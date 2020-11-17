Поэт космических лучей

И вот еще одна жертва проклятой напасти, обрушившейся на человечество в нынешнем високосном году, — Михаил Панасюк (14 августа 1945–3 ноября 2020). Только-только отметили его 75-летие; Миша последние месяцы был, как всегда, элегантен и полон новых идей и смелых планов… Но, как написано классиком, — самое страшное, что человек может оказаться внезапно смертен.

Михаил Игоревич был в хорошем смысле университетским человеком: в 1969 году окончил физфак МГУ, в 1972-м — аспирантуру, а в ­1988-м — там же, в университете, защитил докторскую диссертацию. Кажется, именно тогда я и познакомился с ним: с удовольствием написал отзыв ИКИ — как ведущей организации — на его отличную диссертацию. Уже выполненные им в те годы исследования кольцевого тока в магнитосфере, ответственного за генерацию геомагнитных бурь, роли ионосферного кислорода как одного из основных компонентов кольцевого тока, контролирующего их энергетику, принесли ему заслуженную известность.

Неудивительно, что М. И. был подлинным патриотом своей alma mater, и его многогранная деятельность действительно прославила университетскую космическую науку во многих областях. М. И. был, я думаю, крупнейшим отечественным специалистом по физике космических лучей. И дело не только в том, что много лет он председательствовал в академическом совете по физике космических лучей, был председателем соответствующей секции в совете РАН по космосу, представлял Россию во многих международных организациях и рабочих группах по космической радиации, — а скорее в том, что Михаил Игоревич безгранично любил эту науку и до последних лет активно работал над статьями, обзорами, докладами, книгами. А время для этих научных изысканий находить ему, конечно, было непросто — 30 последних лет М. И. проработал директором знаменитого Научно-исследовательского института ядерной физики им. Д. В. Скобельцына (­НИИЯФа) — крупнейшей из исследовательских организаций МГУ.

Тем не менее именно в эти годы М. И. был получен один из его важнейших результатов, теперь прочно связываемый с его именем, — было показано, как формируется радиационный пояс Земли, состоящий из частиц аномальных космических лучей, и доказана его связь с нейтральными частицами межзвездного газа.

На прощании с Михаилом Игоревичем много говорили о том, что в значительнейшей степени его усилиями Московский университет вступил в «космический клуб» научных и образовательных организаций, запускающих собственные малые (и не очень) спутники. Конечно, приборы НИИЯФа стояли (по соседству с собакой Лайкой) уже на втором искусственном спутнике Земли в ноябре 1957 года. И измерения американского «Эксплорера-1» и приборов НИИЯФа на третьем ИСЗ в 1958 году привели к великому открытию радиационных поясов Земли.

Кстати, многолетняя и настойчивая позиция М.И. в различных международных организациях и советах привела к тому, что эти радиационные пояса всё чаще называют не просто поясами Ван Аллена, а поясами Ван Аллена — Вернова — в честь американского астрофизика Джеймса Ван Аллена (1914–2006) и научного руководителя второго спутника — директора ­НИИЯФ академика АН СССР Сергея Вернова (1910–1982) [1, 2].

Однако именно М. И. (при мощной поддержке руководства университета) сделал МГУ «космическим» университетом, инициировал и осуществил вместе с сотрудниками института многочисленные космические эксперименты на спутниках, в том числе «Татьяна-1» (2005) и «Татьяна-2» (2009), на борту спутника «Вернов» (2014).

М. И. Панасюк был научным руководителем экспериментов на борту спутника «Ломоносов» — уникальной астрофизической лаборатории МГУ (2016), руководил проведением научных и прикладных экспериментов по мониторингу космической радиации на борту российских метеорологических спутников серий «Метеор», «Электро», «Глонасс», «Космос» и Международной космической станции.

Он много занимался и аэростатными исследованиями: были осуществлены четыре международных эксперимента (ATIC) на высотных аэро­статах в Антарктике по изучению космических лучей в малоизученном интервале энергий. Михаил Панасюк был одним из координаторов работ по развиваемому в настоящее время проекту TAIGA.

Михаил Игоревич был одним из главных организаторов Генеральной ассамблеи международного Комитета по космическим исследованиям (COSPAR), чрезвычайно успешно прошедшей в Москве в непростом для международного сотрудничества 2014 году. Завоеванный им научный и организационный авторитет привел к тому, что в 2018 году Михаил Панасюк был единогласно избран вице-президентом этой крупнейшей международной организации.

М. И. был прекрасным, влюбленным в свой предмет популяризатором науки и, что немаловажно, ярким, вдохновенным лектором. Он состоял в редколлегиях нескольких научных и научно-популярных журналов, в том числе и в нашем журнале «Земля и Вселенная». Новую статью о явлениях в высотной атмосфере он прислал к нам редакцию незадолго до своей кончины. Замечательная книжка Михаила Панасюка «Странники Вселенной или эхо Большого взрыва» [3] — настоящая поэма о космических лучах, и после небольшой доработки она, на мой взгляд, должна быть обязательно переиздана.

Михаил Игоревич был ярко одаренным человеком, прекрасно рисовал. Альбомы фотографий, снятых им в разных уголках Земли, можно часами рассматривать как подлинные произведения искусства. Надеюсь, что коллеги и друзья М. И. не забудут и об этой немаловажной стороне его творческой личности.

Я уверен, будут и конференции памяти Михаила Игоревича, будут изданы его избранные труды, переизданы книжки. А нам остается память об этом ярком, талантливом и красивом человеке, которого нам всем будет очень не хватать.

Лев Зелёный,

академик РАН, главный редактор журнала «Земля и Вселенная»

Редакция ТрВ скорбит об уходе Михаила Игоревича и выражает глубокие соболезнования родным и близким.

Сайт памяти М. И. Панасюка — панасюк.рф.

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