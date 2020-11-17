5 и 6 декабря 2020 года состоится ежегодная конференция Российско-Американской ассоциации ученых (Russian-American Science Association, RASA-America), которая будет идти по всему миру 30 часов подряд. В преддверии форума на вопросы ТрВ-Наука ответили президент RASA-America Александр Кабанов, будущий президент Татьяна Бронич и сопредседатель оргкомитета конференции RАSА-America Вадим Гладышев. Беседовала Наталия Демина.

— Сколько людей, стран, городов сейчас объединяет RASA?

А. Кабанов: В списке рассылки RASA-America свыше 500 человек. На ежегодных конференциях RASA-America собираются от 50 до 150 участников. Но, помимо RASA-America, формальные и неформальные объединения ученых диаспоры есть в Европе, Южной Корее, Японии, Азии, Сингапуре, Австралии. Это так называемая «Глобальная RASA». Американская организация сейчас наиболее определенная, организованная и сплоченная. Мы проводим эту конференцию как всемирную, в том числе с участием ученых из России, потому что мы высоко ценим то, что нас объединяет.

— Почему исследователям всего мира, думающим по-русски, стоит собраться у мониторов 5–6 декабря?

В. Гладышев: Это будет уникальный шанс послушать ведущих ученых из разных областей науки, которые будут говорить — в основном на русском языке — о своих исследованиях, причем так, чтобы было понятно представителям других дисциплин. Я вообще не припомню случая, чтобы столько сильных русскоговорящих ученых собрались на одной конференции. Многие наверняка захотят послушать эволюционного биолога Евгения Кунина, иммунолога Руслана Меджитова, экономиста Сергея Гуриева и так далее. Сессии по биологии, химии, физике, экономике, математике и другим дисциплинам будут перемежаться круглыми столами на злободневные темы.

Будет также традиционная сессия с лауреатами премии им. Георгия Гамова. В этом году ими стали материаловед профессор Дрексельского университета Юрий Гогоци и физик профессор Гарварда Михаил Лукин. Доклады также сделают молодые ученые. Нам бы хотелось, чтобы эта конференция помогла донести до ученых и студентов то, что происходит на острие науки. Таким образом, это будет в основном научное, но также образовательное и информационное мероприятие.

— Какой смысл вы придаете ежегодной конференции?

В. Гладышев: Обычно это главное событие года для нашей ассоциации, когда мы лично встречаемся в разных городах США. Я каждый год очень жду эту конференцию, где всегда узнаю что-то новое в плане науки и получаю удовольствие от общения с друзьями и коллегами. В этом году лично собраться не удастся, и вместо этого мы решили сделать конференцию по всему миру, 30 часов нон-стоп. Неожиданно оказалось, что эта идея нашла очень широкий отклик, если смотреть по тому, сколько людей нам написало. Приглашаем регистрироваться новых участников на сайте!

— Какими будут темы дискуссии?

Т. Бронич: Помимо чисто научных секций, на конференции планируется провести круглые столы. Один из них будет посвящен обсуждению возможностей международного сотрудничества; в нем примут участие президент Российской академии наук Александр Сергеев, вице-президент РАН Юрий Балега и члены координационного совета RASA. Вопросы научной коммуникации и популяризации науки в современном интеллектуальном пространстве станут предметом дискуссии за круглым столом, который проведет научный журналист Александра Борисова-Сале. Особо хочу отметить, что мы планируем провести мемориальную сессию, посвященную памяти замечательного ученого-физика, правозащитника, общественного деятеля и настоящего русского патриота Юрия Федоровича Орлова (1924–2020).

— Можно ли сказать, что своего рода роман RASA с руководством науки и образования в России закончился? Как складывается это сотрудничество сегодня?

А. Кабанов: Как президент RASA-America я фокусируюсь на вопросах и интересах ученых, работающих в США: это американская организация. За 10 лет, прошедших с момента ее образования, очень многое изменилось и в России, и в мире. После 2014 года Россия оказалась в международной изоляции, заняла соответствующую позицию по отношению к остальному миру и поэтому международные контакты российских чиновников за пределами России сократились по всем направлениям. Но это совсем не значит, что ученые не общаются друг с другом. Более того, в такой период, как нам хорошо известно из истории холодной вой­ны, контакты между людьми приобретают еще большую ценность.

Я хорошо помню, как ученые Америки и СССР находили общий язык в 1960-е и ­1970-е годы. В наше же время у тысяч ученых по обе стороны океана просто один язык — русский. Более того, нас объединяет не только общий язык, но и общий культурный код, совместное обучение, многолетняя дружба, а иногда и семейные узы. И естественно, многие ученые диаспоры, в том числе входящие в RASA, участвуют в международной научной деятельности в России, как это принято в научном мире.

А некоторые совмещают работу в США с работой в России — участием в программе мегагрантов, в международных научных советах университетов, преподаванием, которое сейчас возможно онлайн. Я, например, наряду с моей работой в США, также профессор химфака МГУ, руководитель лаборатории на кафедре химической энзимологии, член совета по грантам. Почти одновременно со Всемирной конференцией RASA Министерство науки и высшего образования проводит конференцию «Наука будущего», председателем программного комитета которой я являюсь. Но это уже совсем не связано с деятельностью RASA, не стоит путать.

— Как RASA удается объединять людей разных политических позиций в условиях, когда точек разъединения становится всё больше и больше?

А. Кабанов: Мы принципиально не фокусируемся на политических вопросах вне науки. Мы стараемся собирать умных и талантливых людей, которых объединяет интерес к науке и образованию. Как показывает практика, этого оказывается достаточно, чтобы никакого «разъединения» не возникало.

— Александр уходит с поста президента RASA-America, ему на смену идет Татьяна. В чем состоят главные обязанности президента RASA? Что самое сложное на этом посту?

Т. Бронич: RASA-America — уже зрелая организация со своими традициями, задачами и культурой, и быть следующим президентом ассоциации — это большая честь и ответственность. Я буду рада и в дальнейшем поддерживать и развивать эти традиции. Это, конечно, ежегодная междисциплинарная конференция RASA, которая не только дает возможность послушать высококвалифицированных специалистов в самых разных областях науки, но и позволяет расширить сферу полезного общения, встретить старых и новых друзей и коллег. В этом отношении привлечение молодых ученых к участию в конференции и в работе ассоциации представляется особенно важным, так как именно им предстоит продолжать традиции нашей организации. С конференцией связана и ставшая уже традиционной церемония вручения премии Гамова, лауреаты которой — совершенно замечательные люди, гордость русского научного зарубежья, преемники его традиций. С этой точки зрения распространение знаний об исторических деятелях русского научного зарубежья и в дальнейшем будет важной частью нашей деятельности.

Дополнительная информация о конференции размещается на сайте

rasa-usa.org/news/rasa2020

Сайт для регистрации (бесплатно):

webinar.bar/registerrasa

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

См. также: