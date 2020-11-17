«Мы высоко ценим то, что нас объединяет»

17.11.2020 / № 317 / с. 5 /  Александр Кабанов, Вадим Гладышев, Татьяна Бронич; Наталия Демина /  Бытие науки / 764 просм., 543 — сегодня /  Комментариев нет

5 и 6 декабря 2020 года состоится ежегодная конференция Российско-Американской ассоциации ученых (Russian-American Science Association, RASA-America), которая будет идти по всему миру 30 часов подряд. В преддверии форума на вопросы ТрВ-Наука ответили президент RASA-America Александр Кабанов, будущий президент Татьяна Бронич и сопредседатель оргкомитета конференции RАSА-America Вадим Гладышев. Беседовала Наталия Демина.

Сколько людей, стран, городов сейчас объединяет RASA?

Александр Кабанов
Александр Кабанов

А. Кабанов: В списке рассылки RASA-America свыше 500 человек. На ежегодных конференциях RASA-America собираются от 50 до 150 участников. Но, помимо RASA-America, формальные и неформальные объединения ученых диаспоры есть в Европе, Южной Корее, Японии, Азии, Сингапуре, Австралии. Это так называемая «Глобальная RASA». Американская организация сейчас наиболее определенная, организованная и сплоченная. Мы проводим эту конференцию как всемирную, в том числе с участием ученых из России, потому что мы высоко ценим то, что нас объединяет.

Почему исследователям всего мира, думающим по-русски, стоит собраться у мониторов 5–6 декабря?

В. Гладышев: Это будет уникальный шанс послушать ведущих ученых из разных областей науки, которые будут говорить — в основном на русском языке — о своих исследованиях, причем так, чтобы было понятно представителям других дисциплин. Я вообще не припомню случая, чтобы столько сильных русскоговорящих ученых собрались на одной конференции. Многие наверняка захотят послушать эволюционного биолога Евгения Кунина, иммунолога Руслана Меджитова, экономиста Сергея Гуриева и так далее. Сессии по биологии, химии, физике, экономике, математике и другим дисциплинам будут перемежаться круглыми столами на злободневные темы.

Будет также традиционная сессия с лауреатами премии им. Георгия Гамова. В этом году ими стали материаловед профессор Дрексельского университета Юрий Гогоци и физик профессор Гарварда Михаил Лукин. Доклады также сделают молодые ученые. Нам бы хотелось, чтобы эта конференция помогла донести до ученых и студентов то, что происходит на острие науки. Таким образом, это будет в основном научное, но также образовательное и информационное мероприятие.

Какой смысл вы придаете ежегодной конференции?

Вадим Гладышев
Вадим Гладышев

В. Гладышев: Обычно это главное событие года для нашей ассоциации, когда мы лично встречаемся в разных городах США. Я каждый год очень жду эту конференцию, где всегда узнаю что-то новое в плане науки и получаю удовольствие от общения с друзьями и коллегами. В этом году лично собраться не удастся, и вместо этого мы решили сделать конференцию по всему миру, 30 часов нон-стоп. Неожиданно оказалось, что эта идея нашла очень широкий отклик, если смотреть по тому, сколько людей нам написало. Приглашаем регистрироваться новых участников на сайте!

Какими будут темы дискуссии?

Татьяна Бронич
Татьяна Бронич

Т. Бронич: Помимо чисто научных секций, на конференции планируется провести круглые столы. Один из них будет посвящен обсуждению возможностей международного сотрудничества; в нем примут участие президент Российской академии наук Александр Сергеев, вице-президент РАН Юрий Балега и члены координационного совета RASA. Вопросы научной коммуникации и популяризации науки в современном интеллектуальном пространстве станут предметом дискуссии за круглым столом, который проведет научный журналист Александра Борисова-Сале. Особо хочу отметить, что мы планируем провести мемориальную сессию, посвященную памяти замечательного ученого-физика, правозащитника, общественного деятеля и настоящего русского патриота Юрия Федоровича Орлова (1924–2020).

Можно ли сказать, что своего рода роман RASA с руководством науки и образования в России закончился? Как складывается это сотрудничество сегодня?

А. Кабанов: Как президент RASA-America я фокусируюсь на вопросах и интересах ученых, работающих в США: это американская организация. За 10 лет, прошедших с момента ее образования, очень многое изменилось и в России, и в мире. После 2014 года Россия оказалась в международной изоляции, заняла соответствующую позицию по отношению к остальному миру и поэтому международные контакты российских чиновников за пределами России сократились по всем направлениям. Но это совсем не значит, что ученые не общаются друг с другом. Более того, в такой период, как нам хорошо известно из истории холодной вой­ны, контакты между людьми приобретают еще большую ценность.

Я хорошо помню, как ученые Америки и СССР находили общий язык в 1960-е и ­1970-е годы. В наше же время у тысяч ученых по обе стороны океана просто один язык — русский. Более того, нас объединяет не только общий язык, но и общий культурный код, совместное обучение, многолетняя дружба, а иногда и семейные узы. И естественно, многие ученые диаспоры, в том числе входящие в RASA, участвуют в международной научной деятельности в России, как это принято в научном мире.

А некоторые совмещают работу в США с работой в России — участием в программе мегагрантов, в международных научных советах университетов, преподаванием, которое сейчас возможно онлайн. Я, например, наряду с моей работой в США, также профессор химфака МГУ, руководитель лаборатории на кафедре химической энзимологии, член совета по грантам. Почти одновременно со Всемирной конференцией RASA Министерство науки и высшего образования проводит конференцию «Наука будущего», председателем программного комитета которой я являюсь. Но это уже совсем не связано с деятельностью RASA, не стоит путать.

— Как RASA удается объединять людей разных политических позиций в условиях, когда точек разъединения становится всё больше и больше?

А. Кабанов: Мы принципиально не фокусируемся на политических вопросах вне науки. Мы стараемся собирать умных и талантливых людей, которых объединяет интерес к науке и образованию. Как показывает практика, этого оказывается достаточно, чтобы никакого «разъединения» не возникало.

Александр уходит с поста президента RASA-America, ему на смену идет Татьяна. В чем состоят главные обязанности президента RASA? Что самое сложное на этом посту?

Т. Бронич: RASA-America — уже зрелая организация со своими традициями, задачами и культурой, и быть следующим президентом ассоциации — это большая честь и ответственность. Я буду рада и в дальнейшем поддерживать и развивать эти традиции. Это, конечно, ежегодная междисциплинарная конференция RASA, которая не только дает возможность послушать высококвалифицированных специалистов в самых разных областях науки, но и позволяет расширить сферу полезного общения, встретить старых и новых друзей и коллег. В этом отношении привлечение молодых ученых к участию в конференции и в работе ассоциации представляется особенно важным, так как именно им предстоит продолжать традиции нашей организации. С конференцией связана и ставшая уже традиционной церемония вручения премии Гамова, лауреаты которой — совершенно замечательные люди, гордость русского научного зарубежья, преемники его традиций. С этой точки зрения распространение знаний об исторических деятелях русского научного зарубежья и в дальнейшем будет важной частью нашей деятельности.

Дополнительная информация о конференции размещается на сайте
rasa-usa.org/news/rasa2020

Сайт для регистрации (бесплатно):
webinar.bar/registerrasa

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

См. также:

Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментария(-ев)
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Оценить: 
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
 
 

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить