ТрВ № 23 (317) за 2020 г.: Вселенная Михаила Жванецкого

17.11.2020 / № 317 /  Выпускающий редактор: Наталия Демина /  Архив / 753 просм., 511 — сегодня /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 317 от 17 ноября 2020 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Вселенная Жванецкого
Евгений Деменок в память о писателе и философе — стр. 1–2

На переднем крае
Ольга Матвеева о векторных и генетических вакцинах против коронавируса — стр. 3

30 часов дискуссий
Татьяна БроничВадим Гладышев и Александр Кабанов о программе форума RASA 5–6 декабря 2020 года — стр. 5

Предупрежден — вооружен
Борис Штерн о сильных и катастрофических вспышках звезд — стр. 6

Эволюция ускорителей: от «динозавров» к «млекопитающим»
Интервью Яна Махонина с Анатолием Сидориным о проекте NICA. Часть вторая — стр. 7

«От двух до… Книжка с картинками»
Геннадий Горелик о докудраме Дмитрия Зимина — стр. 8–9

Уйти нельзя работать
Леонид Перлов о проблеме выхода учителей 60+ на пенсию — стр. 11

За вашу и нашу свободу
Математики и поэты выступили в поддержку Азата Мифтахова и Юлии Галяминой — стр. 12, 15

«Не говори с тоской: их нет…»
Памяти Михаила Панасюка и Владимира Овчинникова — стр. 12–13

Вниманию читателей!
Традиционно в декабре и январе у «Троицкого варианта» несколько меняется график выхода.
Газета выйдет 1 и 22 декабря, затем 12 января, 26 января и далее опять будет выходить каждый второй вторник.

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