.

В качестве оправдания директора институтов негласно указывают на то, что их вынуждают к такому аморальному поведению (реальному понижению статуса и доходов научных сотрудников) указания ФАНО, угрозы отстранения от должности за невыполнение майского указа президента РФ, а также отсутствие необходимых финансовых средств, спускаемых Минфином через ФАНО.

Указанные уловки, уже предпринятые, предпринимаемые или планируемые руководством ряда институтов, нельзя квалифицировать иначе как неприкрытое очковтирательство и подлог, должностной обман руководства страны и откровенное глумление над научными сотрудниками академического сектора. Подобные циничные действия не имеют ничего общего с майскими указами № 597 и 599 („О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки“) президента РФ, противоречат их духу поддержки российской науки и только настраивают научное сообщество против федеральной власти».

Что делать в такой ситуации? СПбСУ предложил меры с учетом распределения ответственности по «вертикали власти»:

1) министру финансов — принять самые жесткие меры по наказанию сотрудников министерства (невзирая на должности), отвечающих за финансирование академического сектора науки (ФАНО), как виновных в саботаже майского указа № 597 путем невыделения институтам необходимого объема финансовых средств;

2) руководителю ФАНО:

2.1) принять самые жесткие меры по наказанию сотрудников агентства (невзирая на должности), отвечающих за финансирование институтов ФАНО, как не справляющихся со своими обязанностями и тем самым препятствующих реальному выполнению майского указа;

2.2) пользуясь правом учредителя, принять самые жесткие меры по наказанию директоров институтов, сознательно идущих на подлог и таким образом дискредитирующих политику президента РФ;

3) профсоюзу РАН — отслеживать неправомочные действия директоров институтов ФАНО, идущих на явное очковтирательство и подлог и этим дискредитирующих майские указы президента РФ, и в случае их выявления инициировать возбуждение против таких директоров судебных исков;

4) президенту РАН — осудить аморальные действия директоров институтов ФАНО, дискредитирующих майский указ, и защищать от чиновников ФАНО тех руководителей институтов, которые отказываются от порочной имитации выполнения этого указа.

Участники годичной конференции СПбСУ призвали 15 апреля 2018 года:

1) сотрудников ФАНО — не оказывать давления на руководителей институтов и не побуждать их к недостойным поступкам, имитирующим реализацию майского указа за счет научных сотрудников институтов;

2) директоров институтов — руководствоваться интересами науки, а не чиновников и ориентироваться на поведение таких выдающихся отечественных ученых, как Н. К. Кольцов, Н. И. Вавилов, А. Д. Сахаров, для которых честь и достоинство ученого и руководителя были важнее личных привилегий;

3) Администрацию Президента РФ и Генеральную прокуратуру РФ — обратить внимание на сомнительное поведение тех сотрудников Минфина, ФАНО и руководителей институтов, которые саботируют реальное выполнение майского указа и идут на сознательный подлог и обман президента РФ.

Открытое письмо СПбСУ было направлено президенту РФ, председателю правительства РФ, в Государственную Думу, Минфин, Минобр­науки, ФАНО, Генеральную прокуратуру, а также президенту РАН и в профсоюз РАН (Москва). Из властных госструктур (кроме ФАНО) пришли формальные отписки10, а прокуратура поинтересовалась, откуда у нас такие сведения.

Ответы следовали лучшим, выработанным еще в советское время традициям родных бюрократов в стиле «спихотехники», которые высмеивал еще Аркадий Райкин. Из администрации президента РФ письмо переслали в правительство, оттуда — в Минобрнауки и ФАНО. В результате отписку сочиняли именно те, кого СПбСУ грозно призывал наказать! Тем не менее из официальных ответов вытекало, что все соответствующие структуры федеральной власти знали о необходимости выполнения майского указа № 597, в котором «предусмотрено повышение заработной платы в отношении педагогических работников и научных сотрудников».

Это прямо было указано, например, в начале письма из Минобрнауки, подписанного заместителем директора департамента науки и технологий Андреем Аникеевым (№ 14-ПГ-МОН-25130 от 11.05.2018 года), которое почему-то было послано вторично еще и 18 мая. В этом же письме также сообщалось, что на реализацию указа «направлено постановление Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2014 года № 1231». Обратите внимание, что для этого чиновникам потребовалось два года и семь месяцев! Понятно, что в течение этого срока указ не выполнялся.

Минобрнауки разработало план мероприятий (дорожную карту) структурных изменений, якобы направленных на повышение эффективности образования и науки в учреждениях ФАНО. Более того, последнее взяло на себя обязательства по достижению целевых показателей майского указа № 597 в соответствии с дорожной картой, утвержденной правительством РФ 30 апреля 2014 года, и специально разработанным «Графиком» (именно так, с большой буквы!), который появился 15 июня 2016 года, т. е. спустя четыре года после того, как вступил в силу президентский майский указ 2012 года11.

Ответ из Минфина, подписанный директором департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Светланой Гашкиной (№ 12–04–07/33959 от 18.05.2018), гласил, что в федеральном бюджете на 2018 год предусмотрены расходы на оплату труда научных сотрудников в объеме 83,6 млрд руб. с учетом дополнительно выделенных на эти цели 44,6 млрд руб. Кстати, пятилеткой ранее этот департамент возглавлял Михаил Котюков, позднее назначенный руководителем ФАНО. При этом заботливые финансисты не забыли на всякий случай указать, что объем этих бюджетных ассигнований сформирован с учетом предложений Минобрнауки. Чтоб недовольным было ясно, кого ругать.

Несмотря на все эти многолетние «титанические усилия» чиновников, включая ФАНО, необходимые средства в достаточном объеме выделены так и не были. Как на самом деле происходило выполнение майского указа и какие безобразия при этом творились, написано выше. Понятно, почему у сотрудников, по признанию Анастасии Проскуриной, «накипело».

Удивительно, что на открытое письмо СПбСУ 2018 года от президента РАН и от профсоюза РАН, на поддержку которых мы очень рассчитывали, ответы не пришли. По-видимому, насущные проблемы научных сотрудников им были не интересны.

Итоги

Таким образом, общероссийский скандал с низкими зарплатами научных сотрудников, разгоревшийся 8–10 февраля, имеет многолетнюю предысторию. Еще в 2018 году СПбСУ и независимо профсоюз СО РАН обращали внимание федеральных властей и непосредственно Минфина и Минобрнауки на недопустимое положение дел с финансированием. В ответ получали отписки; однако сам факт этих отписок свидетельствует о том, что о проблеме в верхах знали, но просто, как обычно, отмахивались.

Поведение чиновников не изменилось и в 2021 году. Мы видим всё то же отрицание реальных проблем, выгораживание собственных персон и ведомств, «крючкотворство», говоря словами президента, и очковтирательство.

Конечно, общая ситуация с зарплатами научных сотрудников в последние годы стала получше, а в некоторых институтах зарплаты заметно выросли. Тем не менее во многих учреждениях низкие (с учетом выросших цен) зарплаты всё еще сохраняются. Так, на сайте Санкт-Петербургского университета (СПбГУ) можно прочитать о том, что в 2020 году средняя зарплата научно-преподавательского состава достигала более 115 тыс. руб. в месяц. Вероятно, у кого-то она была даже значительно выше. Однако очень многие, если не большинство, получают заметно меньше, иногда голый оклад.

Сотрудники СПбГУ сообщают, что и у них применялась знакомая система по сокращению штатов: перевод на более низкие ставки, на полставки, увольнения (вернее, недопуск к конкурсу) при малейшем несоответствии требованиям (например, нет договорной работы на 40 тыс. руб., нет двух статей в Scopus’е), зато у оставшихся увеличивается лекционная нагрузка. Из-за жесткой экономии запрещают приглашать специалистов извне, что пагубно сказывается на уровне образования.

Активных сотрудников, которые выступали против, в СПбГУ под разными предлогами убирают. Оставшиеся боятся потерять работу, молчат, стали послушными. Даже они считают, что ситуация позорна и совершенно недопустима, но что делать, не знают.

Общая пассивность научного сообщества, равнодушие РАН (кроме членов Клуба «1 июля») к проблемам научных сотрудников, засилье бюрократии на всех уровнях — это невеселые приметы нашего времени. Всё же остается надеяться, что смелый поступок Анастасии Проскуриной, раскрывшей обман со стороны чиновников, и последовавшая затем общероссийская встряска не останутся без последствий.

В прежние времена уважающие себя и общество высокие чиновники после публичного скандала сами подавали в отставку. Совещания 8 и 10 февраля 2021 года показали, что мы живем в другое время с другими людьми, у которых другие представления о порядочности. Обман, зачинщиком которого много лет является Минфин, не выделяющий необходимые средства, продолжается.

Впрочем, чему удивляться. Указ президента РФ был издан в мае 2012 года. Министром финансов с 2011 года работает Антон Силуанов. Более того, хорошо и печально известный всем ученым Михаил Котюков с апреля 2010 по октябрь 2013 трудился в качестве директора департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Министерства финансов, в 2012–2013 годах был заместителем министра. Затем он стал руководителем ФАНО (октябрь 2013 — май 2018 года), министром науки и высшего образования (май 2018 — январь 2020 года), а с марта 2020-го вновь работает заместителем министра финансов12.

Таким образом, «герои» в области финансирования науки всё те же. Логично, что и сама политика в этой области не меняется, денег всё так же недостаточно, а «крючкотворство» продолжается.

Как справедливо недавно заметил вице-президент РАН Алексей Хохлов, «последние события в научной сфере показывают, что мы находимся в странной ситуации: различные решения об организации этой сферы принимаются людьми, которые никогда не занимались собственно научными исследованиями»13.

К этому можно добавить печальные сведения о финансировании, приведенные президентом РАН Александром Сергеевым на заседании комитета Госдумы по образованию и науке в ноябре 2020 года: «По данным 2018 года, финансирование фундаментальных исследований представлено следующими цифрами: Исландия — 0,43 процента ВВП, США — 0,47, Япония — 0,41, Корея — 0,64, Чехия — 0,5, Израиль — 0,51, Россия — 0,14»14.

Комментарии, как говорится, излишни. Браво, Минфин и Минобрнауки!

Лев Боркин,

почетный председатель правления Санкт-Петербургского союза ученых

1 Премия Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых.

2 «Я не перешла, позиция нашей лаборатории была принципиальной: мы не пошли на эти уловки, ухищрения и подтасовки, но многие были вынуждены», — добавила Анастасия (см. nauka.tass.ru/nauka/10649679).

3 tass.ru/obschestvo/10677259

4 newsru.com/russia/12feb2021/proskurina.html

5 onr-russia.ru/comment/20146#comment-20146

6 kommersant.ru/doc/4683611; см. также rbc.ru/rbcfreenews/6023efe89a794767e4501c90

7 ngs.ru/text/science/2021/02/12/69763262/

8 tayga.info/139414

9 tass.ru/obschestvo/10655575

10 https://trv-science.ru/uploads/Письмо-ФАНО.pdf

https://trv-science.ru/uploads/2018-05-11-Приложен-ответ-ФАНО-на-запрос-Минобрнауки.-24.05.2018.png

https://trv-science.ru/uploads/2018-05-18-Минфин.-22.05.2018.pdf

https://trv-science.ru/uploads/2018-05-18-Минобрнауки-14-PG-MON-25130.pdf

https://trv-science.ru/uploads/2018-05-11-Минобрнауки-14-PG-MON-23786.pdf

https://trv-science.ru/uploads/2018-04-26-Департамент-науки-Правитедьства-РФ.pdf

https://trv-science.ru/uploads/2018-04-23-Аппарат-Правительства-РФ.pdf

https://trv-science.ru/uploads/2018-04-26-Гос-Дума-2.8-15-11628.docx

https://trv-science.ru/uploads/2018-04-19-Администрация-Президента-РФ-464563_Уведомление_автору_8095868.pdf

https://trv-science.ru/uploads/Открытое-письмо-СПбСУ.-15.04.2018.pdf;

ответы ведомств адресованы В. Ю. Жукову, который в то время был сопредседателем координационного совета СПбСУ.

11 График достижения целевых показателей по заработной плате педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций к заработной плате в зависимости от уровня образования (по поручению Правительства Российской Федерации от 15 июня 2016 г. № ОГ-П12–3524).

12 minfin.gov.ru/ru/ministry/structure/management/?id_4=85-kotyukov_mikhail_mikhailovich

13 Хохлов А. Р. «Чтобы управлять наукой, надо понимать, как она устроена» // ТрВ-Наука. № 318 от 1 декабря 2020 года. С. 3.

14 ras.ru/news/shownews.aspx?id=68a5370e-0d91-49b4-b197-0e0b496c5179