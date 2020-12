Алексей Хохлов, вице-президент РАН:

Последние события в научной сфере показывают, что мы находимся в странной ситуации: различные решения об организации этой сферы принимаются людьми, которые никогда не занимались собственно научными исследованиями. Между тем наука представляет собой довольно специальную область человеческой деятельности, и чтобы здесь не делать ошибок, необходимо чувствовать и понимать все нюансы, характерные для этой области. Чтобы управлять наукой, надо понимать, как она устроена. А это понимание может возникнуть только в результате самостоятельной работы в науке.

Я напомню, что реформа РАН начиналась под лозунгом «освободим ученых от забот по ЖКХ тех институтов, где они работают». А теперь это превращается в «освободим ученых от принятия каких-либо решений о том, как им организовывать свою работу: мы лучше знаем, как надо».

Я не знаю ни одного ученого, который бы поддержал решение об объединении РНФ и РФФИ. На последнем заседании Президиума РАН многие мои коллеги предупреждали о многочисленных негативных последствиях, к которым приведет это объединение. Между тем решение принято, причем никто даже не потрудился объяснить научному сообществу, зачем это нужно.

На заседании Президиума РАН в июне этого года приводились многочисленные цифры и факты в доказательство того, что пилотный проект по самостоятельному присуждению организациями ученых степеней развивается не лучшим образом, и единогласно было принято предложение приостановить расширение списка таких организаций. Ответ правительства: будем продолжать расширять список.

Я уж не говорю о недавних высказываниях одного депутата: «Являясь иностранными институтами, Web of Science и Scopus заинтересованы в проведении политики, противоречащей интересам России»; или: «Многие российские журналы, которые формально индексируются в Web of Science и Scopus, фактически предоставляют услуги по быстрому изданию статьи за деньги, которые в большинстве случаев уходят из страны» (у нас действительно много таких журналов, но как раз они, как правило, в Web of Science и Scopus не индексируются); и наконец: «Статьи, индексируемые в зарубежных базах, просматриваются научно-технической разведкой других стран» (а неиндексируемые, стало быть, не просматриваются). И ведь человек не работает в науке, а между тем берется судить о ее проблемах.

Я думаю, что такая тенденция ни к чему хорошему не приведет. Из истории советской науки мы знаем многочисленные примеры того, как неквалифицированное вмешательство в научную сферу приводило к тяжелейшим последствиям.

Для сколько-нибудь успешного развития российской науки и технологий необходимо восстановить утраченную обратную связь между научным сообществом и органами управления наукой.

Не всё можно купить

Андрей Ростовцев, сооснователь и соорганизатор «Диссернета»:

Очень правильные слова [Алексея Хохлова]. «Диссернет» уже на протяжении нескольких лет занимается анализом ситуации, сложившейся в научной сфере. Если коротко, то ответ на вопрос «Кто виноват?», как ни парадоксально, звучит: вы же сами и виноваты. В «Диссернете» мы видим, как заслуженные ученые, доктора наук, пресмыкались много лет перед гопниками. Особенно это характерно для некоторых питерских высоколобых приматов. Именно в Санкт-Петербурге были одиссертачены главы и приближенные к ним члены различных ОПГ, просто бандиты. Юг России, на мой взгляд, в истории с бандой Цапка по сравнению с Питером — детский сад. Некоторые из тех подонков с учеными званиями, которые возвели Цапка в ученую степень, сегодня сами причастны к управлению высшим образованием на юге России. Как такое могло случиться? Да просто фундамент был заложен гораздо раньше — когда лозунг «Всё можно купить» перекроил мышление целого поколения.

Теперь, когда неучи проникли во власть, социальные лифты для всяческого общественного мусора заработали в полную силу. То, что таким образом всплыло на поверхность, сегодня встретишь в судах, в силовых ведомствах, в администрациях президента, правительства, в региональных структурах управления. Похоже на огромную грибницу, опутавшую всё общество целиком. Как этому противостоять? Единственный оставшийся в арсенале способ — сделать ситуацию максимально прозрачной. Это необходимо для наших потомков, для понимания ими того, как жить нельзя и что не всё можно купить.

Подпишите петицию на сайте РОИ

Николай Поярков, науч. сотр. кафедры зоологии позвоночных МГУ:

23 ноября 2020 года премьер-министр между делом подтвердил слухи о ликвидации Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) — пожалуй, важнейшего бюджетного фонда для поддержки естественных и гуманитарных наук в России, существующего с 1992 года. На совещании с вице-премьерами о «реорганизации структур институтов развития» премьер-министр сообщил, что РФФИ планируют слить с небюджетным фондом РНФ. Как сообщается в заявлении президента Российской академии наук Сергеева, это решение не было согласовано с РАН и научным сообществом.

На сайте Российской общественной инициативы (РОИ) появилась петиция против закрытия РФФИ: www.roi.ru/65945/. (Для голосования надо заходить через сайт «Госуслуги».) Просьба поддержать петицию и сделать максимальный репост.

На сайте Change.org также идет сбор подписей под петицией «Не дадим закрыть РФФИ!»

(www.change.org/p/министерство-науки-спасти-рффи-российский-фонд-фундаментальных-исследований).