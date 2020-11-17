ТрВ № 23 (317) за 2020 г.: Вселенная Михаила Жванецкого

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 317 от 17 ноября 2020 года в PDF

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Анонс номера

Вселенная Жванецкого

Евгений Деменок в память о писателе и философе — стр. 1–2

На переднем крае

Ольга Матвеева о векторных и генетических вакцинах против коронавируса — стр. 3

30 часов дискуссий

Татьяна Бронич, Вадим Гладышев и Александр Кабанов о программе форума RASA 5–6 декабря 2020 года — стр. 5

Предупрежден — вооружен

Борис Штерн о сильных и катастрофических вспышках звезд — стр. 6

Эволюция ускорителей: от «динозавров» к «млекопитающим»

Интервью Яна Махонина с Анатолием Сидориным о проекте NICA. Часть вторая — стр. 7

«От двух до… Книжка с картинками»

Геннадий Горелик о докудраме Дмитрия Зимина — стр. 8–9

Уйти нельзя работать

Леонид Перлов о проблеме выхода учителей 60+ на пенсию — стр. 11

За вашу и нашу свободу

Математики и поэты выступили в поддержку Азата Мифтахова и Юлии Галяминой — стр. 12, 15

«Не говори с тоской: их нет…»

Памяти Михаила Панасюка и Владимира Овчинникова — стр. 12–13

Вниманию читателей!

Традиционно в декабре и январе у «Троицкого варианта» несколько меняется график выхода.

Газета выйдет 1 и 22 декабря, затем 12 января, 26 января и далее опять будет выходить каждый второй вторник.

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