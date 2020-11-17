ТрВ № 23 (317) за 2020 г.: Вселенная Михаила Жванецкого

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 317 от 17 ноября 2020 года в PDF
Анонс номера
Вселенная Жванецкого
Евгений Деменок в память о писателе и философе — стр. 1–2
На переднем крае
Ольга Матвеева о векторных и генетических вакцинах против коронавируса — стр. 3
30 часов дискуссий
Татьяна Бронич, Вадим Гладышев и Александр Кабанов о программе форума RASA 5–6 декабря 2020 года — стр. 5
Предупрежден — вооружен
Борис Штерн о сильных и катастрофических вспышках звезд — стр. 6
Эволюция ускорителей: от «динозавров» к «млекопитающим»
Интервью Яна Махонина с Анатолием Сидориным о проекте NICA. Часть вторая — стр. 7
«От двух до… Книжка с картинками»
Геннадий Горелик о докудраме Дмитрия Зимина — стр. 8–9
Уйти нельзя работать
Леонид Перлов о проблеме выхода учителей 60+ на пенсию — стр. 11
За вашу и нашу свободу
Математики и поэты выступили в поддержку Азата Мифтахова и Юлии Галяминой — стр. 12, 15
«Не говори с тоской: их нет…»
Памяти Михаила Панасюка и Владимира Овчинникова — стр. 12–13
Вниманию читателей!
Традиционно в декабре и январе у «Троицкого варианта» несколько меняется график выхода.
Газета выйдет 1 и 22 декабря, затем 12 января, 26 января и далее опять будет выходить каждый второй вторник.